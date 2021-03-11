Их было пятеро с оружием, а егерь виноват

О том, что против участкового государственного инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова возбудили уголовное дело, стало известно на днях. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия – по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, в октябре Красиков задержал пятерых браконьеров. Они проникли на территорию Алтачейского заказника на автомобиле. На требование выйти из машины злоумышленники не отреагировали. Более того – внедорожник подался вперёд, едва не сбив инспектора. Сергей начал уходить от столкновения, но авто зацепило его по касательной с правой стороны. Как итог – сломанная рука и ушиб головы.
Егерю пришлось выстрелить в переднюю часть машины – туда, где находится радиатор, чтобы хоть как-то остановить её. Почему в этой истории всё в итоге развернулось против сотрудника заповедника, Красиковы не понимают. Но уверены – один из охотников решил солгать о нападении на него. Спустя три дня он пожаловался на применение насилия со стороны молодого инспектора. В следкоме сообщили: последний нанёс огнестрельным оружием ТОЗ-34ЕР не менее трёх ударов по голове и груди нарушителя, «причинив ему рану на волосистой части головы, сквозную рану на нижней губе слева и закрытый перелом ребра слева».
Скандал с «уголовкой» уже вышел на федеральный уровень – этой историей заинтересовался полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он поручил Минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации, а своему аппарату – взять происшествие под контроль.
«Нет силы в правде?»
На защиту инспектора тем временем встали экологи из Бурятии. В местном паблике ecology03 в Instagram появилось обращение, адресованное главе региона. Его авторы попросили Алексея Цыденова поддержать Сергея.
- Где справедливость? Или тогда зачем нам нужны заповедники и инспекторы? Пусть в Бурятии будет полный беспредел – хотя он уже есть, – констатируют экологи в своём письме. – Нужна максимальная огласка. Так быть не должно. В памяти невольно всплывают слова из культового фильма «Брат-2». Герой Сергея Бодрова говорит: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней». Как хочется сказать утвердительное: «Да!»
Однако в истории с задержанием браконьеров в Алтачейком заказнике «произошёл невообразимый поворот», констатируют авторы письма.
- Нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, – подчёркивают они. – А против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбудили дело. То есть, что получается? Что нет силы в правде? Незаконная охота организованной группой нарушителей велась в октябре с помощью лучения – ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом. В багажнике автомобиля браконьеров была туша косули, труп второй подготовили к загрузке – он лежал недалеко от лесной дороги.
В письме напомнили, что инспектору пришлось обратиться в больницу с переломом руки и сотрясением мозга. А дальше «начали происходить чудеса».
- В итоге Сергей Красиков, задержавший с поличным пятерых браконьеров и пострадавший от наезда их автомобиля, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Теперь ему грозит от трёх до десяти в колонии, – гласит пост.
Источник:
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Пока голову не заменим не стоит ждать перемен.
А Царь у нас теперь надолго (
внедорожник подался вперёд,
зацепил по касательной с правой стороны.
как он после этого стрелял в радиатор?
Но у государства конечно же на это нет денег.
Так егерь или инспектор?
Вот источник:
"https://m.vk.com/baikalskiizapovednik"
Так что аффтар поста сам [мат].