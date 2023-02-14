Москвичка похитила своего сына с работы, потому что он пожаловался на усталость

Взрослая жизнь имеет мало общего с детством. 18-летний "ребёнок" с работы звонил матери и жаловался на жизнь и на усталость. Заботливая женщина организовала "похищение", чтобы убедиться в том, что её сыночек здоров. На место прибыли полицейские.
Жители Южнопортового района обратились в полицию, увидев, как похитили молодого парня из компьютерного клуба. Как оказалось, 18-летний юноша работал там администратором. Он устроился недавно и ещё стажировался. Судя по всему, работа ему давалась сложно и он позвонил матери, чтобы пожаловаться. Он сказал своей родительнице, что устал работать сутками и плохо себя чувствует.
Женщина очень переживала за сына и отправила на разведку отчима. Она попросила, чтобы мужчина привёз сына домой, и она убедилась, что с ним всё хорошо, сообщает Life.
Мужчина воспринял просьбу буквально: забрал "трудягу" прямо с рабочего места и насильно усадил в машину. Он привёз парня матери, показал и отвёз обратно на работу. Через минуту в компьютерном клубе уже были полицейские, которые очень удивились такому "похищению".
Надеемся, парень больше не будет ныть и жаловаться впечатлительной маме.
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