15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало

Наверное практически все мы любим кино и телепередачи. И для удовлетворения нашего спроса трудятся сотни, если не тысячи, разных кинокомпаний в мире. И каждая хочет запомнится зрителю не только своим кино. но и узнаваемым логотипом, заставкой. Вот о загадках и интересных фактах этих заставок мы и расскажем.
Логотип телеканала ВИД - это керамическая голова древнекитайского даосского философа Хоу Сяна, на макушке которого сидит трёхлапая лягушка. Хочу Сян оказывается улыбается.
На логотипе кинокомпании СТВ уютно расположилась девочка-статуэтка - «Маленькая вышивальщица», «Девочка вдевающая нитку в иголку» завода Полонное (ЗКХ), СССР 1960-е годы
Бригантина Одесской киностудии
Врунгеля вам, чтобы скучно не было
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Сияющая вершина Paramount появилась из детского воспоминания одного из создателей студии Уильяма Ходкинсона: гора Бен Ломонд в штате Юта
Columbia Pictures перебрала множество натурщиц для своего логотипа. В разные годы женщины с факелом, олицетворяющие американскую свободу, выглядели по-разному. 1934 год
Самой последней и скорее всего окончательной версией стало фото с двадцативосьмилетней Дженни Джозеф — художницей-монументалистом
DreamWorks.
Французская кинокомпания Pathé и галльский петух – символ Франции. Петуха зовут Шарли по имени создателя телекомпании Шарля Пате
"Люксо младший" произвел фурор, а прототип «героя» стоял на рабочем столе автора мультика
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И еще интересная деталь. Крупные кинокомпании меняют свой лого под каждый конкретный фильм
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Заставка фильма "Жобро пожаловать в Зомбиленд"
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Dreamwork's, Кунг-фу Панда
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Редкая для Paramount вариация заставки для фильма Кровь за кровь / Four Brothers
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Universal Studios, фильм "Мумия"
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Warner Bros лидер среди тех, кто не меняет заставку к каждому фильму. Матрица
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Константин: Повелитель тьмы
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Загадочная история Бенджамина Баттона
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Гарри Поттер
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