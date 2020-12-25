16 случаев, когда люди нашли странные вещи, а пользователи сети объяснили их значение

На них запечатлены странные вещи. Некоторые из них настолько нестандартные, что люди не могут объяснить их предназначение.
В мире полно узконаправленных вещей, шансы встретиться с которыми у обычного человека иногда оказываются меньше 1%. Поэтому-то увидев подобные штуки, многие люди задаются вопросом: «А что это вообще такое?». В таких случаях на помощь приходят пользователи сети, которые если сами не сталкивались с такими предметами или явлениями, то уж точно могут похвастаться 80-м уровнем в использовании Google-поиска.
1. «Это что, шар из магазина «Target»?»
Выглядит как муринговый буй.
Такая штука нужна для швартовки в местах, где не пользуются якорем. Вот как это выглядит.
Такая штука нужна для швартовки в местах, где не пользуются якорем. Вот как это выглядит.
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2. «Магнитный песок с пляжа на Эквадоре»
Пользователи предположили, что это песок, с высоким содержанием железа, поэтому он ведёт себя как магнитная стружка.
3. «Постройка на старом кладбище. В высоту около 2,7 метра»
Изначально в этой постройке в штате Колорадо, США, была захоронена местная жительница, а позже её тело было переправлено в Ирландию. Некоторые предполагают, что после этого постройка использовалась для хранения тел зимой, пока не наступит оттепель, и их можно было бы захоронить в земле.
4. «Нашёл это в доме своей бабушки в Германии. Они сделаны из тонкого стекла»
"Это трубочки для декора. В них можно вставлять цветы. Скорее всего для них где-то есть подставка."
5. «Что это за штука над автобусной остановкой в Германии?»
"Это зарядная станция для автобусов. Чаще всего такие ставят на последних остановках на маршруте, чтобы автобус мог постоять там 10-15 минут и зарядиться."
6. «Железные фигурки обезьян длиной 25 сантиметров»
"Крючки для подвесных кашпо. На Amazon их можно купить за пару долларов."
7. «Куча столбов с тремя ручками рядом с парковкой для велосипедов»
"Это просто арт-инсталляция."
8. «Огромный металлический цилиндр посреди леса»
"Это перевёрнутый на бок контейнер для хранения жидкостей. Этот лежит на боку — в таком положении их перевозят. Такие контейнеры используют на месторождениях нефти, и его скорее всего нелегально выкинули."
9. «Это был подарок на рождение ребёнка без каких-либо записок и пояснений»
"Это «глушитель» для дверей. Закрепляется за обе ручки и делает так, чтобы дверь открывалась и закрывалась без шума."
10. «Эту штуку мне установили на потолке квартиры, которую я снимаю»
"Это специальный прибор для отпугивания насекомых и грызунов."
11. «Странная подвеска. Пластик, а внутри что-то органическое, возможно орех»
"Выглядит как амулет-янтра из Таиланда. Они кладут что-то в пластиковую форму, заливают маслом и носят как амулет."
12. «Найдено в старых вещах. Ни к чему не крепится, ручки крутятся, есть две полоски ткани»
"Это специальное приспособление для переноски книг."
13. «Что это за коричневая штука на моей чипсине Pringles»
"Это часть предыдущей чипсины, которая не до конца вышла из формочки."
15. «Железная штука внутри деревяшки»
Это приспособление, имитирующее птичий свист. Если покрутить металлическую часть сверху влево и вправо, то можно будет услышать звуки, похожие на чириканье и свист.
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