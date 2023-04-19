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17-летняя школьница сбежала из дома, чтобы поступить в московский ВУЗ

17-летняя школьница сбежала из дома, чтобы поступить в московский ВУЗ

Автор:
19 апреля 2023 11:15
Сообщество : Жить в России
Метки: ВУЗ   Москва   дети   интересное   поступление   фото   челябинск   школьники   
1614
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Подростки часто сбегают из дома. Обычно это бывает из-за любви или конфликта с родителями. Однако 17-летняя девочка в Челябинске решила уехать из дома для того, чтобы поступить в университет Москвы.

17-летняя девочка самостоятельно добралась из Магнитогорска до Челябинска, чтобы улететь в Москву. Транспортные полицейские сняли девочку с рейса в аэропорту, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД.

В полицию обратился отец школьницы. Он рассказал, что девочка ушла из дома и не отвечала на звонки. Оказалось, школьница купила билет на самолет из Челябинска в Москву. До Челябинска она добралась на автобусе.

Несовершеннолетнюю стражи порядка сняли с рейса и доставили в служебное помещение транспортной полиции. Со слов школьницы, в Москве она планировала посетить дни открытых дверей в нескольких вузах, — сообщили в полиции.


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Метки: ВУЗ   Москва   дети   интересное   поступление   фото   челябинск   школьники   
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14  комментариев
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18k
scorpick Час назад
И? Всё? Не будет истории в духе современной золушки? Как она поступила на бюджет в МГУ (!!!) и получила красный диплом? Авторша, как всегда, недотянула.
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1k
Guntis 4 минуты назад
По истинно скрепному Домострою бабе рожать надо, а не такой ересью заниматься.
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320
Вася Васильев 8 минут назад
Каждый год к нам приезжают десятки тысяч девчонок и какая-то часть из них реально поступает. Ну а у остальных судьба очень вариативна.
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169
Pasha Panfilov Вася Васильев Минуту назад
Приколы начнутся когда выяснится, что она на фиг никому в чужом городе не сдалась с высшим образованием как и без оного.
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45
Катрин 17 минут назад
в смысле поступать в интститут?
А сдавать ЕГЭ? не? не слышала?
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2k
Ramzzay 21 минуту назад
В ВУЗ???? Зная, что технически не пройдет???? ВЕРИМ!!!!
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
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22k
sanchesS80 47 минут назад
Ну и молодец. Были бы родители нормальные, поехали бы с ней
"Со слов школьницы, в Москве она планировала посетить дни открытых дверей в нескольких вузах, сообщили в полиции."
Девочка ничего криминального не планировала.
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169
Pasha Panfilov ScorpionDS 16 секунд назад
Была бы умная - дома по блату бы работала, а не перлась черти куда на свободную кассу.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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