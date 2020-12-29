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Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города

Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города (22 фото)

Автор:
29 декабря 2020 14:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   все для людей   города   дизайн   красота   украшение   урбанистика   
858
22

Когда все вокруг одинаковое, серое и скучное, то и жить как-то грустно. Но тут в дело вступают дизайнеры и архитекторы, пытающиеся разнообразить нашу с вами среду жизни и сразу на сердце радость. Правда же?

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Метки: Фабрика идей   все для людей   города   дизайн   красота   украшение   урбанистика   
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