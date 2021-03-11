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Их было пятеро с оружием, а егерь виноват (2 фото)

Автор:
11 марта 2021 11:17
Метки: Браконьеры   бурятия   наказание   
2190
2

О том, что против участкового государственного инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова возбудили уголовное дело, стало известно на днях. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия – по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

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Метки: Браконьеры   бурятия   наказание   
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15  комментариев
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7k
antonium 5 часов назад
Карманное правосудие ничего не решит. Только оглаской в нашей стране можно чего-то добиться. Неплохо было бы еще фамилии этих браконьеров огласить.
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4k
fryazino Час назад
Понятное дело чтоб знать историю необходимо ознакомиться с результатами дела. Но вот не пойму каким боком здесь как источник информации фигурирует ино.агент???

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4k
Бу 2 часа назад
Рыба сгнила с головы.
Пока голову не заменим не стоит ждать перемен.
А Царь у нас теперь надолго (
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1k
Константин 3 часа назад
я что-то сцену не могу себе нарисовать
внедорожник подался вперёд,
зацепил по касательной с правой стороны.
как он после этого стрелял в радиатор?
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12k
Serg2001 5 часов назад
Да потому что это неправильный инспектор. Правильный должен местным чиновникам и олигархам безопасную и результативную охоту обеспечивать. Ну типа убийства спящего в берлоге медведя. И больше не лез никуда.
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7k
Lev Asriev 5 часов назад
Вчера, как раз сюжет по ТВ о нем был. Основная проблема в том, что их контора не оборудована для хранения оружия, и поэтому они его просто лишены. Поэтому они, на свой страх и риск, носят собственное оружие. А его применение-это уже реальная статья...
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38k
parallax 5 часов назад
Егеря должны работать по двое и фиксировать свою работу на видеорегистратор. Иначе таких вот "непоняток" не избежать.
Но у государства конечно же на это нет денег.
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4k
Иван parallax 4 часа назад
Когда пьяные попы в Москве по встречке на кутузоской ездят, записи с видеокамер чудом исчезают. И тут не поможет. Страна такая, чудесная.
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12k
Yasen_Perec 5 часов назад
Валить надо было всех, а машину с трупаками утопить где нибудь в болоте.
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3k
tamin 5 часов назад
Сложная история. Из серии если полицейский не зачитал права, могут и задержание объявить несостоявшимся. Плюс дерьмовый закон. По факту егерь действительно превысил полномочия. Стрелял из своего оружия. С точки зрения закона нарушил все, что можно. С другой стороны по человечески он был прав. Вот и хрен знает что делать.
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1k
Лёха 5 часов назад
Автору поста:
Так егерь или инспектор?
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12k
Yasen_Perec Лёха 5 часов назад
Это случается и комбинированная должность, особенно где-то в глуши.
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1k
Лёха Yasen_Perec 2 часа назад
Бывает,что корова летает.
Вот источник:
"https://m.vk.com/baikalskiizapovednik"
Так что аффтар поста сам [мат].
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31k
Alex 5 часов назад
Да здравствует наш суд. Самый продажный суд в Мире
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