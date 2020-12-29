Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе

До новогодних праздников сталось совсем немного времени, а это значит, что рабочего настроя у нас все меньше и меньше. В данном посте наглядно показано, чем большинство из нас занимается сейчас на работе, вместо этой самой работы. Жиза!

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1. Есть люди, которые все еще сидят на удаленке 0 Источник:

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2. Во многих офисах борются с распространением вирусных инфекций, развешивая подобные плакаты 1 Источник:

3. Корпоративы... их пытаются запретить, но не тут-то было 0 Источник:

4. Когда ты живешь в Санкт-Петербурге, где все рестораны работают до 19:00 0 Источник:

5. Корпоративы ИПшников выглядят в этом году классически 0 Источник:

6. Во многих организациях сложилась сложная финансовая ситуация, но корпоратив - дело святое 0 Источник:

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8. Кто-то в гробу видел эти корпоративы 0 Источник:

9. Праздники праздниками, но дорабатывать эти дни очень тяжело 0 Источник:

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13. 2020 год продолжает диктовать новые тенденции 0 Источник:

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15. Врачам в этом году и так досталось, а тут еще и эти традиционные праздники 0 Источник: