Канадский художник слепил снеговика в виде Джорджа Флойда, но не учел, что снег - белый

Все помнят чернокожего накомана, убитого полицейским при задержании? Именно с этого случая начался небывалый разгул движения BLM. Флойда теперь почитают чуть ли не как мученика, а в Квебеке он предстал в образе снеговика. Интересно, как скоро в адрес художника прилетят обвинения в расизме?
29-летний Timothée de Sandro слепил огромного снеговика. Необычность этой скульптуры в том, что она представляет собой голову чернокожего американца, убитого при задержании.
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И хотя скульптор уверяет, что снеговик - дань памяти чернокожему, после смерти которого начались протесты под эгидой Black Lives Matter, русскоязычные пользователи Сети усмотрели в этой акции троллинг. Ведь голова-то чисто белая!
В соцсетях делают ставки, как скоро скульптора объявят расистом или все-таки снеговик сойдет ему с рук? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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Твою ж мать...
Убили негра,
Убили негра, убили
Я-я-я-я-я
Ни за что, ни про что,
Суки, замочили.
8:00 Я слепил снеговика.
8:10 Пришла феминистка и спросила меня, почему я не слепил снежную бабу.
8:15 Я слепил снежную бабу.
8:17 Другой мой сосед пожаловался на фигуристую грудь снежной бабы, заявив, что он теперь видит снежных женщин всюду.
8:20 Пара геев, живущих поблизости, устроила истерику и визжала, что это должны быть два снеговика-мужчины.
8:22 Трансгендер спросил, почему я не просто сделал одного снежного человека со съемными частями.
8:25 Вегетарианцы в конце улицы жаловались на нос моего снеговика, так как овощи - это еда и не предназначены для того, чтобы украшать снежные фигуры.
8:28 Негры меня называют расистом, потому что пара снеговиков - белая.
8:31 Мусульманский джентльмен через дорогу требует, чтобы снежная женщина носила паранджу.
8:40 Полиция пришла сказать, что кто-то был оскорблен и пожаловался на меня.
8:42 Феминистка вновь пожаловалась на то, что метлу снежной бабы необходимо убрать, поскольку она изображает женщин в качестве домашней прислуги.
8:43 Прибыл сотрудник Совета по вопросам равноправия и угрожал мне выселением.
8:45 Меня показывают в телевизионных новостях по Би-Би-Си и спрашивают, знаю ли я разницу между снеговиком и снежной бабой? Я отвечаю: "снежки" (snowballs). Меня называют чёртовым сексистом.
9:00 Я фигурирую во всех выпусках новостей, как подозреваемый террорист, расист, гомофоб, преступник, и меня обвиняют в создании опасностей во время сложной погоды.
9:10 Меня спрашивают, есть ли у меня сообщники... Мои дети изымаются социальными службами
9:29 По улице идёт факельный марш протестующих, которых я оскорбил, и они требуют, чтобы я был обезглавлен.
Мораль: в этой истории нет морали. Это просто мир, в котором мы живем сегодня, и будет еще хуже.
Ну если на то пошло, то не убитого полицейскими, а умершего в руках полицейских. Убийство по неосторожности пока что им вменяют, но суда ещё не было, так что давайте не будем забегать вперёд.
Пока, что известно то, что перед самым задержанием у Флойда была наркота. Он ничего умнее не придумал, как всю её заглотить, что бы её на нём не нашли. А когда его стали вязать, чувак реально перенервничал и его хватил удар. Все спрашивают, а фигли его почти запихали в бобик, а потом вытащили и положили на землю? А он сам попросил их это сделать. У него развилась конкретная паника, он стал орать, что у него клаустрофобия, и что лучше будет если его положат на землю. Вина ментов в том, что они этот момент прохлопали, и просто реально не знали, что делать в той ситуации. Когда Флойд стал орать, что не может дышать, видно было, что он дышит. На самом деле Флойд, перепутал то, что с ним происходит (приход был знатный). В итоге когда Флойд умер, менты подумали, что он вроде бы как успокоился.
Скорее всего молодняк оправдают. То были их вторая и третья смена соответственно в карьере. Их скорее всего вернут в должности, но заставят уйти из полиции. В таком случае, у них буду разные плюшки, типа медицинской пенсии (часто дают PTSD, пост травмотический синдром). А вот Офицера Шовина могут и уволить (но вряд ли посадят). Хотя были и показательные порки ментам за проступки, которые они не совершали и действовали строго по инструкции. Офицер кинолог Стефания Мор отсидела 10 лет за то, что на преступника спустила служебную собаку (альтернативой было пристрелить того преступника). Суд её сначала оправдал, а потом через пол года заново открыли дело, и на ровном месте впаяли 10 лет. Она отсидела все 10 лет, а три дня назад Трамп подписал ей полное помилование и судимость сняли.