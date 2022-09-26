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Испанец брал на себя вину водителей за деньги

Испанец брал на себя вину водителей за деньги

Автор:
26 сентября 2022 13:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   водители   козел отпущения   мошенничество   нарушения   новости   удивительные люди   
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Испанские власти арестовали мужчину, который зарабатывал себе на жизнь тем, что брал на себя проступки водителей на дороге. Он признался в нарушении правил вождения почти за 100 человек: он получал с настоящих виновников деньги, а они, в свою очередь, не рисковали своей чистой водительской историей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Испания   водители   козел отпущения   мошенничество   нарушения   новости   удивительные люди   
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6  комментариев
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860
Arti 4 часа назад
Интересно сколько он в итоге заработал и вышел ли в плюс )
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58k
Похабыч Полчаса назад
Теперь и у Фунта появились последователи?
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16k
Поручик 3 часа назад
Жду картинку "а чё, так можно было?"
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Зицпредседатель Фунт?
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Белая Муха

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