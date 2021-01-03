Кража года: бессмысленная и беспощадная

Одной из изюминок интерьера австралийского ресторана, популярного среди влюбленных пар и молодоженов, была хрустальная туфелька. Была ровно до тех пор, пока последователи Бонни и Клайда не решили экспроприировать необычный аксессуар, дабы он помог сделать их брак счастливым.

Представители заведения искренне расстроились и отметили в социальных сетях, что приложили все усилия, чтобы сделать витрину ресторана в преддверии праздников красивой и сказочной.

Камеры наблюдения показали, что воришками оказались парень и девушка, отмечавшие в ресторане помолвку. Рестораторы попытались закончить дело миром и не привлекать полицию. Они опубликовали в социальных сетях пост с просьбой вернуть интерьерное украшение.