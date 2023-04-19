17-летняя школьница сбежала из дома, чтобы поступить в московский ВУЗ

Подростки часто сбегают из дома. Обычно это бывает из-за любви или конфликта с родителями. Однако 17-летняя девочка в Челябинске решила уехать из дома для того, чтобы поступить в университет Москвы.
17-летняя девочка самостоятельно добралась из Магнитогорска до Челябинска, чтобы улететь в Москву. Транспортные полицейские сняли девочку с рейса в аэропорту, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД.
В полицию обратился отец школьницы. Он рассказал, что девочка ушла из дома и не отвечала на звонки. Оказалось, школьница купила билет на самолет из Челябинска в Москву. До Челябинска она добралась на автобусе.
Несовершеннолетнюю стражи порядка сняли с рейса и доставили в служебное помещение транспортной полиции. Со слов школьницы, в Москве она планировала посетить дни открытых дверей в нескольких вузах, — сообщили в полиции.
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А сдавать ЕГЭ? не? не слышала?
"Со слов школьницы, в Москве она планировала посетить дни открытых дверей в нескольких вузах, сообщили в полиции."
Девочка ничего криминального не планировала.