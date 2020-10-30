Переписка начальника со своим бывшим сотрудником

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только вместо ПО был спец инструмент и приборы КИП на 100К, работодатель сильно удивился удивив пустую мастерскую стол и кресло.
Дядя Андрей знает.
Дядю Андрея не проведешь, ему из-под шконки виднее!
если он просто удалил прогу, то ок. а вот если забрал данные фирмы, то виноват работник
Знаете какое главное правило работника? Начальник не должен знать сколько времени нужно работнику на выполнение той или иной работы. Тогда можно работать спокойно.