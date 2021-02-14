Лиса в Охотском море

Как вы думаете, каков шанс увидеть в открытом море рыжую красавицу?
А вот экипажу рыболовецкого траулера посчастливилось это увидеть своими глазами. Судно находилось в 13 милях от берега в так называемом квадрате 52 между северной оконечностью Сахалина и полуостровом Камчатка. Авторы видеоролика были очень удивлены такой встрече и попытались спасти лису, которая ловко перепрыгивала со льдины на льдину. Но осторожное животное не захотело приближаться к людям.
Не помогли даже котлеты, которые рыбаки кидали ей на льдину. Лиса подкрепилась неожиданным угощением и отправилась дальше по льдинам в открытое море. Видимо, на рыбалку спешила. Остаётся надеяться, что лиса вовремя поймёт опасность и вернётся на берег.
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Я делаю это здесь 7 год Где ОМОН то? Что надо написать такого, чтоб ко мне ФСБ пришло? говно ваш Путин И ФСБ бессильны И я это доказываю
Готов сказать все это в камеру с развернутым паспортом РФ Ну, говно путинское, кто у меня возьмёт на клык?
Пора шлёпнуть мусора. Хотите настоящий пистолет? А бесплатно? Нет, сами сделаете Во время WWII над Францией было сброшено миллион пистолетов либрейтор. Очень простенькое оружие, но достаточно чтоб убить врага и завладеть его винтовкой или пистолетом Сейчас его можно распечатать на 3д принтере. А патрон вы купите сами. Можно использовать холостой или строительный, приделав пулю. Рамки их не обнаруживают. Можно придать вид игрушки или любого мирного предмета. Гуглить чертежи для 3д принтера пистолет либрейтор. Не забудьте включить Тор или ВПН. Там и на ветки с обсуждением выйдете Начать надо, как деды начинали Надела мраз повязку, пошла в полицаи , - в расход ее, с детьми и родней ССовцев, гестапо, гауляйтерам - смерть Вот так и надо бороться А по окончании Ковид приглашаем всех на курсы герильи
Не схотела жить в отсталой Камчатке, ловить леммингов и играться с лисом на безлюдных просторах.
Будет в свободной стране воротником..