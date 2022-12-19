Илон Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему оставить пост главы соцсети

Илон Маск стал официальным владельцем Twitter 28 октября 2022. Он приобрёл соцсеть за $44 млрд. и тут же принялся её модернизировать. Он сразу уволил всех топ-менеджеров и разблокировал многие аккаунты. В воскресенье Илон Маск решил спросить у пользователей, стоит ли ему оставить пост главы Twitter. Результат был предсказуем...
Глава Twitter Илон Маск спросил у пользователей соцсети, стоит ли ему оставить пост главы компании. Он заявил, что поступит согласно результатам этого опроса.
В опросе приняли 15 миллионов пользователей. 57% юзеров считают, что Маск должен уйти с поста главы Twitter. До окончания опроса осталось два часа.
Увидев результаты, Маск опубликовал ещё одну запись. "Бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться!", — написал бизнесмен.
Последней записью Илона Маска на настоящее время является ещё одно высказывание: "Те, кто хотят власти, меньше всего её заслуживают!".
Интересно, сдержит ли Илон Маск своё слово?
Источник:
- Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте
- В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз
- 12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно
- В мэрии Красноярска отчитались о новой остановке, прифотошопив котика
- Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией
Вот уж воистину
Я понимаю, что у Вас рабская психология, но для нормального человека всегда есть выбор. Думаете, если Маск начнёт делать что хочет, у потребителя не будет выбора и они молча как Вы сглотнут? Нет, найдут другую платформу.
Да и читайте внимательно, он сам спросил совета у пользователей.
И так, в заключение. Вы бы сначала прочитали мой комментарий, прежде чем отвечать. А то неловко получилось, Вы в истерике, а на деле не спорите со мной.