Жизнь в капле воды: красивые фото и факты

Никто, надеюсь, не будет спорить, что вода - это жизнь и без нее не было вообще ничего вокруг нас. И пусть эти милые и красивые фото, показывающие жизнь в жизни, поднимут вам настроение...
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На Земле около 1,5 миллиардов кубических километров воды. Это примерно 800 триллионов олимпийских бассейнов
Забудьте о трех состояниях воды - жидкость, лед и пар. Оказывается ученые выделяют 5 различных состояний воды в жидком виде и 14 состояний в замерзшем виде
При минус 120 градусах по Цельсию вода становится сверхвязкой или тягучей, а при температуре ниже минус 135 градусов она превращается в "стеклянную" воду - твердое вещество, в котором отсутствует кристаллическая структура, как в стекле.
Вода - это жизнь, но и смерть. 85% всех заболеваний в мире передается с помощью воды. Ежегодно 25 млн. человек умирает от этих заболеваний.
Мы можем пить только 3% воды – именно столько у нас запасов пресной воды и большая их часть находится в ледниках
Люди, которые пьют около шести стаканов воды в день, меньше подвержены риску сердечного удара
В 1 куб. см морской воды содержится 1.5 г белка и других веществ. Один только Атлантический океан по питательности равен 20 тысячам всех мировых урожаев, собранных на суше
Замерзая вода расширяется на 9%. Замерзшая вода (лед) – легче воды, поэтому лед плавает в воде
Сейчас существует такое же количество воды на Земле, как и когда наша планета была сформирована
На Солнце есть вода, причём столько, что каждый день наше светило сжигает её в объёме около триллиона тонн
Авторский пост
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@@На Солнце есть вода, причём столько, что каждый день наше светило сжигает её в объёме около триллиона тонн@@
Молекулярных соединений (коим является и вода) на Солнце в принципе существовать не может. А что это за околонаучный термин "сжигает" - вообще не понятно. Вода как молекула не горит, если только в атмосфере фтора, а в ядерных реакциях участвуют АТОМЫ.