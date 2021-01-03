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Жизнь в капле воды: красивые фото и факты

Жизнь в капле воды: красивые фото и факты (20 фото)

Автор:
03 января 2021 14:45
Сообщество : Факты
Метки: вода   интересное   капли   красота   познавательно   природа   факты   фото   
656
20

Никто, надеюсь, не будет спорить, что вода - это жизнь и без нее не было вообще ничего вокруг нас. И пусть эти милые и красивые фото, показывающие жизнь в жизни, поднимут вам настроение...

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Метки: вода   интересное   капли   красота   познавательно   природа   факты   фото   
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7  комментариев
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11k
робт Час назад
есть еще один факт - пульвелизатор и пипетка любимые инструменты фотографов
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14
Aleksander Russkiy 3 минуты назад
Не, ну в целом круто! Было интересно, но я полез дальше и почитал про "10 уникальных состояний воды" на сайте aqua-life.ua
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Aleksander Russkiy 2 минуты назад
Ссылку дать не могу, фишки не пропускают..
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17k
Феникс 22 минуты назад
@@Сейчас существует такое же количество воды на Земле, как и когда наша планета была сформирована@@ - это не правда, ежегодно на землю падает что то около 40 тонн космического вещества, 10-40 % которого - вода, которая испаряется при падении в атмосфере - но так или иначе падает на землю.

@@На Солнце есть вода, причём столько, что каждый день наше светило сжигает её в объёме около триллиона тонн@@
Молекулярных соединений (коим является и вода) на Солнце в принципе существовать не может. А что это за околонаучный термин "сжигает" - вообще не понятно. Вода как молекула не горит, если только в атмосфере фтора, а в ядерных реакциях участвуют АТОМЫ.
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14
Aleksander Russkiy Феникс 7 минут назад
А ещë 1.5 граммов белка на 1см.куб морской воды? Подождите, при плотности воды 1г/см.куб.. Это как? Опечатка наверно.. На метр куб. может быть ещë, но эт совсем не много я считаю..
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