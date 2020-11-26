Почему у всех висит Путин, а у вас...?

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Где здесь сказано хоть слово, противоречащее политике государства?
Или отсутствие "иконы" коробит?
Ошельмуют, оболгут, оклевещут. Изваляют доброе имя в грязи.
Дай Бог, чтоб дали потом "по собственному" написать.