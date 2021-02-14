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Лиса в Охотском море

Лиса в Охотском море (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2021 14:05
Сообщество : Животные
Метки: Охотское море   видео   животные   лиса   льдины   рыбаки   рыбалка   траулер   
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Как вы думаете, каков шанс увидеть в открытом море рыжую красавицу? 

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Метки: Охотское море   видео   животные   лиса   льдины   рыбаки   рыбалка   траулер   
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5  комментариев
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−14
Князь Курбский 41 минуту назад
Я призываю к убийству сотрудников ФСБ, полиции РФ, росгвардии, и члеинов их семей А так же закидать коктейлями Молотова администрацию, ОВД, УФСБ, квартиры их сотрудников Накажи меня ФСБ. Накажи меня всего

Я делаю это здесь 7 год Где ОМОН то? Что надо написать такого, чтоб ко мне ФСБ пришло? говно ваш Путин И ФСБ бессильны И я это доказываю

Готов сказать все это в камеру с развернутым паспортом РФ Ну, говно путинское, кто у меня возьмёт на клык?

Пора шлёпнуть мусора. Хотите настоящий пистолет? А бесплатно? Нет, сами сделаете Во время WWII над Францией было сброшено миллион пистолетов либрейтор. Очень простенькое оружие, но достаточно чтоб убить врага и завладеть его винтовкой или пистолетом Сейчас его можно распечатать на 3д принтере. А патрон вы купите сами. Можно использовать холостой или строительный, приделав пулю. Рамки их не обнаруживают. Можно придать вид игрушки или любого мирного предмета. Гуглить чертежи для 3д принтера пистолет либрейтор. Не забудьте включить Тор или ВПН. Там и на ветки с обсуждением выйдете Начать надо, как деды начинали Надела мраз повязку, пошла в полицаи , - в расход ее, с детьми и родней ССовцев, гестапо, гауляйтерам - смерть Вот так и надо бороться А по окончании Ковид приглашаем всех на курсы герильи
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3k
Rubiroid_47 Князь Курбский Полчаса назад
Ссыкливый педик.
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9k
котегRUS 7 минут назад
скорее всего хана лисичке
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45k
Albert GER 41 минуту назад
В Америку побежала.
Не схотела жить в отсталой Камчатке, ловить леммингов и играться с лисом на безлюдных просторах.
Будет в свободной стране воротником..
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