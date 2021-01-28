Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу

Если кто-то говорит про цветы или растения в нашем воображении сразу всплывает яркая картинка - зелень, краски разных цветов. Но вспоминаются ли вам абсолютно черные растения, которые как будто созданы для отпугивания, а не для привлечения
Конечно, большинство из этих растений выведены искусственно - человек всегда стремился "прогнуть" природу под свои желания. Но она сама придумала не мало натуральных черных растений
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