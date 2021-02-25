Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков

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Множество разных игрушек было у каждого в детстве - кто-то запомнил деревянную лошадку, кто-то барабан, а кто-то и приставку. Но эта игрушка для всех возрастов, не наскучит никогда и может показать дивный мир, каждый раз новый, каждый раз яркий и прекрасный.
Калейдоскоп — это игрушка в форме трубы, представляющая собой оптический прибор. Внутри он обычно содержит 3 продольные, сложенные под определенным углом, зеркальца, а за ними находятся разные цветные элементы.
Поворачивая вокруг своей оси трубу, и направляя ее на свет, цветное наполнение многократно отражается в зеркалах, создавая тем самым разнообразные симметрические узоры
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Калейдоскоп изобрел и первым запатентовал известный шотландский физик — сэр Дэвид Брюстер еще в далеком 1816
Узоры в калейдоскопе практически никогда не повторяются, поэтому каждый его поворот приводит к появлению нового узора
Различное взаимное расположение зеркал позволяет получить разное количество дублированных изображений: например, при угле между соседними зеркалами 45° образуются 8 изображений, 60° – 6, а 90° – 4
Факт: если вы держите в руках калейдоскоп с 20 стёклышками и 10 раз в минуту его поворачиваете, то понадобится 500 миллиардов лет, чтобы просмотреть все возможные узоры
Калейдоскоп невероятно раскрасил однообразную жизнь
В Великобритании лишь за один день после поступления его в продажу было продано 30.000 экземпляров
Через 2 года он был завезен в Россию и здесь также завоевал невероятную популярность
Баснописец А. Измайлов писал о нём в журнале- «Благонамеренный» за 1818 год: "Смотрю — и что же в моих глазах? В фигурах разных и звездáх Сапфиры, яхонты, топазы, И изумруды и алмазы, И аметисты и жемчу́г, И перламутр – всё вижу вдруг! Лишь сделаю рукой движенье – И новое в глазах явленье!"
Один богач даже заказал калейдоскоп, в котором вместо стекол узоры слагались из драгоценных камней. Стоил этот калейдоскоп баснословных денег.
Виды калейдоскопов:
- классический калейдоскоп с разноцветной засыпкой, которая перемещается при вращении корпуса калейдоскопа вокруг своей продольной оси - гелевые, где в гель внесена засыпка, которая при поворачивании видно как перетекает в новый узор - с вращающимися кольцами, где несколько колец создают разные узоры - талейдоскопы (теледоскопы) с традиционной оптической схемой, не имеющие внутри цветной засыпки; узоры в них создаются благодаря отражению элементов окружающего нас мира
Разновидностью также является афанеидоскоп - туда, вместо стекол, засыпают, камушки, перья, цветы, кусочки ткани и прочее
Еще существовал дебускоп и типоскоп, о которых сегодня известно только специалистам-историкам
Многие считают калейдоскоп не только игрушкой, но и философией души. Так был изобретен чакроскоп и медитоскоп
Все они предназначены для медитации, слиянии с миром, путем создания новых и новых узоров
Калейдоскопами пользовались музыканты и художники, настраиваясь с помощью его узоров на нужную волну
С появлением фотоаппаратов узоры калейдоскопа фотографировались и применялись в составлении узоров для одежды, обоев, рисунков
Калейдоскоп с цветными перьями
Перья приводятся в движение воздухом, который нагнетается с помощью груши
Авторский пост
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