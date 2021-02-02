Суд определил Алексея Навального в колонию на 3,5 года

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес решение о замене учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному условного срока на реальный.
Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде прошло слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН ходатайствовала назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навальному предъявили обвинение в 60 нарушениях общественного порядка, за время прошедшее после вынесения условного приговора.
Решением суда Навальный приговорён к 3,5 годам колонии общего режима. Сообщается, что он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев с учётом года, проведённого под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».
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До этого, гособвинитель на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. Прокурор также охарактеризовал Навального, как единственного россиянина, дважды получившего условное наказание.
В зале суда при вынесении приговора Навальному, присутствовали примерно 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.
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Ранее уже публиковался сборник карикатур, которыми пользователи сети комментировали ход сегодняшнего процесса.
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Справа - другой персонаж реагирует на сгоревшую лампочку.
А заплатит за всё - российский налогоплательщик.
Я еще понимаю зачем это властной группировке , но людям то оно нахрена ??
От пасквилей Навального как то отстреливались до этого - ведь есть неисчерпаемый ресурс государственных СМИ.
А теперь когда ЕСПЧ его признал невиновным по этому же самому делу его садануть - такое себе.
Чубы то у кого трещать будут пока бояре дерутся ?
зы. я тоже почти нищий. Работаю на себя. Не ною что у меня всё украли. Передвигаюсь на S классе мерседеса. Масло без хлеба ем (((
И все остальные навальнята?
И его дети с женой?
1. Навального травят новичком, но не до смерти. (Что за бред? Почему новичком? Че незаметно пропасть без вести не мог? Автомобильная авария? Новичком, причем сразу после Скрипалей, чтобы никто не сомневался, что это Россия? И при этом опять выжил?)
2. По личному ходатайству Путину, человека отпускают в Германию и там ставят на ноги. (Чё? Путин же - темнейший? Как он лично разрешил чела, на условном сроке, вывезти за границу? Ок, почему Меркель за него впрягается? Он же обычный русский адвокат? Не? Вмешательство во внутренние дела в России? Почему его лечат в какой-то элитной клинике? Чё?)
3. Когда он возвращается (зачем? Его же здесь пытаются убить) власти его тут же судят и отправляют в тюрьму. А он на что надеялся?
4. Чел ни за что не борется вообще. Он не говорит нигде, что надо сделать, чтобы жилось хорошо, точнее, типа говорит, но его программа - популизм чистой воды. Даже ребёнку это понятно. Он занимается только закидыванием какашками и вытаскивает на свет все грязное белье текущей власти, но при этом, имеет офигенную популярность.
5. Пройдет 2 года, все подуспокоится, популярность упадёт и нынешним его хозяевам станет ясно, что толку с него, живого, как с козла молока. Совсем другое дело - труп. Завалят как Немцова и впишут как жертву кровавого Путинского режима.
2. Никакого "личного ходатайства" не было и не требовалось. Как и с лечением глаза. НА досрочном можно выезжать. Нельзя не отмечаться еженедельно во ФСИН. Но одно другому не мешает - можешь прилетать раз в неделю и отмечаться. Условное наказание не ограничивает свободу перемещения.
3. Может потому что пора понять что он не "агент запада" и не "подсадной кремля", а настоящий бесстрашный патриот который готов рисковать даже жизнью ради будущего России, а за это его ненавидит пол страны с формулировкой "не, ну а чего он больше всех хочет". Потому что никаких доказательств его прозападности нет и не было
4. Чел борется за консолидацию общества. За право народа решать кто будет управлять страной и по каким законам жить, соответственно. Заметьте, в "Умном голосовании" вполне себе продвигают и КПРФ и ЛДПР и других, потому что главная цель - разбить абсолютную монополию ЕР. Дело то в том, что страну можно "доворовать". Не будет такого, что вот мы живем, а там воруют и так всегда. Пусть не богато, но стабильно. Нет, рано или поздно настанет звездец. И в лучшем случаи будет уровень 90, а в худшем развал страны.
5. И все-таки вопрос - какие доказательства, что есть эти "хозяева"? Деньги? Да только из моего ближайшего окружения тыс по 100 в месяц ему всю компанию 2018 улетало. Его поддержка это не только школьники, но и средний класс, который и поездил и поработал за границей и очень хорошо знает как оно есть и как может быть. Так что финансирование не проблема.
То что с ним Меркель говорит и вступаются политики? Да это хайп просто. Школьница Гретта в ООН выступала, ее по всему миру возят и машины за 100к$ дарят, кто ее хозяин? Да никто, просто политики любят и стараются попасть "в струю". А тут политик (не блоггер как ни крути) с популярность, как минимум в 10 млн человек. С ним можно и нужно вести диалог на официальном уровне, хотя бы как с абсолютным лидером оппозиции.
Он про то, что Путин вор и вообще, все воры рассказывает. Этот популизм направлен ТОЛЬКО на свержение текущей власти. А чем заменить? Навальным?
Историю надо учить. Подобные попытки бунтов всегда заканчивались бессмысленно и беспощадно и, как правило, с падением уровня жизни для простого населения.
Недаром Путин боится называть его по имени