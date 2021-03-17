Пост для тех, кто точно уверен, что знает, как выглядят желуди

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Да, все мы знаем, что желудь это то, за чем гонялась белка в ледниковом периоде. Но это классический вид, врезавшийся нем в память. А знаете ли вы, что видов желудей много и порой они совершенно необычные.
Если вдруг вы не знали, то желудями называют не только дубовые плоды, но и буковые, каштановые и даже плоды некоторых лиан
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Авторский пост
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