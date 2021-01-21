В Санкт-Петербурге задержали депутатов, которые, якобы, нарушили антиковидные меры

Вечером 21 января в Санкт-Петербурге прямо во время заседания задержали 13 депутатов муниципального образования. Полицейские составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений, но депутаты уверены, что всему виной конфликт с местной администрацией.
13 членов совета муниципального образования "Смольнинское" обвинили в нарушение антиковидных мер. Полицейские явились прямо на заседание, задержав депутатов. Однако, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил РБК, что это может быть вызвано конфликтом с местной администрацией.
«Всем, по моим данным, вменяют нарушение «коронавирусного» постановления правительства. Но оно не распространяется на муниципальных депутатов, которые хотели собраться по регламенту в положенный день, не касается органов власти и местного самоуправления в принципе», — заявил РБК Вишневский
Видео задержания опубликовала в своём Twitter депутат МО Диана Серая
Вешневский уверен, что антиковидные меры тут не причём.
«Администрация муниципального образования пыталась их не пустить, они прошли в здание муниципалитета через муниципальное учреждение (МУП «Зеленый слон») в зал заседаний. С другого входа просто, потому что главный вход администрация забаррикадировала», — рассказал Вишневский. Он утверждает, что администрация делает это для того, «чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции», сообщает РБК.
Источник:
- 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
- СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
- В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина
- Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся
Понравилось27