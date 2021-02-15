Бык атаковал своих спасителей

Не делай добра - не получишь зла. В этом убедились двое мужчин, решивших вызволить из природной ловушки быка. Животное не поняло, что его спасали и атаковало доброжелателей.
Инициатива бывает наказуема
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