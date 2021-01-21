Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном

Владимир Вольфович очень бурно отреагировал на возвращение Алексея Навального в Россию. В своей речи он традиционно вспомнил всех наркоманов и проституток. Естественно, на Ютубе и блогосоциальных платформах пользователи бурно отреагировали на эмоциональную речь лидера фракции ЛДПР.
Само выступление Жириновского на тему возвращения Навального в Россию
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Метки: Алексей Навальный Реакция государственная дума жириновский навальный обвинения политика реакция соцсетей
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- С коррупцией он борется... А мы тут чем 30 лет занимаемся???!!!! (с)
З0 лет борьбы - коту под хвост, коррупция пока выигрывает у этих борцунов в думе)))
=
видимо ему палку в жопу сунули, а ну-ка бегом, срочно, выступай ради спасения режима.
что-то плохо подготовился. Обычно у него как-то логичнее получалось
23.01 режим, испугавшись десятка малолеток с подворотами, грандиозно падет?