В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях

Бразильский рыбак заметил юного дельфина, запутавшегося в рыболовных сетях у берегов города Гуаружа и пришел к нему на помощь. Процесс спасения дельфиненка запечатлел приятель рыболова.
Любитель рыбной ловли, устроивший в конце прошлого года промысел у берегов города Гуаружа (штат Сан-Паулу, Бразилия), увидел новорожденного дельфина, запутавшегося в сетях.
Маленький дельфинёнок, угодивший в неприятную ситуацию, подплыл к рыбацкой лодке и привлёк к себе внимание.
Маленький дельфинёнок, угодивший в неприятную ситуацию, подплыл к рыбацкой лодке и привлёк к себе внимание.
Рыбак пожалел юного обитателя морской стихии и помог ему освободиться, после чего отпустил его обратно в море. Во время спасательной операции маленький дельфин проявил спокойствие и не стал вырываться из рук бразильца.
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