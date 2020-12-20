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Этот парень очень любит экзотических насекомых

Этот парень очень любит экзотических насекомых (14 фото)

Автор:
20 декабря 2020 10:19
Сообщество : Животные
Метки: Келвин Уайли   видео   животные   люди   насекомые   фото   хобби   экзотика   
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Боязнь насекомых — одна из самых распространенных фобий. Многие люди боятся даже одного вида этих созданий, и ни за что на свете не стали бы добровольно к ним прикасаться.
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Метки: Келвин Уайли   видео   животные   люди   насекомые   фото   хобби   экзотика   
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