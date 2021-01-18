15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало

Пост директора тогда занимал Геннадий Збандут, благодаря которому у Одесской киностудии появилась знаменитая заставка. В середине 60-х он поручил художникам придумать символ, да такой, чтобы было сразу понятно, что это — Одесса! Из всех вариантов Збандут выбрали бригантину, которую специально отчеканили из металла и сняли на голубом фоне. Сопровождал её появление на экране мелодичный звук корабельных склянок. Первый раз эмблема появилась перед фильмом «Опасные гастроли» — это был 1969 год, когда киностудия праздновала полувековой юбилей.