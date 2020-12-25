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Пожалуй, нужно купить лотерейный билетик: пост о людях, которым несказанно повезло

Пожалуй, нужно купить лотерейный билетик: пост о людях, которым несказанно повезло (17 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: везение   лотереи   подборки   приколы   удачи   юмор   
976
17

Везёт же людям... Осторожно, в посте слишком много ссылок!

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Метки: везение   лотереи   подборки   приколы   удачи   юмор   
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3  комментария
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3k
Евгений 40 минут назад
Смешно. Особенно про хоккеиста. Никогда не видел такого броска (и похоже не увижу).

Где подробности? Когда-то кто-то что-то сделал. Все в шоке.
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4k
Афанасий 24 минуты назад
гы-гы-гы, когда он узнает стоимость ремонта этого "Вольво" то уже не будет таким уверенным в том что ему повезло...

гы-гы-гы, когда он узнает стоимость ремонта этого "Вольво" то уже не будет таким уверенным в том что ему повезло...
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0
danilovroman89 Афанасий 17 минут назад
Он все равно умер
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