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15 самых понравившихся постов 2020 года

15 самых понравившихся постов 2020 года (16 фото)

Автор:
26 декабря 2020 13:33
Метки: итоги 2020   итоги 2020 года   лучшее за 2020 год   подборки   посты на Фишках   самые понравившиеся посты   
1449
16

Какие посты понравились фишкянам в этом году?

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Метки: итоги 2020   итоги 2020 года   лучшее за 2020 год   подборки   посты на Фишках   самые понравившиеся посты   
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143k
☭Cheкаво☭ Час назад
Слоган: "Фишки-сайт хорошего настроения")
А, ШНУР ваш, просто )(удак.
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16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Корзину лайков тебе, лайкодрочер!
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12k
Broser 36 минут назад
Я бы посмотрел самые лучшие комментарии 2020, или уже были?
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1M
Беспощадный критик 53 минуты назад
Практически, все посты набрали лайки искусственно!
Рейтинг фейковый! Пост - дерьмо!
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30k
Volga_34 58 минут назад
15 самых понравившихся постов 2020 года
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