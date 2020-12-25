16 случаев, когда люди нашли странные вещи, а пользователи сети объяснили их значение

Изначально в этой постройке в штате Колорадо, США, была захоронена местная жительница, а позже её тело было переправлено в Ирландию. Некоторые предполагают, что после этого постройка использовалась для хранения тел зимой, пока не наступит оттепель, и их можно было бы захоронить в земле.