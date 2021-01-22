23 января всех школьников и студентов обязали учиться

"Моим детям (1 класс и 3 класс) тоже придётся учиться в эту субботу. Причём тут они? Неужели кто-то думает, что эти малыши пойдут на митинг?" - рассказывает жительница Омска.

В Брянске ждут за парты учеников с 5 по 11 классы, сообщают «Новости Брянска».

Родителям объяснили это решение тем, что 23 января учатся за 22 февраля.

Однако, в "Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" об этом нет и речи. Согласно документу, рабочий день должен был быть 20 февраля, чтобы отдохнуть 22 февраля.