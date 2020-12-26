Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались

Чтобы сделать свою жизнь легче и приятнее, люди готовы на всё — даже на создание специальных штук.
Пусть это и занимает некоторое время, зато результат явно стоит потраченных усилий. Ведь кому не хотелось иметь дома нож, который помогает нагреть масло и быстро намазать его на бутерброд? А стул, на котором удобно сидеть скрестив ноги? В мире существует огромное количество вещей, которые были созданы для решения узконаправленных задач, и вот 16 таких случаев.
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4. Специальный нож для масла, который нагревается при прикосновении
Снаружи этот нож сделан из титана, а внутри него — трубочки из медного сплава.
8. Старинный прибор, которым пользовались учёные, чтобы быстро переключаться между книгами
11. Приспособление для проверки зрелости перчиков, которые собирают для соуса Табаско
Если перчик по цвету соответствует оттенку на этой палочке, то тогда он созрел, и его можно собирать. А если нет, то ему ещё нужно дозревать.
13. Прибор для подъёма тяжелых дверей
Он позволяет немного приподнять дверь, чтобы смазать петли.
15. Старинный прибор для измерения размеров головы, который используется при создании шляп
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У нас используют перфорированные перегородки внутри цистерны
Правда обычно используются машинки побольше, да.
Миллениалы это поколение, рождённые с 80 по 2000 год.
Они сами уже мамы, папы, а некоторые и дедушки с бабушками.
Шарики же эти будут болтаться вместе с водой.
Хмм... А как эта машинка определяет страну обуви?!
+ площадь опоры больше на землю и на дверь
+ рычаг больше
+ устойчивее против заваливания
Какая лопата?
Любая механизация, даже настолько малая, значительно ускоряет процесс. Гачастую в разы.
Например, перекопать вилами поляну под картошку 10х20 метров, сформовать борозды, закидать картоху, закопать, опять сформировав борозды.
Можно дня три провозиться и спина пополам.
В то же время бензиновый культиватор, после него ставим плуг, за полдня без особого напряга поляна засажена. И спина целая.
После культиватора хрен чего растёт.
- такая х#евина стоит серьезных денег
- она индивидуальна, продать ложе/ствол почти нереально;
- вектор отдачи и без того смещен по вертикали относительно ствола, а здесь он еще смещен по горизонтали! То есть ружье будет не только подкидывать, но уводить влево при выстреле.
- работая с левого плеча, левой рукой вы развиваете мозг
Иногда лучше промолчать, чем выставлять свою глупость на всеобщее...