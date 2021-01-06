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В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях

В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 10:21
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   видео   дельфин   дельфиненок   животные   люди   рыбак   спасение   
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Бразильский рыбак заметил юного дельфина, запутавшегося в рыболовных сетях у берегов города Гуаружа и пришел к нему на помощь. Процесс спасения дельфиненка запечатлел приятель рыболова.

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Метки: бразилия   видео   дельфин   дельфиненок   животные   люди   рыбак   спасение   
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36k
Прораб 2 часа назад
Нормальный поступок нормального человека
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3k
ваня панкин 12 минут назад
маладца!!!
маладца!!!Посмотреть
маладца!!!
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8k
Васильевна 44 минуты назад
Малыш
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13k
kotovski 45 минут назад
В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
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4k
Subic Час назад
Дельфины достаточно высокоорганизованные, стайные животные. Вероятность, что "спасенный" дельфинчик выживет равна приблизительно нулю. Напомню, они млекопитающие. (Это для начала).
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5k
Дмитрий Subic 45 минут назад
Может услышат. Они ультразвуком далеко могут бить...
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7k
Izrin Maria Час назад
Надеюсь, что малыш будет кричать, и мать его услышит.
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41k
zloykoyot 2 часа назад
А говорят что эволюции животных не заметно. Собаки переходят дорогу по переходу на зелёный свет светофора, морская живность обращается за помощью, от акул и скатов до дельфинов, вороны для своего удовольствия по заснеженным крышам катаются. Так что животные тоже развиваются и не обязательно только млекопитающие.
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