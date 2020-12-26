FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5339 постов • 646 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались

Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались (17 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   гениально   забавно   подборки   удобно   фото   
9017
17
Чтобы сделать свою жизнь легче и приятнее, люди готовы на всё — даже на создание специальных штук.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   вещи   гениально   забавно   подборки   удобно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
66
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
66  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Про шарики в цистерну - вообще сильно
У нас используют перфорированные перегородки внутри цистерны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Линейка для меринья пиписьки афтора, чтобы решить его проблему.
Линейка для меринья пиписьки афтора, чтобы решить его проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
830
Dwarf61 Злобный Члегр 11 минут назад
А зачем такая длинная?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ватаку Накомоде 43 минуты назад
А зачем нужен мини-экскаватор там, где можно просто копнуть лопатой? Мне кажется это просто крутая детская игрушка чтоб в песочнице играть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Ватаку Накомоде 39 минут назад
Затем что 200-300 метров траншеи шириной 0,4 м и глубиной в 1 м за"бешся копать.
Правда обычно используются машинки побольше, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 59 минут назад
Через пару лет миллениалы: "Что это я нашел у мамы на кухне?"
Через пару лет миллениалы: "Что это я нашел у мамы на кухне?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия Митрий 46 минут назад
Да бог ты мой

Миллениалы это поколение, рождённые с 80 по 2000 год.
Они сами уже мамы, папы, а некоторые и дедушки с бабушками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bartello Юлия 40 минут назад
Вот зачем ты это сказала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия Bartello Полчаса назад
Да, время течёт неумолимо... С наступающим НОВЫМ годом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр Митрий Полчаса назад
Я таких поганых слов отродясь не слыхал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Час назад
Санитайзеры у нес стоят в офисе давно уже с функцией автоматического распыления при поднесении рук. И миниэксковатор какое то ненужное дорогое сооружение, там и лопаты хватит такую ямку прорыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Обратная сторона Луны Александр Час назад
Смотря сколько этих ямок и в каком грунте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alush Александр 49 минут назад
Ключевая фраза-в труднодоступных местах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak Час назад
Любая цистерна оборудуется перегородками-волнорезами, предназначенными для гашения волн жидкости, появляющихся во время движения. Особенно это актуально при частичном заполнении.
Шарики же эти будут болтаться вместе с водой.
Любая цистерна оборудуется перегородками-волнорезами, предназначенными для гашения волн жидкости, появляющихся во время движения. Особенно это актуально при частичном заполнении. Шарики же эти будут болтаться вместе с водой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Войнов Mamin Sibiriak 50 минут назад
Шариками, как я понял, занимается весь объем емкости, поэтому они болтаться не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak Войнов Полчаса назад
Нет, свободно уложены.

Нет, свободно уложены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дядя Сэм Час назад
"7. Специальная сушильная машинка для обуви из Норвгеии"
Хмм... А как эта машинка определяет страну обуви?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Grif Дядя Сэм 50 минут назад
Может по запаху?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652
Денис Пантюшев 2 часа назад
На шариках для цистерны будут микроорганизмы слоем размножаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ALISA2 2 часа назад
Приборчик для поковыряться в ухе.

Приборчик для поковыряться в ухе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hetrick ALISA2 2 часа назад
После того как поковыряешься, пропадает звук в телевизоре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
EestiJoodik ALISA2 Час назад
Ппц Вы. Кто такой штукой в ухе ковыряется? Крестовой надо. Удобнее)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ALISA2 EestiJoodik Час назад
Ну я ж не медик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Dmitri ALISA2 Полчаса назад
у меня с синей ручкой ....он лучше ковыряет.....тут цвет большую роль играет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek ALISA2 18 минут назад
Обычная уховёртка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
Медвежья Ферма 2 часа назад
Ножик полезный. 20 долларов стоит. Только чего то не могу найти с доставкой в европу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
13k
Дмитрий Обратная сторона Луны 37 минут назад
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Обратная сторона Луны Дмитрий 36 минут назад
Джы-дай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия Медвежья Ферма 36 минут назад
С учётом извечно кривого перевода на фишках, от тепла рук он там нагревается или от дыхания единорога, вот вам аналог, электрический, который можно купить в Европе.
С учётом извечно кривого перевода на фишках, от тепла рук он там нагревается или от дыхания единорога, вот вам аналог, электрический, который можно купить в Европе.
С учётом извечно кривого перевода на фишках, от тепла рук он там нагревается или от дыхания единорога, вот вам аналог, электрический, который можно купить в Европе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Обратная сторона Луны Полчаса назад
"Автостопом по Галактике"

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Обратная сторона Луны Дмитрий 24 минуты назад
Это там главхоббит в роли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mike Miller 2 часа назад
Про шарики не знал - круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 2 часа назад
По пункту первому. Мне очень нужно такое ружжо!!!

По пункту первому. Мне очень нужно такое ружжо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Basin 2 часа назад
Вот такое устройство приобрел в прошлом году на Али.Ещё до короны .У него есть режим озонирования . Использую этот режим для дезинфекции многоразовой маски .Об этот устройстве узнал из передачи "Чудо техники" на НТВ .
Вот такое устройство приобрел в прошлом году на Али.Ещё до короны .У него есть режим озонирования . Использую этот режим для дезинфекции многоразовой маски .Об этот устройстве узнал из передачи "Чудо техники" на НТВ .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
R.Olexx Basin 2 часа назад
https://www.pleer.ru/product_655740_Xiaomi_Deerma_Shoe_Dryer_DEM_HX20.htmlhttps://www.pleer.ru/product_655740_Xiaomi_Deerma_Shoe_Dryer_DEM_HX20.html не оно ли ? специально искал подобное и тут Вы показали ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Basin R.Olexx 45 минут назад
да.ксиоми оригинал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Все равно, что пол таджика с лопатой

Все равно, что пол таджика с лопатой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч Alexey Berestenko 2 часа назад
Ну да, только за экскаватор ещё надо будет деньги отдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Basin 2 часа назад
Как тебе такое оборудование для новорожденных,только для КТ .
Как тебе такое оборудование для новорожденных,только для КТ .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Алексей 3 часа назад
у нормальных людей для этого лом или монтировка есть...
у нормальных людей для этого лом или монтировка есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vallek Алексей Час назад
у ненормальных это работа такая, а специнструмент позволяет не только поднимать, но и передвигать дверь для навешивания.
+ площадь опоры больше на землю и на дверь
+ рычаг больше
+ устойчивее против заваливания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Войнов Алексей 48 минут назад
Удобней большим гвоздодером. Я с его помощью в одиночку дверь в подъезде смазываю. С ломом или монтировкой в одиночку не справиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pogost 3 часа назад
Это учебный центр!!!!
Это учебный центр!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
ALISA2 Basin 2 часа назад
Двадцать первый век на дворе!
Какая лопата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Basin ALISA2 2 часа назад
Понимаю! Тогда менеджер-женщина Spade , негроидной расы и нетрадиционной ориентации .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Isakov Sergey Basin 2 часа назад
Не проще.
Любая механизация, даже настолько малая, значительно ускоряет процесс. Гачастую в разы.
Например, перекопать вилами поляну под картошку 10х20 метров, сформовать борозды, закидать картоху, закопать, опять сформировав борозды.
Можно дня три провозиться и спина пополам.
В то же время бензиновый культиватор, после него ставим плуг, за полдня без особого напряга поляна засажена. И спина целая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Basin Isakov Sergey 39 минут назад
Если мини экскаватор такой !
Если мини экскаватор такой !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Борис Isakov Sergey 12 минут назад
Перекопать десять на двадцать метров? Две сотки? Вилами? Работы на час.
После культиватора хрен чего растёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Acu900 3 часа назад
Номер 6 - после использования этого прибора малыш может заикой стать. Это точно прибор для рентгена а не орудие пыток?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
702
Алексей 3 часа назад
ПлАчу от радости! Неужели это придумали! У меня правый глаз плохо видит,но стрелять с левой не с руки.
ПлАчу от радости! Неужели это придумали! У меня правый глаз плохо видит,но стрелять с левой не с руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор Алексей 2 часа назад
Весь вопрос в цене. За деньги мастер вам любое ложе вырежет. Как говорится, плАчу и плачУ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей Алексей 2 часа назад
Аналогично. Всю жизнь стреляю с левой руки только потому, что левый глаз лучше видит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч Алексей 2 часа назад
Вы даже сами можете сделать ложе. Но лучше обратится к краснодеревщику, часто охотники знают мастеров. Просто нужен побольше брус, дуб или бук. Мастер точно сделает. Но на поиски денег нужно отправляться уже сейчас, ведь это ручная работа и стоить она будет под стать мастера краснодеревщика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vallek Сергей Час назад
И правильно делаете.
- такая х#евина стоит серьезных денег
- она индивидуальна, продать ложе/ствол почти нереально;
- вектор отдачи и без того смещен по вертикали относительно ствола, а здесь он еще смещен по горизонтали! То есть ружье будет не только подкидывать, но уводить влево при выстреле.
- работая с левого плеча, левой рукой вы развиваете мозг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Обратная сторона Луны Пётровыч 57 минут назад
Вопрос. При несоосности приложения сил не будет при выстреле уводит ствол в сторону?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей 3 часа назад
15 п. это скорее всего прибор для придание формы головному убору , а не для измерения размеров головы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vallek Андрей Час назад
"болван" называется, да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 3 часа назад
"Прибор для подъёма тяжелых дверей"
Иногда лучше промолчать, чем выставлять свою глупость на всеобщее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Обратная сторона Луны Игорь 56 минут назад
А что не так? Ну не прибор, а приспособление... Но по сути то верно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Борис Обратная сторона Луны 9 минут назад
Ху... хреновина а не приспособление. Называйте вещи своими именами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Коллекции из самых неожиданных вещей Коллекции из самых неожиданных вещей 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 17 вещей, которые с успехом получилось доработать Один на миллион: фото удивительных находок Один на миллион: фото удивительных находок 16 фотографий очаровательных тюленей: : милейшая подборка 16 фотографий очаровательных тюленей: : милейшая подборка Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1051690



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
0
53
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания
8
143
Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
1
4
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
Настоящая мистика: чем обусловлен интерес людей ко всему загадочному и необъяснимому?
1
17
Настоящая мистика: чем обусловлен интерес людей ко всему загадочному и необъяснимому?
Отмечай праздники с Чаком Норрисом и забирай подарки в World of Tanks! 
Отмечай праздники с Чаком Норрисом и забирай подарки в World of Tanks! 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#в мире#природы#люди#дети#коты#сша#еда#вещи
#юмор#факты#интересно#автомобили#россии#истории#красоты#автомир#москва#детство
#животные#интересны#подборки#девушки#новый год#кино#рождество#дикая природа#прикольные#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться