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23 января всех школьников и студентов обязали учиться

23 января всех школьников и студентов обязали учиться (5 фото)

Автор:
22 января 2021 11:34
Сообщество : Жить в России
Метки: интересное   митинг   образование   политика   рабочий день   фото   школьники   
4279
5

Школьников, которые учатся на пятидневке (даже начальные классы) и студентов обязали учиться 23 января. В школах объясняют это тем, что перенос связан с праздником 23 февраля, но в Приказе о переносе рабочих дней в 2021 году об этом не упоминается.

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Метки: интересное   митинг   образование   политика   рабочий день   фото   школьники   
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1k
Matrix 2 часа назад
Запомните господа школьники и студенты! Сильная Россия - никогда не будет нужна западу. Это не совместимо с их бизнес планом. Даже если выбрать этого анального в президенты и через лет 20 после гражданских войн Россия снова начнёт поднимать голову, то снова найдётся какой-нибудь хрен из-за бугра который начнёт расшатывать страну изнутри. Пока в России разруха и падение всех показателей - Запад наш друг, как только что-то начинает получается, то палки в колёса. И санкции это "Ничего личного, это просто бизнес"
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−15
Максим Климов 5 минут назад
Помню работал в профсоюзе от работников дополнительного образования в 1998 году, тогда собирались в актовом зале школы рабочей молодёжи, чтобы решать вопрос о всероссийской забастовке, сейчас даже педагоги и помыслить об этом не могут, боятся. И да собрание не согласовывали с властями. Скоро в России не будет, ни учителей, ни врачей, с такой нищенской зарплатой. Потеряли достоинство.
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2k
Leo Полчаса назад
Кто хочет всё равно пойдут- кто не хочет не пойдёт. Больше чем уверен что половину из этого сброда будут болельщики спартака!
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18k
Maxim Zorich Leo 11 минут назад
Всё равно болельщиков Динамо там будет больше. )))
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Это фейк.
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13k
Hairy. 40 минут назад
Работники минобраза те ещё шлюхи, не их ли руками в школах, в избиркомах регулярно делаются массовые вбросы и карусели, всё прогнило на корню в сказочном царстве.
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871
Максим Алтадуков Hairy. 21 минуту назад
Видели? или бабка сказала?
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9k
Голос Вселенной 46 минут назад
Пъиздеть - не мешки ворочать... Про эту чушь в Мск - никто пока не слышал...
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8k
Kucher 47 минут назад
Никаких переносов у нас не было. Но зато пришла рассылка, чтоб родители отписались, что дети сидят дома.
Мне ни Навальный, ни едаросы, вообще никто не нравится. Единственные митинги, на которых я был - в защиту Квачкова.
И естественно я объясню своим детям, что Навальный не тот человек, за которого стоит митинговать.
Но меня сам факт возмутил, что я кому-то должен отчитываться, чем мои дети в свободное время занимаются. Я готов согласиться, что в учебное время, пока была долбаная дистанционки, они должны быть дома у компьютера. Но всё остальное время никого, кроме семьи не касается.
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18
Ксения 55 минут назад
Сын первокурсник колледжа наоборот дома сидит.. Сказали не приходить.. Мой обрадовался, сидит Берлин берет в компе)))
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2k
Ivan Час назад
Не знаю, как со школой, но в спортшколе у нас отбор на чемпиона Москвы, и объявили это позавчера.
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2k
Ivan 53 минуты назад
Но связываю это с ослаблением коронобесия
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11k
Oleg Час назад
что старик ипанулся, что школы. сыну грозили, что на секции в субботу надо только с кем-то из родителей идти, что всех будут снимать с дронов.... и это учителя... кого растят??? Ну сказали ученикам, что митинги не согласованы, не забывайте про ответственность, но ж этого мало! лять, третий класс они запугивают! спасибо тащщщу путькину за наше счастливое всё!
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9k
Голос Вселенной Oleg 50 минут назад
Ты свое детство вспомни... Много мы слушали учителей, да и вообще взрослых, в т.ч. родителей?... "Ну сказали ученикам, что митинги не согласованы, не забывайте про ответственность, но ж этого мало!" - когда нам подобное говорили, это наоборот воспринималось, как вызов... Правда, у нас не было в детстве митингов, Навальных и прочей шелупени, но были стройки, темные закоулки, другие запретные для детей места, походы на которые пытались предупреждать... И, справедливости ради, самым лучшим способом предупредить детей от подобного рода мероприятий был, остается и будет - спорт, секции, искусство, творчество, когда у ребенка просто физически времени не остается на всякую ерундистику.........
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2k
portroy Час назад
Смысл туда ходить с шариками и плакатами? Чтобы люлей от ментов выхватить? Недавно еще раз посмотрели, чем мирные протесты против тиранов заканчиваются на примере Белоруссии. Надо быть идиотом, чтобы по тем же граблям пройти.
Раеволюции делают, не школьники, а мужики лет 25-45 в касках, с журналами примотанными скотчем под одеждой и на руках, и\или в мотоэкипировке, чтобы ноги\руки не поломали, с противогазной маской и вооруженные. Но такие на улицы выходят если только терять нечего, когда в холодильнике пусто, когда родного человека в больницу не положить или не лечат нормально, когда квартиру отжали, ИМХО. Так что зря во власти беспокоятся, молодежь выпустит пар, как на Болотной много лет назад и разойдется по домам.
Наоборот стоило разрешить с шариками походить и покричать. Может даже шарики подвезти...
Кстати, идти без паспорта - верх идиотизма и повод 48 часов провести в околодке.
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2k
Outcast Час назад
Даже не знаю что смешнее. революция школоты или страх перед ней.
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2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
Да как-то и в школе и в универе учились же мы по субботам и не ныли
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298
ЕвГений:-// 2 часа назад
Манипулировать детьми в стиле Навального,ты попробуй рабочий класс и пенсионеров вывести!
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10k
Иван Васильевич ЕвГений:-// 53 минуты назад
А какая проблема пенсионерами и рабочим классом манипулировать? Есть целая категория оболваненных телевизором граждан, которая до сих пор слепо верит действующей власти и твёрдо уверена, что страна движется к светлому будущему. Конечно, это не 76%, но 25-30% точно.

Ссылка www.youtube.com
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2k
Tiana 2 часа назад
Ну, положим не всех, но кое-где себе соломку подстелили)))
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3k
DNK 2 часа назад
Все - пипец, историческая революция сорвана...
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44
victor 2 часа назад
Что за вброс? первый раз слышу чтоб завтра учились
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1k
Михаил victor 2 часа назад
Так понятно что вброс. Во владике уже пятничное пиво допивают и спать, а тут новость: "Завтра дети идут в школу", Да ну н_а_х. Просто вброс видимо из Москвы и делают школьники которые не учили географию.
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Несовершеннолетним, конечно, не место на митингах! Но жалкие потуги власти таким образом ограничить, например, совершеннолетних студентов, вызовут только самую негативную реакцию!

Неужели это не понятно?
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1k
Михаил Иван Васильевич 2 часа назад
Неужели не понятно, что тема поста придумана?
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2k
leto2016 2 часа назад
Пока в сизо сидит, прих.уярить ему статью за призыв к экстримизму
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9k
Голос Вселенной leto2016 43 минуты назад
А смысл этой марионетке вообще что-то при...х..ть??? Он в СИЗО, а машина пропагандонская работает, процесс идет. Навальный - это не человек Алексей, это - название проекта... Так правильней.
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2k
leto2016 Голос Вселенной 36 минут назад
ну да, в принципе вы правы. но может быть одному пришьют и парочка откажется от его доли. просто я идеализирую. но я бы припаял)))))))
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
организовали бы субботник. пущай собирают бутылки, бычки и прочий мусор который они раскидывают
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11k
Oleg Батончик с маком Час назад
ужо! ужо срочно придуман день добрый дел у нас! вот именно 23го января, вчера они решили, что будет этот самый день!
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289
Driver 2 часа назад
Друзья, сидите дома. Ждите бензин по 100р, являйтесь основным ресурсом для государства, смотрите молча как богатеют товарищи роттенберги и ко и как царь строит дворцы. Мы идём правильным курсом.
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1k
Михаил Driver 2 часа назад
А то анальный будет богатеть что ли? Или он такой честный парень?
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4k
Sanar Driver Час назад
На митинг не пустили ты тут решил выбздеться.
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