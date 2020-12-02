Хозяйка спасла 9-недельного щенка от удава

Владелице напуганного щенка голыми руками спасла его от ромбического питона.
Храбрая хозяйка смогла вступиться и спасти своего 9-недельного щенка по имени Джаспер (Jasper), отбив его у ромбического питона, который попытался задушить собаку до смерти.
На кадрах видно, как змея, прятавшаяся в кусте перца чили, мгновенно напала на бедного Джаспера, плотно обкрутившись своим мускулистым телом вокруг пёсика
Однако, завидев то, что её собачка оказалась в беде, владелица животного Мишель ван Шоувен (Michelle van Schouwen) из Саншайн-Кост, Квинсленд, Австралия, ни секунды не колеблясь, кинулась на помощь к Джасперу, абсолютно забыв про свою собственную безопасность.
Ван Шоувен услышала, как скулит её собака, отчего немедленно бросилась на улицу, чтобы помочь Джасперу спастись от голодного хищника.
Ван Шоувен услышала, как скулит её собака, отчего немедленно бросилась на улицу, чтобы помочь Джасперу спастись от голодного хищника.
Женщине пришлось ударить змею рулоном рождественской бумаги, но когда она поняла, что змея на это никак не отреагировала, она задействовала свои руки.
После некоторой борьбы с рептилией, ей удалось от неё избавиться, после чего Ван Шоувен немедленно занялась ранами своей собаки, которые той достались от питона.
После некоторой борьбы с рептилией, ей удалось от неё избавиться, после чего Ван Шоувен немедленно занялась ранами своей собаки, которые той достались от питона.
«Это была паника, так что я побежала, а когда добралась до конца внутреннего дворика, то просто замерла и закричала», — рассказала Ван Шоувен ресурсу Win News. — Я увидела, как питон обвился вокруг него.»
К счастью, Джаспер после нападения змеи выжил. Он отделался лишь укусом в левое ухо и ушибом лёгкого.
К счастью, Джаспер после нападения змеи выжил. Он отделался лишь укусом в левое ухо и ушибом лёгкого.
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