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Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном

Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном (21 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 10:45
Сообщество : Политика
Метки: Алексей Навальный   Реакция   государственная дума   жириновский   навальный   обвинения   политика   реакция соцсетей   
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Владимир Вольфович очень бурно отреагировал на возвращение Алексея Навального в Россию. В своей речи он традиционно вспомнил всех наркоманов и проституток. Естественно, на Ютубе и блогосоциальных платформах пользователи бурно отреагировали на эмоциональную речь лидера фракции ЛДПР.

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Метки: Алексей Навальный   Реакция   государственная дума   жириновский   навальный   обвинения   политика   реакция соцсетей   
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16  комментариев
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6k
SSD Час назад
...мне у Жирика больше всего понравилось:
- С коррупцией он борется... А мы тут чем 30 лет занимаемся???!!!! (с)
З0 лет борьбы - коту под хвост, коррупция пока выигрывает у этих борцунов в думе)))
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119
Mr White Man Минуту назад
О как пуканы рвёт у хомячков навально-подвального барцуна :)
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874
Карл Такойто Минуту назад
Жириновский же сам себя называет оппозицией,но он ручная оппозиция,а Навальный реальная))ему ещё видно чисто по человечески немного обидно что где то он пошёл не тем путём как политик,ведь он всю свою политическую карьеру строил исключительно на критике власти,кого он только не ругал,действующего президента кстати в том числе. И делал это взахлёб, брызжа слюной и на эмоциях,но и половины той поддержки и популярности которую имеет Навальный достичь не смог.
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3k
Юра Гагарин 5 минут назад
- С коррупцией он борется... А мы тут чем 30 лет занимаемся???!!!! (с)
=
видимо ему палку в жопу сунули, а ну-ка бегом, срочно, выступай ради спасения режима.
что-то плохо подготовился. Обычно у него как-то логичнее получалось
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26k
Aleks Юра Гагарин 2 минуты назад
А что режиму что то угрожает?

23.01 режим, испугавшись десятка малолеток с подворотами, грандиозно падет?
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690
И 7 минут назад
Китайские законы вам в помощь: за поклеп и [мат] - посадят, за коррупцию - расстреляют.
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27k
lem02 Полчаса назад
Вчера смотрел этот ... спич, подумал - вот в двенадцати минутах выразил позицию всех паЦреотов России. Ни одного факта, но вполне конкретные призывы. "Его вербовали", "его учили", "его заслали", "все мы знаем", "мы понимаем", "нет сомнений", "пусть покажет справки, а если покажет, то они фальшивые", "не умер - отравления не было". И ни одного факта, ни одного документа, ничего. А вот призывы вполне конкретные: "посадить", "посадить на Колыму", "сжечь ведьму" и так далее. Вроде юристом себя называл.
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1k
DVPET Полчаса назад
Реакция на реакцию клоуна про какашку? Это стоит даже отдельного поста?
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4k
Наталья 38 минут назад
Поддержу Жириновского)
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4k
RomaXz 40 минут назад
Раньше у царей были придворные шуты, а теперь Жириновский
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1k
Alex 46 минут назад
Понесло холуя.Сам первый ворюга,клейма ставить некуда.

Понесло холуя.Сам первый ворюга,клейма ставить некуда.
Ссылка www.youtube.com
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584
neo 48 минут назад
Да всё правильно сказал.
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1k
600
Обратная сторона Луны Скальпы Гуронов Час назад
Ты про Хабаровск?
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121
Sergei Час назад
Пипец он дегенерат)))
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823
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