23 января всех школьников и студентов обязали учиться

Школьников, которые учатся на пятидневке (даже начальные классы) и студентов обязали учиться 23 января. В школах объясняют это тем, что перенос связан с праздником 23 февраля, но в Приказе о переносе рабочих дней в 2021 году об этом не упоминается.
23 января оппозиция Алексея Навального призвала всех желающих выйти на центральные улицы города и организовать митинг "против коррупции и несправедливости", в поддержку задержанного Навального. Подростки в TikTok принялись агитировать своих подписчиков принять участие в митинге.
@nasaesthetics_
я призываю вас выходить на улицу.Я хочу жить в свободной стране, не хочу бояться выходить на улицу#рекомендации #навальный #справедливость #митинг♬ оригинальный звук - узник дистанционного обучения
Авторы роликов даже дают рекомендации тем, кто собирается на митинг: тепло одеваться, ставить цифровые пароли на телефон, надевать маски. Многие советуют несовершеннолетним не брать с собой паспорта, чтобы затруднить определение возраста и имени. Большинство роликов на эту тему было удалено.
Учитывая тот факт, что аудитория этих блогеров по большей части школьники, власти приняли меры. Многих учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений обязали учиться 23 января. Соответствующие сообщения получили родители детей в группах WatsApp.
"Моим детям (1 класс и 3 класс) тоже придётся учиться в эту субботу. Причём тут они? Неужели кто-то думает, что эти малыши пойдут на митинг?" - рассказывает жительница Омска.
В Брянске ждут за парты учеников с 5 по 11 классы, сообщают «Новости Брянска».
Родителям объяснили это решение тем, что 23 января учатся за 22 февраля.
Однако, в "Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" об этом нет и речи. Согласно документу, рабочий день должен был быть 20 февраля, чтобы отдохнуть 22 февраля.
Источник:
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Мне ни Навальный, ни едаросы, вообще никто не нравится. Единственные митинги, на которых я был - в защиту Квачкова.
И естественно я объясню своим детям, что Навальный не тот человек, за которого стоит митинговать.
Но меня сам факт возмутил, что я кому-то должен отчитываться, чем мои дети в свободное время занимаются. Я готов согласиться, что в учебное время, пока была долбаная дистанционки, они должны быть дома у компьютера. Но всё остальное время никого, кроме семьи не касается.
Раеволюции делают, не школьники, а мужики лет 25-45 в касках, с журналами примотанными скотчем под одеждой и на руках, и\или в мотоэкипировке, чтобы ноги\руки не поломали, с противогазной маской и вооруженные. Но такие на улицы выходят если только терять нечего, когда в холодильнике пусто, когда родного человека в больницу не положить или не лечат нормально, когда квартиру отжали, ИМХО. Так что зря во власти беспокоятся, молодежь выпустит пар, как на Болотной много лет назад и разойдется по домам.
Наоборот стоило разрешить с шариками походить и покричать. Может даже шарики подвезти...
Кстати, идти без паспорта - верх идиотизма и повод 48 часов провести в околодке.
Неужели это не понятно?