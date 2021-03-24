Пара дельфинов заплыла в венецианский Гранд-канал и заблудилась

Власти вызвали экспертов, которые смогли быстро найти дезориентированных животных. Специалисты рассказали, что дельфины – это мать с ребёнком. Они были очень напуганы и боялись попасть под лодки.



Для спасательной операции понадобилось 9 лодок от властей. Они выстроились в цепочку и в течение 2,5 часов "уговаривали" дельфинов следовать вдоль неё. В итоге это получилось, и млекопитающие покинули центральный городской канал, уплыв в Адриатическое море.