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Илон Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему оставить пост главы соцсети

Илон Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему оставить пост главы соцсети

Автор:
19 декабря 2022 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mask   twitter   Юмор   интересное   опрос   провал   фото   
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Илон Маск стал официальным владельцем Twitter 28 октября 2022. Он приобрёл соцсеть за $44 млрд. и тут же принялся её модернизировать. Он сразу уволил всех топ-менеджеров и разблокировал многие аккаунты. В воскресенье Илон Маск решил спросить у пользователей, стоит ли ему оставить пост главы Twitter. Результат был предсказуем...

Глава Twitter Илон Маск спросил у пользователей соцсети, стоит ли ему оставить пост главы компании. Он заявил, что поступит согласно результатам этого опроса.

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В опросе приняли 15 миллионов пользователей. 57% юзеров считают, что Маск должен уйти с поста главы Twitter. До окончания опроса осталось два часа.

Увидев результаты, Маск опубликовал ещё одну запись. "Бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться!", — написал бизнесмен.

Последней записью Илона Маска на настоящее время является ещё одно высказывание: "Те, кто хотят власти, меньше всего её заслуживают!".

Интересно, сдержит ли Илон Маск своё слово?


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Метки: mask   twitter   Юмор   интересное   опрос   провал   фото   
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7  комментариев
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17k
Александр Полчаса назад
Поставит управляющего и ничего не поменяется. Он же продолжит быть владельцем. А управляющим назначит Каньё Уэста)
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9k
Roy Batty 20 минут назад
>Те, кто хотят власти, меньше всего её заслуживают!
Вот уж воистину
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9k
Б.Касторский 40 минут назад
Наигрался он. Взять самую популярную соц. сеть и порулить ей конечно хорошо. Но судя по его проектам, он быстро загорается и быстро тухнет после первых результатов. А тут пришёл на всё готовое. Порулил и будет.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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