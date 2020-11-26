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Почему у всех висит Путин, а у вас...?

Почему у всех висит Путин, а у вас...? (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 23:46
Метки: мэр   факты   якутск   
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Мэр здорового человека: глава Якутска Сардана Авксентьева

Источник:

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Метки: мэр   факты   якутск   
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16  комментариев
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Алексей 55 минут назад
Тот случай, когда вообще не понимаю минусаторов поста.
Где здесь сказано хоть слово, противоречащее политике государства?
Или отсутствие "иконы" коробит?
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khvatich Полчаса назад
ФБК уже посчитал, стоимость кресла? Потолков со скрытой подсветкой и т. д. Возможно от предшественников осталось) Пусть вешает на стены, что хочет. Регламента у нас нет.
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8k
Vacony 36 минут назад
а можно таких побольше и везде ?
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3k
Шура ОсЕчкин 48 минут назад
Недолго продержится она в мэрах.
Ошельмуют, оболгут, оклевещут. Изваляют доброе имя в грязи.
Дай Бог, чтоб дали потом "по собственному" написать.
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khvatich Шура ОсЕчкин Полчаса назад
На клевету и ложь, заява в прокуратуру. Страховкой в соц.сети. А не наоборот. Жаловаться, но не заявлять.
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3k
Олег Белов 56 минут назад
Мутная она, а после ее националистических и русофобский высказываний пиарить бывшую комсючку фу-фу.
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