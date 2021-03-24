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Пара дельфинов заплыла в венецианский Гранд-канал и заблудилась

Пара дельфинов заплыла в венецианский Гранд-канал и заблудилась (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 20:23
Сообщество : Животные
Метки: Гранд-канал   венеция   дельфины   животные   италия   спасение   
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Местные жители заметили дельфинов 22 марта. Млекопитающие плавали по кругу, не зная как выбраться из канала.

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Метки: Гранд-канал   венеция   дельфины   животные   италия   спасение   
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46k
Albert GER 2 часа назад
Хорошо хоть в лес не отнесли))
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154
saturn 2 часа назад
В нашу речку из диковинки если только холодильник заплывает :))
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Миша 2 часа назад
Понакопали там каналов панимаешь, хорошо без жертв.
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8k
Кыся 2 часа назад
Странно, что они там вообще кони не двинули. Водичка-то там, судя по запаху, совсем не бон аква...
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Кыся 2 часа назад
Они как-бы воздухом дышат, если кто не в курсе.
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Сатанеев Кыся 2 часа назад
Да, канализация с очистными в Венеции отсутствует от слова вообще. Вся срань в эти же каналы сливается.
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Кыся ( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
А толку? Долго ли протянешь, плавая в кислотном озере?
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