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Переписка начальника со своим бывшим сотрудником

Переписка начальника со своим бывшим сотрудником (2 фото)

Автор:
30 октября 2020 11:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: истории   наглость   начальник   офис   офисные байки   переписка   подчинённый   
2213
2
Может не стоит сразу набрасываться на человека?!

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Метки: истории   наглость   начальник   офис   офисные байки   переписка   подчинённый   
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15  комментариев
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20k
Сибиряк Полчаса назад
браво! сам так увольнялся.
только вместо ПО был спец инструмент и приборы КИП на 100К, работодатель сильно удивился удивив пустую мастерскую стол и кресло.
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5k
vitenok 2 минуты назад
Ну что сказать, начальник дурак, тут не поспоришь.
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11k
Андрей Дядя 16 минут назад
старый боян и фейк
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2k
RoseM Андрей Дядя 6 минут назад
Дядя Андрей пожил.

Дядя Андрей знает.

Дядю Андрея не проведешь, ему из-под шконки виднее!
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31k
Игорь 17 минут назад
Никогда не увольнялся со скандалом.
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33k
dima423 18 минут назад
Лет 10 назад у меня бывший начальник тоже обиделся что я ушел и пытался потом всякие пакости делать, хотя я предлагал повысить меня с зама до начальника отдела и тогда я бы остался, но он начал динаму крутить "давай подождем до НГ и тд" в итоге ушел тогда с ЗП 50К на 200К в месяц, да еще и объем работы в 3 раза меньше, так что не жалею))
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21k
Тигран Саркисян 19 минут назад
хех почти так же было только я оборудование почти всё забрал(а занимаюсь ремонтом ЭВМ) я сам для своего удобства покупал для себя спец инструменты , просто потому что от этих жлобов хрен что получишь(ремонтируй чем можешь) а из инструментов галимая китайская паяльная станция только и была , ну так вот заэ-пали они меня в край уволился ну всё своё оборудование забрал , ну и звонок на следующий день я на тебя в милицию написал , ну я ему и что , он такой как что ты инструменты украл , ну я ему иди наюх у меня все чеки на все приборы и оплачивал я сам со своей карты , а если не заберёшь заяву я на тебя напишу за клевету , он был в ахере )))
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2k
Max Lu Полчаса назад
покупать проги для работы за свои деньги? зачем?

если он просто удалил прогу, то ок. а вот если забрал данные фирмы, то виноват работник
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31k
Игорь Max Lu 18 минут назад
У меня на работе тоже много чего своего стоит. Почему? А мне так удобней.

Знаете какое главное правило работника? Начальник не должен знать сколько времени нужно работнику на выполнение той или иной работы. Тогда можно работать спокойно.
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10k
P.F. Полчаса назад
Переписка начальника со своим бывшим сотрудником
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15k
nobody® Полчаса назад
У меня комп был запаролен, а пока меня не было, ничего лучше не придумали, как форматнуть. В итоге программа по проверке корректности выгрузки электронной налоговой отчётности канула в Лету, конкретно исходники, которые уже в Москве прицеливались выкупить.
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71k
Я Только спросить. 44 минуты назад
Уходить с работы нужно красиво...
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16k
babuby Я Только спросить. Полчаса назад
И правильно.
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11k
Андрей Дядя Я Только спросить. 14 минут назад
точно. поэтому не нужно забывать что напишет работодатель в трудовой
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71k
Я Только спросить. Андрей Дядя 8 минут назад
Я в Канаде живу у нас нет Трудовой..
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