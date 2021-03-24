Пара дельфинов заплыла в венецианский Гранд-канал и заблудилась

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Местные жители заметили дельфинов 22 марта. Млекопитающие плавали по кругу, не зная как выбраться из канала.
Очевидцы сняли пару на видео и тут же сообщили о происшествии властям.
Власти вызвали экспертов, которые смогли быстро найти дезориентированных животных. Специалисты рассказали, что дельфины – это мать с ребёнком. Они были очень напуганы и боялись попасть под лодки.
Для спасательной операции понадобилось 9 лодок от властей. Они выстроились в цепочку и в течение 2,5 часов "уговаривали" дельфинов следовать вдоль неё. В итоге это получилось, и млекопитающие покинули центральный городской канал, уплыв в Адриатическое море.
Для спасательной операции понадобилось 9 лодок от властей. Они выстроились в цепочку и в течение 2,5 часов "уговаривали" дельфинов следовать вдоль неё. В итоге это получилось, и млекопитающие покинули центральный городской канал, уплыв в Адриатическое море.
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Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z— Reuters (@Reuters) March 22, 2021
По сообщениям властей, в последний раз дельфины заплывали в город в 2017 году. Специалисты говорят, что животные обычно обитают стаями до 100 особей, а не парами и держатся подальше от береговой линии. Возможно, в этот раз дельфины погнались за добычей и случайно заплыли в город.
В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
Бразильский рыбак заметил юного дельфина, запутавшегося в рыболовных сетях у берегов города Гуаружа и пришел к нему на помощь. Процесс спасения дельфиненка запечатлел приятель рыболова.
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