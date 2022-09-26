Испанец брал на себя вину водителей за деньги

Все началось в середине 2021 года, когда гражданская инспекция охраны дорожного движения Майорки расследовала инцидент, произошедший на одном из островных шоссе. Водитель мотоцикла, которому полиция подала сигнал остановиться для обычной проверки алкотестером, проигнорировал инструкции полицейского и пустился наутек, чуть не сбив полицейского. Во время побега неизвестный мужчина совершил ряд различных правонарушений.

К несчастью для мотоциклиста, полицейские записали его регистрационный номер и уже оформляли против него документы, когда некий мужчина армянского происхождения пришел в полицию с заявлением о том, что истинным виновником является он. Это было немного неожиданно, но полицейские не видели повода сомневаться в его словах - пока в результате проверки не выяснили, что у этого человека не было прав на вождение мотоцикла, не было действительных баллов в правах, а кроме того, он не был в районе Майорки в день совершения преступления.

По мере продвижения расследования сюжет закручивался. Мужчина фигурировал как нарушитель многочисленных правил вождения по всему острову, и во всех из них он терял баллы, несмотря на то, что его права уже были приостановлены. Во всех случаях действовала одна и та же схема: мужчина признавался, что был водителем мтранспортного средства, совершившего серьезное правонарушение, несмотря на то, что транспортное средство было оформлено на другое лицо. Таким образом, владельцы транспортных средств сохраняли свои баллы в водительских правах.