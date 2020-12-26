15 самых понравившихся постов 2020 года

Какие посты понравились фишкянам в этом году?
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Метки: итоги 2020 итоги 2020 года лучшее за 2020 год подборки посты на Фишках самые понравившиеся посты
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А, ШНУР ваш, просто )(удак.
Рейтинг фейковый! Пост - дерьмо!