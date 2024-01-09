В Китае 4-летний мальчик подарил своей подружке слитки золота

В Китае родители оказались шокированы, когда их сын подарил своей подружке слитки золота, которые взял дома, пишет South China Morning Post. Как выяснилось, маленький мальчик принёс золото для своей подружки в качестве свадебного подарка.

О подарке узнали случайно, когда девочка пришла домой и похвасталась родителям. Девочка восторженно показывала золотые слитки, а родители гадали - где дочь могла их достать. К счастью, правда вскрылась довольно быстро. Родители попросили девочку отнести золото обратно, сообщили в агентстве.