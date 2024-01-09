В Китае 4-летний мальчик подарил своей подружке слитки золота

Как оказалось, дети устроили помолвку.
В Китае родители оказались шокированы, когда их сын подарил своей подружке слитки золота, которые взял дома, пишет South China Morning Post. Как выяснилось, маленький мальчик принёс золото для своей подружки в качестве свадебного подарка.
О подарке узнали случайно, когда девочка пришла домой и похвасталась родителям. Девочка восторженно показывала золотые слитки, а родители гадали - где дочь могла их достать. К счастью, правда вскрылась довольно быстро. Родители попросили девочку отнести золото обратно, сообщили в агентстве.
Родители мальчика рассказали, что золотые слитки предназначались его будущей жене, но не ожидали, что он тайно вывезет их и передаст нашей дочери, — рассказала мать девочки.
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