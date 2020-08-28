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Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок

Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 08:55
Метки: велосипед   велосипедист   видео   гараж   дети   добро   милота   реакция   
2632
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Автору видео каждый день стали приходить уведомления от камеры наблюдения о подозрительном движении возле гаража. Мужчина решил изучить записи с камеры и обнаружил, что его подъездную дорожку очень полюбил мальчик на велосипеде. Во время прогулки с родственникам юный велосипедист заезжал к гаражу, чтобы нарезать несколько кругов.

Источник:

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Метки: велосипед   велосипедист   видео   гараж   дети   добро   милота   реакция   
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18  комментариев
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7k
Андрей Ма-С Час назад
Вот казалось бы мелочь, секундное развлечение для проезжающего мимо ребенка... Но вот такие приятные!!! мелочи и вырывают нас из серости рядовых будней. Мужик просто красавчик. Ну а тем кто пишу вот у нас бы прогнали, накричали насрали.... не правда и у нас масса людей устраивают подобного рода мелкие сюрпризы для незнакомых, просто как говорится "кто то в поле видит цветы и зеленую траву, а кто то мух коровье говно"
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4k
Leo Sun 24 секунды назад
Кто-то в последнее время ещё обратил внимание на то, как обычные рядовые добрые поступки стали возводиться в ранг чего-то сверхъестественного?

Ничуть не умаляю действие мужчины, но кричать на весь белый свет о том, что нарисовал дорожку для проезжающего мимо мальчика - имхо, это перебор.
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368
Дмитрий 51 секунду назад
5+ молодец
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21k
Андрей 5 минут назад
у малыша беговел, велик без педалей
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9k
Artem 10 минут назад
Притупили бдительность, а потом вскрыли гараж и сперли дрель.


Всеравно молодец
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727
Шурман 20 минут назад
На первой секунде видео видно как кошка запрыгивает на дерево . Наверное из за собак :)
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727
Шурман 19 минут назад
УПС это белка :) только черная
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727
Шурман 20 минут назад
У нас за домом сад и я иногда проверяю там дрон , прикольно смотреть на реакцию детей вроде все разбиты на компашки занимаются своими делами и тут дядя с игрушкой приходит , через минуту после запуска все дети около меня :) есть старые бабки которые высовываются из окон и начинают орать что полеты у дома запрещены , на вопрос кто вам такое сказал они закрывают окна .
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16k
kamanch 23 минуты назад
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6k
Колорад Полчаса назад
Маманю с коляской увидел - ржал аки конь!
:D
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7k
Vacony 58 минут назад
ну теперь то его охранная камера не умолкает ))
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Кто прочёл - Тварь и добро? Сходите к психотерапевту!
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19k
Сибиряк Час назад
мужик!
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Доброта страшная сила! Чеваку респект и уважуха!
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261
Рафаэль 2 часа назад
Представляю что у нас было бы, вышел бы чувак и прогнал к херам всех
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1k
Outcast Рафаэль Час назад
А тут может только пристрелить.
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3k
Горожанин Рафаэль Час назад
У вас-то, Рафаэлев, таки да.
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7k
Cornho Рафаэль Час назад
У вас это у кого?
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