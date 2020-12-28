FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2329 постов • 1018 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Канадский художник слепил снеговика в виде Джорджа Флойда, но не учел, что снег - белый

Канадский художник слепил снеговика в виде Джорджа Флойда, но не учел, что снег - белый (9 фото)

Автор:
28 декабря 2020 18:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: blm   Флойд   джордж флойд   снег   снеговик   тролинг   фото   художник   
1591
9
Все помнят чернокожего накомана, убитого полицейским при задержании? Именно с этого случая начался небывалый разгул движения BLM. Флойда теперь почитают чуть ли не как мученика, а в Квебеке он предстал в образе снеговика. Интересно, как скоро в адрес художника прилетят обвинения в расизме?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: blm   Флойд   джордж флойд   снег   снеговик   тролинг   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
alexis 2 часа назад
Говном обмазать, реализм так сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Слава Кокаинум 2 минуты назад
Да ну как в детстве у бабушки, сажей из печки помазать и норм. Есть правда риск потом получить за то, что чумазый как черт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
Долбанный расист, не мог слепить из грязи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сталкер 10 минут назад
Дань памяти...
Твою ж мать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 15 минут назад
Ай-я я-я-я я-яй
Убили негра,
Убили негра, убили
Я-я-я-я-я
Ни за что, ни про что,
Суки, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй Убили негра, Убили негра, убили Я-я-я-я-я Ни за что, ни про что, Суки, замочили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Полчаса назад
Лепить надо было из материала естественно-коричневого цвета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа ПаганецЪ 11 минут назад
Надо послать им нашего мастера лепки из навоза.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 Полчаса назад
Знаю, как сделать его желтым. Более темные оттенки в проекте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
Replicant Полчаса назад
Весь вечер шёл снег. И я...

8:00 Я слепил снеговика.

8:10 Пришла феминистка и спросила меня, почему я не слепил снежную бабу.

8:15 Я слепил снежную бабу.

8:17 Другой мой сосед пожаловался на фигуристую грудь снежной бабы, заявив, что он теперь видит снежных женщин всюду.

8:20 Пара геев, живущих поблизости, устроила истерику и визжала, что это должны быть два снеговика-мужчины.

8:22 Трансгендер спросил, почему я не просто сделал одного снежного человека со съемными частями.

8:25 Вегетарианцы в конце улицы жаловались на нос моего снеговика, так как овощи - это еда и не предназначены для того, чтобы украшать снежные фигуры.

8:28 Негры меня называют расистом, потому что пара снеговиков - белая.

8:31 Мусульманский джентльмен через дорогу требует, чтобы снежная женщина носила паранджу.

8:40 Полиция пришла сказать, что кто-то был оскорблен и пожаловался на меня.

8:42 Феминистка вновь пожаловалась на то, что метлу снежной бабы необходимо убрать, поскольку она изображает женщин в качестве домашней прислуги.

8:43 Прибыл сотрудник Совета по вопросам равноправия и угрожал мне выселением.

8:45 Меня показывают в телевизионных новостях по Би-Би-Си и спрашивают, знаю ли я разницу между снеговиком и снежной бабой? Я отвечаю: "снежки" (snowballs). Меня называют чёртовым сексистом.

9:00 Я фигурирую во всех выпусках новостей, как подозреваемый террорист, расист, гомофоб, преступник, и меня обвиняют в создании опасностей во время сложной погоды.

9:10 Меня спрашивают, есть ли у меня сообщники... Мои дети изымаются социальными службами

9:29 По улице идёт факельный марш протестующих, которых я оскорбил, и они требуют, чтобы я был обезглавлен.

Мораль: в этой истории нет морали. Это просто мир, в котором мы живем сегодня, и будет еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Нужно было снег с угольной пылью мешать)
Нужно было снег с угольной пылью мешать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
959
Сергей 37 минут назад
А чего фигуру Чарльза Мэнсона не вылепил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PLT LDR 39 минут назад
> Все помнят чернокожего наркомана, убитого полицейским при задержании?

Ну если на то пошло, то не убитого полицейскими, а умершего в руках полицейских. Убийство по неосторожности пока что им вменяют, но суда ещё не было, так что давайте не будем забегать вперёд.

Пока, что известно то, что перед самым задержанием у Флойда была наркота. Он ничего умнее не придумал, как всю её заглотить, что бы её на нём не нашли. А когда его стали вязать, чувак реально перенервничал и его хватил удар. Все спрашивают, а фигли его почти запихали в бобик, а потом вытащили и положили на землю? А он сам попросил их это сделать. У него развилась конкретная паника, он стал орать, что у него клаустрофобия, и что лучше будет если его положат на землю. Вина ментов в том, что они этот момент прохлопали, и просто реально не знали, что делать в той ситуации. Когда Флойд стал орать, что не может дышать, видно было, что он дышит. На самом деле Флойд, перепутал то, что с ним происходит (приход был знатный). В итоге когда Флойд умер, менты подумали, что он вроде бы как успокоился.

Скорее всего молодняк оправдают. То были их вторая и третья смена соответственно в карьере. Их скорее всего вернут в должности, но заставят уйти из полиции. В таком случае, у них буду разные плюшки, типа медицинской пенсии (часто дают PTSD, пост травмотический синдром). А вот Офицера Шовина могут и уволить (но вряд ли посадят). Хотя были и показательные порки ментам за проступки, которые они не совершали и действовали строго по инструкции. Офицер кинолог Стефания Мор отсидела 10 лет за то, что на преступника спустила служебную собаку (альтернативой было пристрелить того преступника). Суд её сначала оправдал, а потом через пол года заново открыли дело, и на ровном месте впаяли 10 лет. Она отсидела все 10 лет, а три дня назад Трамп подписал ей полное помилование и судимость сняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Лучше б он залупу слепил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov Цыц тут у меня Полчаса назад
так вот и слепил ее как раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergey 58 минут назад
Эпичный провал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Если нигеры подают в суд за блекфейс, то скльптору просто жизненно необходимо горести за уайтфейс чтобы больше не лепил фигню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. Час назад
Можно обсосать и выдать за китайца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Час назад
кто смотрел американский мульт "южный парк", заметил что там канадцев изображают с квадратными головами и вообще придурками, так что все норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мистер Фикс Час назад
Обоссут. Не белые, так собаки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Мистер Фикс 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Миша Час назад
В любом случае художник уже попал. Или прицепятся почему святой Флойд белый, или почему реликвию замазал, или почему допустил разрушение предмета культа весной. Лизнуть не удалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Час назад
Автор, небольшое уточнение. Коронер определил, что Флойд умер от передоза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Час назад
Однако, если раскрасить голову под натуральный цвет Флойда, со стороны может показаться, что голову слепили из говна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020" BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020" Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино... Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629844



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неизвестный Георгий Вицин
0
34
Неизвестный Георгий Вицин
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
1
46
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
46
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
0
29
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересны#аварии#прикольные#кино#коты#сша#дтп#смешные
#юмора#животные#люди#россии#истории#китай#подарки#фильмы#наука#авто аварии
#интересно#приколы#Новым годом#подборки#картинки#космос#рождество#дети#природы#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться