Этот парень очень любит экзотических насекомых

Доказательства у парня своеобразные: он делает фото и видео, на которых насекомые сидят у него на лице, ползают по рукам и ногам и даже вылезают прямо из его рта. Он снимает и публикует все это в Instagram с 2018 года. Инсектофобам подобное не снилось и в самых страшных кошмарах, а для Келвина — это типичный денек.