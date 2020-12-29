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Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе

Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе (17 фото)

Автор:
29 декабря 2020 06:59
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   Юмор   корпоратив   новый год   праздник   прикол   работа   смех   
10322
17
До новогодних праздников сталось совсем немного времени, а это значит, что рабочего настроя у нас все меньше и меньше. В данном посте наглядно показано, чем большинство из нас занимается сейчас на работе, вместо этой самой работы. Жиза!
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Метки: 2020   Юмор   корпоратив   новый год   праздник   прикол   работа   смех   
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12  комментариев
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279
Alexander 7 часов назад
Как дотянуть до праздника не проблема, проблема другая, как мне ПЕРВОГО выходить на сутки
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3k
Макс 47 минут назад
Первого в красную зону. Если б не ковид, то на сутки хирургом. Как хорошо, хоть раз в жизни не видеть этих петарданутых и пьяных ножевых.
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11k
Вася Александрович 5 часов назад
Комментарий к фото
А вот не смешно - именно так мы работали в начале 90-х. Так-то ты менеджер по продажам, но когда пришла техника - весь офис бросают на разгрузку (ну не нанимать же грузчиков?).
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11k
Вася Александрович 2 часа назад
Комментарий к фото
При этом всё начальство и "президент" фирмы работают рядом с тобой. В том числе и на ремонте нового купленного офиса (и раствор носят вместе с тобой, да). Были времена.
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11k
Вася Александрович 5 часов назад
Комментарий к фото
А когда дошёл до точки невыполнения, то пшёл нах, нам не нужны лентяи (наймём в следующий месяц очередного лоха).
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4k
евгений 6 часов назад
Главное не дотянуть, а пережить праздники
особенно первые два дня. Потом и спортом или ремонтом заняться можно.
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10k
Денис 7 часов назад
А у нас всё бабло на тим билдинги ещё в апреле убрали.
Первый раз за 10 лет ни одного корпоратива в году.
И Боже, как я РАД!!!
А у нас всё бабло на тим билдинги ещё в апреле убрали. Первый раз за 10 лет ни одного корпоратива в году. И Боже, как я РАД!!!
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34k
Example 6.2.6 Денис 6 часов назад
Повезло вам.
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21k
Ваня 7 часов назад
корпоративы?.. не-е, не слышал...
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