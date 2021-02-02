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Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года

Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 февраля 2021 22:10
Сообщество : Политика
Метки: 5 года   Алексей   Россия   колония   навальный   политика   срок   суд   
2492
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Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес решение о замене учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному условного срока на реальный.

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Метки: 5 года   Алексей   Россия   колония   навальный   политика   срок   суд   
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40k
Максим Т. Час назад
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
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4k
Вадим 40 секунд назад
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4k
Вадим 6 минут назад
Слева - человек реагирует на приговор о лишении свободы после того, как его пытались убить и судят незаконно
Справа - другой персонаж реагирует на сгоревшую лампочку.
Слева - человек реагирует на приговор о лишении свободы после того, как его пытались убить и судят незаконно Справа - другой персонаж реагирует на сгоревшую лампочку.
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22k
Slawa49 10 минут назад
чейто мало!! хотя, грохнут его там и делов то)))))))))
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16k
Николай 17 минут назад
Бл_ять ну нахера его сажать то было ?? Сейчас опять санкции запустят.
А заплатит за всё - российский налогоплательщик.
Я еще понимаю зачем это властной группировке , но людям то оно нахрена ??
От пасквилей Навального как то отстреливались до этого - ведь есть неисчерпаемый ресурс государственных СМИ.
А теперь когда ЕСПЧ его признал невиновным по этому же самому делу его садануть - такое себе.
Чубы то у кого трещать будут пока бояре дерутся ?
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20k
Юрьевич Николай 9 минут назад
Вот тоже не понимаю. Только про него забыли как его отравил якобы. Только опять забыли - тут его арестовали.
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550
Вадим Иванов 21 минуту назад
помните -"А что Титов?"....теперь "а что дворец?"....да на..й он кому теперь нужен
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1k
Грета Тунберг Полчаса назад
а что вам навальный плохого сделал (пока!!! я уже писал, что он шило в жопе у чиновников), и посмотрите, что путен и его друзья сделали для вас за 20 лет?! зае.бись?! живете в нищете, промышленность, продукты, дороги, космос и тот проЁ.бан! да и много чего!
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18
Alexandr f Грета Тунберг 23 минуты назад
Каждый раз, когда выезжаю на трассу и попадая в пробку вижу - ну прям нищета вокруг. Очень много новых автомобилей. Все нормальные, ухоженные. Дичь и развалюхи, которые в 199х годах на дорогах были, уже и не встретить.
зы. я тоже почти нищий. Работаю на себя. Не ною что у меня всё украли. Передвигаюсь на S классе мерседеса. Масло без хлеба ем (((
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2k
Урий Урьевич Грета Тунберг 23 минуты назад
Главное идея воровства с бюджета процветает, а на остальное им плевать омон прикроет....
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1k
Грета Тунберг Alexandr f 6 минут назад
ну да! в кредите за бешеные проценты, каждый второй на таких ездят
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Может сдохнет он там наконец?
И все остальные навальнята?
И его дети с женой?
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374
Татьяна Баженова Великий Кормчий Полчаса назад
В лагерях коронавирус гуляет, некоторых похлеще "новичка" косит...
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22k
Slawa49 Великий Кормчий 7 минут назад
вот не стоит уподоблятся навальновским хомякам! детей не надо приплетать как и прочих близких! так только навальнятыши поступают!
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−26
Сергей Полчаса назад
Смотрите все ТВ дождь. На зверство опричников!!!!!!
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220
Alex Полчаса назад
Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
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1k
Сергей Полчаса назад
По моему какой то сюр творится.
1. Навального травят новичком, но не до смерти. (Что за бред? Почему новичком? Че незаметно пропасть без вести не мог? Автомобильная авария? Новичком, причем сразу после Скрипалей, чтобы никто не сомневался, что это Россия? И при этом опять выжил?)
2. По личному ходатайству Путину, человека отпускают в Германию и там ставят на ноги. (Чё? Путин же - темнейший? Как он лично разрешил чела, на условном сроке, вывезти за границу? Ок, почему Меркель за него впрягается? Он же обычный русский адвокат? Не? Вмешательство во внутренние дела в России? Почему его лечат в какой-то элитной клинике? Чё?)
3. Когда он возвращается (зачем? Его же здесь пытаются убить) власти его тут же судят и отправляют в тюрьму. А он на что надеялся?
4. Чел ни за что не борется вообще. Он не говорит нигде, что надо сделать, чтобы жилось хорошо, точнее, типа говорит, но его программа - популизм чистой воды. Даже ребёнку это понятно. Он занимается только закидыванием какашками и вытаскивает на свет все грязное белье текущей власти, но при этом, имеет офигенную популярность.
5. Пройдет 2 года, все подуспокоится, популярность упадёт и нынешним его хозяевам станет ясно, что толку с него, живого, как с козла молока. Совсем другое дело - труп. Завалят как Немцова и впишут как жертву кровавого Путинского режима.
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18
Alexandr f Сергей 21 минуту назад
Кстати заметьте - забавный контингент посетителей на суде собрался. Свидетели иеговы прям )))
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518
Dreamlin Сергей 13 минут назад
1. Спорный момент, может хотели не убить, а инвалидом оставить в назидание другим? Там нужен очень серьезный курс восстановления. Это как инсульт - сразу не начнешь восстановление - на всю жизнь инвалид. А хороший реабилитолог - без последствий можно выйти.
2. Никакого "личного ходатайства" не было и не требовалось. Как и с лечением глаза. НА досрочном можно выезжать. Нельзя не отмечаться еженедельно во ФСИН. Но одно другому не мешает - можешь прилетать раз в неделю и отмечаться. Условное наказание не ограничивает свободу перемещения.
3. Может потому что пора понять что он не "агент запада" и не "подсадной кремля", а настоящий бесстрашный патриот который готов рисковать даже жизнью ради будущего России, а за это его ненавидит пол страны с формулировкой "не, ну а чего он больше всех хочет". Потому что никаких доказательств его прозападности нет и не было
4. Чел борется за консолидацию общества. За право народа решать кто будет управлять страной и по каким законам жить, соответственно. Заметьте, в "Умном голосовании" вполне себе продвигают и КПРФ и ЛДПР и других, потому что главная цель - разбить абсолютную монополию ЕР. Дело то в том, что страну можно "доворовать". Не будет такого, что вот мы живем, а там воруют и так всегда. Пусть не богато, но стабильно. Нет, рано или поздно настанет звездец. И в лучшем случаи будет уровень 90, а в худшем развал страны.
5. И все-таки вопрос - какие доказательства, что есть эти "хозяева"? Деньги? Да только из моего ближайшего окружения тыс по 100 в месяц ему всю компанию 2018 улетало. Его поддержка это не только школьники, но и средний класс, который и поездил и поработал за границей и очень хорошо знает как оно есть и как может быть. Так что финансирование не проблема.
То что с ним Меркель говорит и вступаются политики? Да это хайп просто. Школьница Гретта в ООН выступала, ее по всему миру возят и машины за 100к$ дарят, кто ее хозяин? Да никто, просто политики любят и стараются попасть "в струю". А тут политик (не блоггер как ни крути) с популярность, как минимум в 10 млн человек. С ним можно и нужно вести диалог на официальном уровне, хотя бы как с абсолютным лидером оппозиции.
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1k
Сергей Dreamlin 4 минуты назад
Еще раз. Посмотрите на его лозунги. Он же не требует Едро разбить или порядок в судах навести или что то еще реальное, осуществимое.
Он про то, что Путин вор и вообще, все воры рассказывает. Этот популизм направлен ТОЛЬКО на свержение текущей власти. А чем заменить? Навальным?
Историю надо учить. Подобные попытки бунтов всегда заканчивались бессмысленно и беспощадно и, как правило, с падением уровня жизни для простого населения.
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14k
Андрей Полчаса назад
Ждем новых санкций.
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−26
Сергей 36 минут назад
Сцыт обнулнышь. Путин ВОР
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−26
Сергей 38 минут назад
Сколько людей даже в ночные часы вышли в Москве!!!! Спасибо вам .Колоны с приторианцами заграждают машины и заставляют их ехать медленно!!!Людей много!!!
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374
Татьяна Баженова Сергей Полчаса назад
Празднуют? Здорово!
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2k
Слава Кокаинум 42 минуты назад
Музыкальная пауза и продолжаем сраться
Ссылка youtu.be
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−51
Гена 45 минут назад
Владимир Отравитель
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42k
Цыц тут у меня 56 минут назад
Вор должен сидеть в тюрьме!
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5k
Pterodactyl Цыц тут у меня 18 минут назад
Пыня,Ротенберги,Сердковы.ит.д всякие кто?
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20k
Юрьевич Pterodactyl 7 минут назад
Все воры должны сидеть в тюрьме. Что тут не понятного?
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−150
Обратная сторона Луны 59 минут назад
Судя по количеству постов на фишках о навальном, это влиятельнейший политик современности


Недаром Путин боится называть его по имени
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10k
alexis Обратная сторона Луны 49 минут назад
Ну это же развлекательный портал.
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320
imho alexis 15 минут назад
Был, лет 15 назад.
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19k
Слепой Пью Час назад
МАЛАВАТА БУДЕТ!
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2k
Слава Кокаинум Слепой Пью 37 минут назад
прокурор добавит
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2k
A Час назад
Сколько же кремлеботов в коментах собралось.
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2k
Tiana A 47 минут назад
Они подкупили себе на этот случай и кремлеботов, и космонавтов.
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5k
sivanov1079 Час назад
Срочно нужен третий пост, первые 2 я не понял. Стэн, болонка, ева, дерзайте, еще лайков надр% чите
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79k
Taras Kozalupko sivanov1079 Час назад
третий тост теперь хомяки будут наливать
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