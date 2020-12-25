Пожалуй, нужно купить лотерейный билетик: пост о людях, которым несказанно повезло

Везёт же людям... Осторожно, в посте слишком много ссылок!
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Где подробности? Когда-то кто-то что-то сделал. Все в шоке.
гы-гы-гы, когда он узнает стоимость ремонта этого "Вольво" то уже не будет таким уверенным в том что ему повезло...