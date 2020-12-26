Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались

Пусть это и занимает некоторое время, зато результат явно стоит потраченных усилий. Ведь кому не хотелось иметь дома нож, который помогает нагреть масло и быстро намазать его на бутерброд? А стул, на котором удобно сидеть скрестив ноги? В мире существует огромное количество вещей, которые были созданы для решения узконаправленных задач, и вот 16 таких случаев.