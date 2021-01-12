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Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете

Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете (26 фото)

Автор:
12 января 2021 07:32
Сообщество : Факты
Метки: геология   горы   интересное   красота   познавательно   природа   факты   формирование   
3805
26

А давайте пройдемся немного по структурной геологии. Я не геолог, но мне было интересно увидеть эти наплывы, деформации и прочесть о том, что творится с земной корой и как все это называется. К тому же это очень красиво. Смотрите сами.

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Метки: геология   горы   интересное   красота   познавательно   природа   факты   формирование   
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14  комментариев
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8k
Владимир 4 часа назад
))
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2k
neutrino 42 минуты назад
А где Вы были, когда формировалась Земля?!
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5k
Trenzel2003 Час назад
И после этого человек все еще будет кричать что он венец творения? Он царь природы!
Ха!
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2k
neutrino Trenzel2003 42 минуты назад
Ты может и нет..
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124
OnOn 2 часа назад
Не хотелось бы занудствовать, но не камни, а породы.
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36k
Андрей OnOn Час назад
А у селекционеров тогда кто? Камни что ли?
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124
OnOn Андрей Час назад
и у коллекционеров породы, это всё называется, горные породы. осадочные, магматические, метаморфические...
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1k
Igors 2 часа назад
Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете
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18k
BiZ 3 часа назад
спасибо. очень кратко и ниьуя не понятно.
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36k
Андрей BiZ Час назад
Я только картинки посмотрел, буквы не стал.
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18k
BiZ Андрей 7 минут назад
ты автор?
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3k
3BE3DA4ET 4 часа назад
Очень похоже на годовые кольца на срезе ствола дерева..
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26k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Клинали..
Клинали..
Клинали..
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15k
Сталкер Snork Snorkoff 54 минуты назад
Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете
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