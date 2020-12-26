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16 повседневных мелочей, которые всех раздражают

16 повседневных мелочей, которые всех раздражают (17 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   вещи   люди   мелочи жизни   подборки   раздражение   фото   юмор   
420
17
Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
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Метки: в мире   вещи   люди   мелочи жизни   подборки   раздражение   фото   юмор   
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189
Evgeniy 6 минут назад
Автор, ты живешь в какомто странном мире. почему повседневные вещи? Ты каждый день ездишь смотреть затмения и получаешь такой облом? И как заряжает тел твоя мама- как минимум это ее проблема,если она не понимает что это опасно тю и твоя проблема-если ты не можешь ей это донести и только раздражаешся каждый день. И как можно жить чтобы каждый день незакрытый тюбик пасты выглядил таким образом?ты на нем танцуешь что ли? В общем- в большинстве своем -фигню напостил.
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