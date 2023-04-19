17-летняя школьница сбежала из дома, чтобы поступить в московский ВУЗ

17-летняя девочка самостоятельно добралась из Магнитогорска до Челябинска, чтобы улететь в Москву. Транспортные полицейские сняли девочку с рейса в аэропорту, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД.

В полицию обратился отец школьницы. Он рассказал, что девочка ушла из дома и не отвечала на звонки. Оказалось, школьница купила билет на самолет из Челябинска в Москву. До Челябинска она добралась на автобусе.