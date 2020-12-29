С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей

В столице Бурятии приключился креатив: жители одного из дворов по улице Смолина обнаружили у себя под окнами весьма нетрадиционных снеговиков - с человеческими черепами. А еще частокол из остро заточенных бревнышек, украшенный звериной шкурой и тоже черепами - но только уже коровьими.