Их было пятеро с оружием, а егерь виноват

- Где справедливость? Или тогда зачем нам нужны заповедники и инспекторы? Пусть в Бурятии будет полный беспредел – хотя он уже есть, – констатируют экологи в своём письме. – Нужна максимальная огласка. Так быть не должно. В памяти невольно всплывают слова из культового фильма «Брат-2». Герой Сергея Бодрова говорит: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней». Как хочется сказать утвердительное: «Да!»

Однако в истории с задержанием браконьеров в Алтачейком заказнике «произошёл невообразимый поворот», констатируют авторы письма.



- Нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, – подчёркивают они. – А против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбудили дело. То есть, что получается? Что нет силы в правде? Незаконная охота организованной группой нарушителей велась в октябре с помощью лучения – ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом. В багажнике автомобиля браконьеров была туша косули, труп второй подготовили к загрузке – он лежал недалеко от лесной дороги.



В письме напомнили, что инспектору пришлось обратиться в больницу с переломом руки и сотрясением мозга. А дальше «начали происходить чудеса».



- В итоге Сергей Красиков, задержавший с поличным пятерых браконьеров и пострадавший от наезда их автомобиля, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Теперь ему грозит от трёх до десяти в колонии, – гласит пост.