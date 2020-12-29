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С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей

С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: бурятия   новый год   психолог   снеговик   украшение   череп   шалаш   шашлык   
1581
5
Такой дизайн не слишком-то порадовал жителей Улан-Удэ. Одна мамочка даже обратилась к детскому психологу за компетентным мнением: не повредит ли такое зрелище детям?
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Метки: бурятия   новый год   психолог   снеговик   украшение   череп   шалаш   шашлык   
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9  комментариев
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Значит живые мертвецы на голубом огоньке на ТВ никого не смущают, а тут ишь ты!
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1k
Георгий Минуту назад
Пост не о креативе УК. Пост о недотрахе.
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−1
Виталий 2 минуты назад
1b2k.info - Крутяк
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877
Владимир Час назад
инсталляция "Прощай детство"
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13k
vikklu Час назад
Кто платит деньги этой "управляющей компании"? Жильцы? Так пускай и будут хозяевами, не нравится, выкинули в мусор и дело с концом. А те в другой раз поумнее будут, сначала мнением поинтересуются.
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Комментарий удален. Причина: порнография
−112
5k
vitenok 3 часа назад
Директор больной ублюдок.
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3k
Чиуауа 3 часа назад
С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей
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4
Вл@димирЪ 3 часа назад
Ужас
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