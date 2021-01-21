В Санкт-Петербурге задержали депутатов, которые, якобы, нарушили антиковидные меры

Вешневский уверен, что антиковидные меры тут не причём.

«Администрация муниципального образования пыталась их не пустить, они прошли в здание муниципалитета через муниципальное учреждение (МУП «Зеленый слон») в зал заседаний. С другого входа просто, потому что главный вход администрация забаррикадировала», — рассказал Вишневский. Он утверждает, что администрация делает это для того, «чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции», сообщает РБК.