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В Китае 4-летний мальчик подарил своей подружке слитки золота

В Китае 4-летний мальчик подарил своей подружке слитки золота

Автор:
09 января 2024 18:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   дети   золото   интересное   милота   подарок   слитки   фото   
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Как оказалось, дети устроили помолвку.

В Китае родители оказались шокированы, когда их сын подарил своей подружке слитки золота, которые взял дома, пишет South China Morning Post. Как выяснилось, маленький мальчик принёс золото для своей подружки в качестве свадебного подарка.

О подарке узнали случайно, когда девочка пришла домой и похвасталась родителям. Девочка восторженно показывала золотые слитки, а родители гадали - где дочь могла их достать. К счастью, правда вскрылась довольно быстро. Родители попросили девочку отнести золото обратно, сообщили в агентстве.

Родители мальчика рассказали, что золотые слитки предназначались его будущей жене, но не ожидали, что он тайно вывезет их и передаст нашей дочери, — рассказала мать девочки.


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Метки: Китай   дети   золото   интересное   милота   подарок   слитки   фото   
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2  комментария
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Дмитрий Круглов Полчаса назад
Хорошая жена, надо дождаться
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Alex Roland 8 минут назад
Проверка заранее .. если не испортит жизнь то с такой женой и лишних трат не будет )
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