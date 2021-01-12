Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете

А давайте пройдемся немного по структурной геологии. Я не геолог, но мне было интересно увидеть эти наплывы, деформации и прочесть о том, что творится с земной корой и как все это называется. К тому же это очень красиво. Смотрите сами.
Структурная геология - это раздел геологии, изучающий процесс деформации горных пород ответ на напряжение, действующее в пределах Земли
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Камни и образующие их минералы принимают на себя действующее на них напряжения и деформируются, порой создавая действительно впечатляющие геологические структуры, такие как трещины, разломы или складки
Антиклиналь представляет собой выпуклый изгиб последовательно напластованных слоёв, при котором внутренняя часть складки, или её ядро, сложена более древними породами, а внешняя — более молодыми
Перегиб складки называется замком. Пещера Харпеа - это пещера, расположенная в Эстеренчуби, в коммуне Наварра, в нескольких метрах от франко-испанской границы
Геологический купол, когда длина и ширина её примерно одинаковы. Это антиклиналь изометрической формы с падением крыльев от центра. Длина равна ширине или не превышает её более чем в 2 раза.
Синклинальная складка — вид складчатых изгибов слоёв земной коры, характерный вогнутой формой, наклоном слоёв к оси и залеганием более молодых слоёв в осевой части и более древних на крыльях
Вы можете запомнить разницу, заметив, что антиклинали образуют форму буквы «А», а синклинали образуют основание буквы «S».
Периклинали представляют собой складки типа бассейнов (внутренний наклон) или куполов (внешний наклон).
Авторский пост
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