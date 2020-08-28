Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок

Автору видео каждый день стали приходить уведомления от камеры наблюдения о подозрительном движении возле гаража. Мужчина решил изучить записи с камеры и обнаружил, что его подъездную дорожку очень полюбил мальчик на велосипеде. Во время прогулки с родственникам юный велосипедист заезжал к гаражу, чтобы нарезать несколько кругов.
Мужчина решил что-то с этим делать и... нарисовал ребенку мелом импровизированную гоночную трассу! Автору понравилась дальнейшая реакция ребенка и он начал перерисовывать трассу и добавлять в неё новые детали каждый раз, когда прошел дождь.
Со временем самодельная трасса стала популярной даже у взрослых.
Со временем самодельная трасса стала популярной даже у взрослых.
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Ничуть не умаляю действие мужчины, но кричать на весь белый свет о том, что нарисовал дорожку для проезжающего мимо мальчика - имхо, это перебор.
Всеравно молодец
:D