Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города

Когда все вокруг одинаковое, серое и скучное, то и жить как-то грустно. Но тут в дело вступают дизайнеры и архитекторы, пытающиеся разнообразить нашу с вами среду жизни и сразу на сердце радость. Правда же?
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И когда обычные серые трубы, вазоны и столбики вдруг становятся чем-то иным - разве это не прекрасно?
Авторский пост
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