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15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало

15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало (12 фото + 11 видео)

Автор:
18 января 2021 12:36
Сообщество : Кино
Метки: загадка   заставка   интересное   кино   кинокомпания   логотип   познавательно   факты   
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Наверное практически все мы любим кино и телепередачи. И для удовлетворения нашего спроса трудятся сотни, если не тысячи, разных кинокомпаний в мире. И каждая хочет запомнится зрителю не только своим кино. но и узнаваемым логотипом, заставкой. Вот о загадках и интересных фактах этих заставок мы и расскажем.

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Метки: загадка   заставка   интересное   кино   кинокомпания   логотип   познавательно   факты   
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Yasen_Perec 38 минут назад
По первому пункту, правильно - Го Сян.
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