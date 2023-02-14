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Москвичка похитила своего сына с работы, потому что он пожаловался на усталость

Москвичка похитила своего сына с работы, потому что он пожаловался на усталость

Автор:
14 февраля 2023 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   дети   забота   интересное   мать   милота   сыночек   фото   
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Взрослая жизнь имеет мало общего с детством. 18-летний "ребёнок" с работы звонил матери и жаловался на жизнь и на усталость. Заботливая женщина организовала "похищение", чтобы убедиться в том, что её сыночек здоров. На место прибыли полицейские.

Жители Южнопортового района обратились в полицию, увидев, как похитили молодого парня из компьютерного клуба. Как оказалось, 18-летний юноша работал там администратором. Он устроился недавно и ещё стажировался. Судя по всему, работа ему давалась сложно и он позвонил матери, чтобы пожаловаться. Он сказал своей родительнице, что устал работать сутками и плохо себя чувствует.

Женщина очень переживала за сына и отправила на разведку отчима. Она попросила, чтобы мужчина привёз сына домой, и она убедилась, что с ним всё хорошо, сообщает Life.

Мужчина воспринял просьбу буквально: забрал "трудягу" прямо с рабочего места и насильно усадил в машину. Он привёз парня матери, показал и отвёз обратно на работу. Через минуту в компьютерном клубе уже были полицейские, которые очень удивились такому "похищению".

Надеемся, парень больше не будет ныть и жаловаться впечатлительной маме.

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Метки: Москва   Юмор   дети   забота   интересное   мать   милота   сыночек   фото   
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6  комментариев
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17k
Сергей 45 минут назад
А мама сама не могла приехать и посмотреть, что сынок жив и здоров? Заодно и пирожков бы привезла.
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41k
Игорь 6 минут назад
И что оно без мамы с папой(отчима) делать будет? Если работа сутками и в бойком месте, понятно, что тяжело. Так надо учиться и искать ту работу, с которой справишься.
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6k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
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1k
Жорик 39 минут назад
а почему он не в армии от сиськи отучается ?
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Горожанин Час назад
П.и.дорино горе.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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