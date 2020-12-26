16 повседневных мелочей, которые всех раздражают

А у вас есть такие вещи, которые вроде бы незначительны, но стоит с ними столкнуться, и аж глаз начинает дёргаться от бешенства? Для кого-то это незакрытая крышка зубной пасты, для кого-то проявление неаккуратности, а кто-то не переносит, когда срываются планы. Мы собрали для вас 16 мелочей, которые запросто могут вывести из себя любого.