Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном

Владимир Вольфович очень бурно отреагировал на возвращение Алексея Навального в Россию. В своей речи он традиционно вспомнил всех наркоманов и проституток. Естественно, на Ютубе и блогосоциальных платформах пользователи бурно отреагировали на эмоциональную речь лидера фракции ЛДПР.

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Само выступление Жириновского на тему возвращения Навального в Россию

Самые приличные комментарии на выступление Жириновского 0

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