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В Бразилии лошадь, спасаясь от наводнения, забралась на крышу

В Бразилии лошадь, спасаясь от наводнения, забралась на крышу

Автор:
12 мая 2024 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Спасение   животные   лошадь   потоп   
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В ловушке ей пришлось провести несколько дней.

С конца апреля на юге Бразилии не прекращаются наводнения. Часть страны, которая ассоциируется у нас с жарким солнцем и бесконечными пляжами, уходит под воду — все из-за проливных дождей. Затоплены деревни, города и целые муниципалитеты. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тыс. человек, как минимум 107 погибло. И пока наводнение не отступает. В последние дни жители Бразилии наблюдали не только за человеческими драмами. Внимание было приковано к одинокой лошади, которая, спасаясь от воды, забралась на крышу одного из зданий в городе Каноас.

Узкая полоска сухой кровли — это все, что было у лошадки. Вокруг — бесконечная мутная водная гладь. Впервые о животном, попавшем в ловушку, люди узнали благодаря кадрам, сделанным местной телевизионной службой с вертолета. Соцсети буквально взорвались: общественность требовала спасти лошадь.

Операцию по вызволению пленницы пришлось подождать (по оценкам некоторых СМИ, лошадь провела на крыше четверо суток), однако все завершилось благополучно: животному ввели седативные препараты, погрузили на плот и перевезли в безопасное место. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.


Стойкую лошадку осмотрели ветеринары: она обессилена, обезвожена и нуждается в наблюдении. В соцсетях ставшей известной на весь мир лошадке дали кличку Карамело.


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Метки: Бразилия   Видео   Спасение   животные   лошадь   потоп   
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