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16 случаев, когда люди нашли странные вещи, а пользователи сети объяснили их значение

16 случаев, когда люди нашли странные вещи, а пользователи сети объяснили их значение (19 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересные вещи   подборки   познавательно   фото вещи   
2086
19
На них запечатлены странные вещи. Некоторые из них настолько нестандартные, что люди не могут объяснить их предназначение.
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Метки: в мире   интересные вещи   подборки   познавательно   фото вещи   
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3  комментария
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Serg2001 Час назад
Здесь же на Фишках не так давно в аналогичном посте про этот красный шар говорилось, что это реквизит, для уличных циркачей, а не буй. В эту версию я верю больше. С каких щей человек будет себе на авто мастырить приспособу для постоянной перевозки буя? Ну если он не фетишист какой-нибудь...)) Да и не похож он. Шар по виду абсолютно круглый, а на их же картинке он слегка вытянутый снизу.
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26k
Snork Snorkoff Час назад
16 случаев, когда люди нашли странные вещи, а пользователи сети объяснили их значение
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