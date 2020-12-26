20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили

Иногда люди не могут справиться даже с простой задачей, и, глядя на результат их работы, невольно начинаешь испытывать испанский стыд.
И неизвестно, что стало причиной провала: может быть, простая невнимательность, а может, известный всем принцип «и так сойдёт». Мы собрали для вас фотографии случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили.
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7. Что бы это значило?
Одна полоска — беременна, две — тоже беременна… А на три, которые в итоге получились, указаний не оставлено!
9. По-мнению изготовителей этой упаковки, на всех картинках изображена «езда на велосипеде»
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А не это вот, о чём вы подумали....
Вроде они любят в национальных одеждах брассом заплывы устраивать :-)