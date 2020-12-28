Канадский художник слепил снеговика в виде Джорджа Флойда, но не учел, что снег - белый

Все помнят чернокожего накомана, убитого полицейским при задержании? Именно с этого случая начался небывалый разгул движения BLM. Флойда теперь почитают чуть ли не как мученика, а в Квебеке он предстал в образе снеговика. Интересно, как скоро в адрес художника прилетят обвинения в расизме?

0 Источник: Габариты снеговика Флойда весьма внушительны: 3,3 метра на 2,4 метра.

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0 Источник: И хотя скульптор уверяет, что снеговик - дань памяти чернокожему, после смерти которого начались протесты под эгидой Black Lives Matter, русскоязычные пользователи Сети усмотрели в этой акции троллинг. Ведь голова-то чисто белая!

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0 Источник: В соцсетях делают ставки, как скоро скульптора объявят расистом или все-таки снеговик сойдет ему с рук? Как считаете, уважаемые фишкяне?

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Чувствую привлекут. Получился бледнолицый. — Alex Y Kork (@alexykork) December 27, 2020