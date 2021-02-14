Лиса в Охотском море

А вот экипажу рыболовецкого траулера посчастливилось это увидеть своими глазами. Судно находилось в 13 милях от берега в так называемом квадрате 52 между северной оконечностью Сахалина и полуостровом Камчатка. Авторы видеоролика были очень удивлены такой встрече и попытались спасти лису, которая ловко перепрыгивала со льдины на льдину. Но осторожное животное не захотело приближаться к людям.