FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9234 поста • 1142 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Хозяйка спасла 9-недельного щенка от удава

Хозяйка спасла 9-недельного щенка от удава (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 09:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   люди   спасение   удав   фото   щенок   
375
5
1
Владелице напуганного щенка голыми руками спасла его от ромбического питона.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   животные   люди   спасение   удав   фото   щенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке Пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344844



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
25
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
Узбекский плов
58
161
Узбекский плов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колёса
0
2
Колёса
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
29
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото)
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1»...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#подборка#авария#готовка#знаменитости#забавно#маразм#позитив
#юмор#прикол#россия#разное#сша#дети#люди#звезды#автомобили#рецепт
#интересно#история#еда#дтп#авто авария#животные#абсурд#кино#москва#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться