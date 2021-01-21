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В Санкт-Петербурге задержали депутатов, которые, якобы, нарушили антиковидные меры

В Санкт-Петербурге задержали депутатов, которые, якобы, нарушили антиковидные меры (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 13:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербруг   антиковидные меры   депутаты   задержание   интересное   политика   фото   
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Вечером 21 января в Санкт-Петербурге прямо во время заседания задержали 13 депутатов муниципального образования. Полицейские составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений, но депутаты уверены, что всему виной конфликт с местной администрацией.

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Метки: Петербруг   антиковидные меры   депутаты   задержание   интересное   политика   фото   
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7  комментариев
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711
Nane First NameLast 2 часа назад
А как же депутатская неприкосновенность? Или я что-то пропустил? Я не то чтобы за депутатов, просто интересно.
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8k
Мафусаил Nane First NameLast 2 часа назад
Так они не от едра, поэтому не распространяется....
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11k
Serg2001 2 часа назад
Вечером 21 января... Интересно... А сейчас день 21-го января. У человека альманах из "Назад в будущее"?... ))
Вечером 21 января... Интересно... А сейчас день 21-го января. У человека альманах из "Назад в будущее"?... ))
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8k
Мафусаил Serg2001 Час назад
Опечатка, я это видео вчера видел ещё.
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11k
Serg2001 Мафусаил Час назад
Да я понял. Даж плюсанул.. ) Но не смог удержаться от прикола...
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209
Дмитрий Сергеевич 2 часа назад
Вот и итоги нормальных голосований, большинство в оппозиции
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