В Бразилии лошадь, спасаясь от наводнения, забралась на крышу

С конца апреля на юге Бразилии не прекращаются наводнения. Часть страны, которая ассоциируется у нас с жарким солнцем и бесконечными пляжами, уходит под воду — все из-за проливных дождей. Затоплены деревни, города и целые муниципалитеты. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тыс. человек, как минимум 107 погибло. И пока наводнение не отступает. В последние дни жители Бразилии наблюдали не только за человеческими драмами. Внимание было приковано к одинокой лошади, которая, спасаясь от воды, забралась на крышу одного из зданий в городе Каноас.

Узкая полоска сухой кровли — это все, что было у лошадки. Вокруг — бесконечная мутная водная гладь. Впервые о животном, попавшем в ловушку, люди узнали благодаря кадрам, сделанным местной телевизионной службой с вертолета. Соцсети буквально взорвались: общественность требовала спасти лошадь.