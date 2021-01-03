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Кража года: бессмысленная и беспощадная

Кража года: бессмысленная и беспощадная (2 фото)

Автор:
03 января 2021 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возврат   золушка   кража   ресторан   символ   туфелька   украшение   
1483
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Прошло уже три дня с того момента, как 2021 год вступил в свои права. А прошлогодние курьезы и поступки, при совершении которых люди руководствуются странными идеями, все еще дают о себе знать.

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Метки: возврат   золушка   кража   ресторан   символ   туфелька   украшение   
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4  комментария
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259
Миша 22 минуты назад
Так блестит же, и не привязана. Как не украсть, всё в дом, всё в дом. ))
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288
Александр Поляков Час назад
евроукры наверное...
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19k
pssst Александр Поляков 55 минут назад
Их еще в апреле выслали.
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