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Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки

Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки (34 фото)

Автор:
26 января 2021 13:55
Сообщество : Факты
Метки: геология   интересное   пещеры   сталагмит   сталактит   теперь ты знаешь больше   факты   
585
34

И снова природа нашей планеты удивляет нас своей продуманностью и невероятной красотой. Сегодня речь пойдет о сталагмитах, сталактитах и прочей "кальцинированной живности", обитающей в пещерах

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Метки: геология   интересное   пещеры   сталагмит   сталактит   теперь ты знаешь больше   факты   
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Yasen_Perec Полчаса назад
В молодости увлекался диггерством, в коллекторах дофига этих сталоктитов, самых причудливых форм. На них какие то жуки обитают. Я одного в спичечный коробок забрал, а он у меня взял и к утру сдох... Я и выкинул его. Не таракан, даже не похож. Что они там жрут, для меня до сих пор загадка. Кстати "метровых" крыс мы не видели, обычные есть, но они максимум 40см (без хвоста).
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