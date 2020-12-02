Хозяйка спасла 9-недельного щенка от удава

Женщине пришлось ударить змею рулоном рождественской бумаги, но когда она поняла, что змея на это никак не отреагировала, она задействовала свои руки.



После некоторой борьбы с рептилией, ей удалось от неё избавиться, после чего Ван Шоувен немедленно занялась ранами своей собаки, которые той достались от питона.