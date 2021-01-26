Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки

И снова природа нашей планеты удивляет нас своей продуманностью и невероятной красотой. Сегодня речь пойдет о сталагмитах, сталактитах и прочей "кальцинированной живности", обитающей в пещерах
Итак, сталактиты - это хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка (сосульки, соломинки, гребёнки, бахромы и т. п.).
Все известняковые сталактиты начинаются с одной минеральной капли воды. Когда капля падает, она откладывает тончайшее кольцо кальцита. Каждая последующая капля, которая образуется и падает, откладывает другое кольцо кальцита. В конце концов, эти кольца образуют очень узкую (диаметром от 4 до 5 мм) полую трубку, обычно известную как сталактит «содовая соломинка». Содовая соломинка может расти довольно долго, но она очень хрупкая. Если они засоряются обломками, вода начинает течь снаружи, откладывая больше кальцита и создавая более знакомый конусообразный сталактит.
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Рост образований является долгим процессом. Один сантиметр сталактита сможет образоваться за сто лет, а то и более.
Содовая соломка - это образование в форме полой минеральной цилиндрической трубки. Они также известны как трубчатые сталактиты.
Сталагмиты и сталактиты бывают только в карстовых пещерах
Вода вымывает в таких породах как известняк, мел или гипс пустоты, карсты, отсюда и карстовые пещеры
Несмотря на то что процесс образование сталактитов и сталагмитов идет везде по одному сценарию, в мире не существует одинаковых пещер. Более того, каждый «зал» в пещере уникален. Природа не допускает повторений
А сталагмиты — это натёчные минеральные образования (большей частью известковые, реже гипсовые, соляные), растущие в виде конусов, столбов со дна пещер и других подземных карстовых полостей навстречу сталактитам
Сталагмиты всегда толще и крупнее сталактитов, поскольку вся попавшая с водой осадочная порода, стекает вниз по стенкам, достраивая нарост. Кроме того, сталактиты иногда падают под своим весом, а сталагмиты - нет.
Обычно паруса позванивают, если постучать по ним палочкой, поэтому обросшие парусами стены называют ксилофонами или органами
Еще есть геликтиты или эксцентрики — морфологическая разновидность кальцита и арагонита, представленная в виде вытянутых каменных «палочек», растущих в произвольных направлениях, причудливо изгибающихся и ветвящихся
Влажную, мягкую, бесформенную массу белого цвета, иногда с голубоватым оттенком, назвали лунным молоком . Это всё тот же углекислый кальций
Арагонитовые кристаллы — это твёрдая разновидность кальцита. Он образуется при достаточно низких температурах, чаще всего под землёй — в пещерах, рудных месторождениях, в холодных источниках.
Сталактиты имеют сезонные кольца по которым можно определить погоду за тысячи лет до нашего появления на земле
Помните, что обычная сосулька - это тоже сталактит, а наросшая снизу куча льда - сталагмит
А кораллитами называют сталагмиты, имеющие пористую структуру, похожую на кораллы. Кстати сами кораллы тоже сталагмиты
Авторский пост
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