Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе

До новогодних праздников сталось совсем немного времени, а это значит, что рабочего настроя у нас все меньше и меньше. В данном посте наглядно показано, чем большинство из нас занимается сейчас на работе, вместо этой самой работы. Жиза!
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2. Во многих офисах борются с распространением вирусных инфекций, развешивая подобные плакаты
6. Во многих организациях сложилась сложная финансовая ситуация, но корпоратив - дело святое
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Первый раз за 10 лет ни одного корпоратива в году.
И Боже, как я РАД!!!