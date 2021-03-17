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Пост для тех, кто точно уверен, что знает, как выглядят желуди

Пост для тех, кто точно уверен, что знает, как выглядят желуди (20 фото)

Автор:
17 марта 2021 13:08
Сообщество : Факты
Метки: Желуди   бук   дуб   красота   необычное   природа   растения   факты   
624
20

Да, все мы знаем, что желудь это то, за чем гонялась белка в ледниковом периоде. Но это классический вид, врезавшийся нем в память. А знаете ли вы, что видов желудей много и порой они совершенно необычные.

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Метки: Желуди   бук   дуб   красота   необычное   природа   растения   факты   
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