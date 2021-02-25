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Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков

Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков (20 фото)

Автор:
25 февраля 2021 13:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   игрушка   интересное   калейдоскоп   красота   узоры   факты   
651
20

Множество разных игрушек было у каждого в детстве - кто-то запомнил деревянную лошадку, кто-то барабан, а кто-то и приставку. Но эта игрушка для всех возрастов, не наскучит никогда и может показать дивный мир, каждый раз новый, каждый раз яркий и прекрасный.

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Метки: Исторические факты   игрушка   интересное   калейдоскоп   красота   узоры   факты   
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Владимир Полчаса назад
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