Кража года: бессмысленная и беспощадная

Прошло уже три дня с того момента, как 2021 год вступил в свои права. А прошлогодние курьезы и поступки, при совершении которых люди руководствуются странными идеями, все еще дают о себе знать.
Одной из изюминок интерьера австралийского ресторана, популярного среди влюбленных пар и молодоженов, была хрустальная туфелька. Была ровно до тех пор, пока последователи Бонни и Клайда не решили экспроприировать необычный аксессуар, дабы он помог сделать их брак счастливым.
Представители заведения искренне расстроились и отметили в социальных сетях, что приложили все усилия, чтобы сделать витрину ресторана в преддверии праздников красивой и сказочной.
Камеры наблюдения показали, что воришками оказались парень и девушка, отмечавшие в ресторане помолвку. Рестораторы попытались закончить дело миром и не привлекать полицию. Они опубликовали в социальных сетях пост с просьбой вернуть интерьерное украшение.
Сообщение моментально разошлось по Сети. Многие пользователи искренне недоумевали по поводу такой странной и бессмысленной кражи. Ведь в заведении постарались сделать максимально интересный и привлекательный для гостей интерьер и создать сказочную праздничную атмосферу, которую такие странные посетители разрушают своими руками.
Видимо, волна возмущений возымела действие, и спустя несколько дней туфельку Золушки вернули на ее законное место. О чем сразу же сообщили довольные рестораторы. Незадачливые воришки объяснили свой поступок просто неудачной шуткой.
Источник:
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