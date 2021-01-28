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Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу

Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу (26 фото)

Автор:
28 января 2021 13:40
Сообщество : Факты
Метки: интересное   красота   природа   растения   теперь ты знаешь больше   факты   черные   
890
26

Если кто-то говорит про цветы или растения в нашем воображении сразу всплывает яркая картинка - зелень, краски разных цветов. Но вспоминаются ли вам абсолютно черные растения, которые как будто созданы для отпугивания, а не для привлечения

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Метки: интересное   красота   природа   растения   теперь ты знаешь больше   факты   черные   
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