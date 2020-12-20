Этот парень очень любит экзотических насекомых

Боязнь насекомых — одна из самых распространенных фобий. Многие люди боятся даже одного вида этих созданий, и ни за что на свете не стали бы добровольно к ним прикасаться.
Но 23-летний Келвин Уайли из США не просто не боится насекомых, но и старается доказать остальным людям, что они совсем не такие опасные и неприятные, какими кажутся.
Доказательства у парня своеобразные: он делает фото и видео, на которых насекомые сидят у него на лице, ползают по рукам и ногам и даже вылезают прямо из его рта. Он снимает и публикует все это в Instagram с 2018 года. Инсектофобам подобное не снилось и в самых страшных кошмарах, а для Келвина — это типичный денек.
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Келвин держит насекомых и пауков в качестве питомцев с 2015 года.
Он всегда любил и остальных животных, но насекомые стали его главным увлечением. Парня поражало их разнообразие и то, что о них всегда можно узнать что-то новое.
Он всегда любил и остальных животных, но насекомые стали его главным увлечением. Парня поражало их разнообразие и то, что о них всегда можно узнать что-то новое.
Он планирует и дальше заниматься изучением насекомых, но не собирается становиться профессиональным энтомологом, потому что в таком случае насекомые станут его работой, а он этого совсем не хочет.
Все свои знания о жуках, пауках и прочих пугающих существах с лапками и усиками Келвин получил из практического опыта, книг и обучающих видео на Youtube
Многие подписчики парня часто переживают за его жизнь. Ведь в его зверинце обитают довольно опасные существа, например, бразильский странствующий паук и черная вдова. Но Келвин говорит, что бояться не стоит. Он точно знает, как нужно обращаться с насекомым или пауком так, чтобы он не представлял для тебе угрозы.
Поскольку я очень долго работал с большим количеством насекомых и паукообразных, я знаю их границы и понимаю, что потенциально может причинить им вред. Я очень осторожен в своих действиях, ведь если животное считает, что оно в опасности, оно может напасть,— говорит Уайли.
Парень уверен, что бояться насекомых и паукообразных бессмысленно, ведь в основном они довольно мирные существа.
Многие люди думают, что насекомые — это большие, страшные и опасные существа, тогда как, на самом деле, большинство насекомых совершенно безвредны,— сказал Келвин
Несколько видео:
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