16 повседневных мелочей, которые всех раздражают

Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
А у вас есть такие вещи, которые вроде бы незначительны, но стоит с ними столкнуться, и аж глаз начинает дёргаться от бешенства? Для кого-то это незакрытая крышка зубной пасты, для кого-то проявление неаккуратности, а кто-то не переносит, когда срываются планы. Мы собрали для вас 16 мелочей, которые запросто могут вывести из себя любого.
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7. «Я и хотел бы злиться, потому что он делает это каждый раз, когда я сажусь играть, но это так мило»
10. Когда 15 секунд намыливаешь руки, и только потом осознаёшь, что это декоративный камень
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Метки: в мире вещи люди мелочи жизни подборки раздражение фото юмор
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