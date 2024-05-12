В Бразилии лошадь, спасаясь от наводнения, забралась на крышу

В ловушке ей пришлось провести несколько дней.
С конца апреля на юге Бразилии не прекращаются наводнения. Часть страны, которая ассоциируется у нас с жарким солнцем и бесконечными пляжами, уходит под воду — все из-за проливных дождей. Затоплены деревни, города и целые муниципалитеты. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тыс. человек, как минимум 107 погибло. И пока наводнение не отступает. В последние дни жители Бразилии наблюдали не только за человеческими драмами. Внимание было приковано к одинокой лошади, которая, спасаясь от воды, забралась на крышу одного из зданий в городе Каноас.
Узкая полоска сухой кровли — это все, что было у лошадки. Вокруг — бесконечная мутная водная гладь. Впервые о животном, попавшем в ловушку, люди узнали благодаря кадрам, сделанным местной телевизионной службой с вертолета. Соцсети буквально взорвались: общественность требовала спасти лошадь.
Источник:
Операцию по вызволению пленницы пришлось подождать (по оценкам некоторых СМИ, лошадь провела на крыше четверо суток), однако все завершилось благополучно: животному ввели седативные препараты, погрузили на плот и перевезли в безопасное место. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.
Источник:
Стойкую лошадку осмотрели ветеринары: она обессилена, обезвожена и нуждается в наблюдении. В соцсетях ставшей известной на весь мир лошадке дали кличку Карамело.
Источник:
- Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы
- Гигантская анаконда убила каймана в своих "объятиях"
- В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год
- Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми
- В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях