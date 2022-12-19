Илон Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему оставить пост главы соцсети

Илон Маск стал официальным владельцем Twitter 28 октября 2022. Он приобрёл соцсеть за $44 млрд. и тут же принялся её модернизировать. Он сразу уволил всех топ-менеджеров и разблокировал многие аккаунты. В воскресенье Илон Маск решил спросить у пользователей, стоит ли ему оставить пост главы Twitter. Результат был предсказуем...