Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года

Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде прошло слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН ходатайствовала назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навальному предъявили обвинение в 60 нарушениях общественного порядка, за время прошедшее после вынесения условного приговора.





Решением суда Навальный приговорён к 3,5 годам колонии общего режима. Сообщается, что он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев с учётом года, проведённого под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».



