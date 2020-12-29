С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей

Такой дизайн не слишком-то порадовал жителей Улан-Удэ. Одна мамочка даже обратилась к детскому психологу за компетентным мнением: не повредит ли такое зрелище детям?
В столице Бурятии приключился креатив: жители одного из дворов по улице Смолина обнаружили у себя под окнами весьма нетрадиционных снеговиков - с человеческими черепами. А еще частокол из остро заточенных бревнышек, украшенный звериной шкурой и тоже черепами - но только уже коровьими.
И в довершение это "уголка новогоднего шамана" рядышком сооружен черный шалаш. Внутри которого жарится на пластмассовом огне игрушечный шашлык: из овощей и веселых мышат.
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Обеспокоенная мама призналась, что лично ее пугает вся эта творческая инсталляция. А особенно - воздействие увиденного на неокрепшую психику ее 2,5-летнего ребенка и других гулящих во дворе малышей.
Как оказалось, "веселенькое" новогоднее оформление - это плод деятельности местной управляющей компании. И несмотря на жалобы жильцов, ее директор не видит ничего предосудительного в подобном креативе и отказывается снимать черепа и маски, сообщает "МК в Бурятии". Теперь недовольная мама ищет, куда обратиться за помощью, чтобы подействовало.
А что бы вы посоветовали?
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