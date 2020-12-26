FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11330 постов • 2501 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили

20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили (21 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   подборки   приколы   провалы   фото   юмор   
3034
21
Иногда люди не могут справиться даже с простой задачей, и, глядя на результат их работы, невольно начинаешь испытывать испанский стыд.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   люди   подборки   приколы   провалы   фото   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Роман 2 часа назад
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч 9 минут назад
Мы посмотрели фото брак и прикол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Сергей Карзинин Полчаса назад
где пункт 14
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
BEZUMNAYA LO 57 минут назад
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Час назад
разницы практически нет, и там и там маленькая обезьянка, а если нет разницы, то какая разница как клеить?
разницы практически нет, и там и там маленькая обезьянка, а если нет разницы, то какая разница как клеить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности BillyBonzz 11 минут назад
Во-во, я тоже об этом подумал. Надо надписи поменять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 2 часа назад
А три полоски - тройня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Любому нормальному человеку понятно, что знак запрещает купаться в смокинге!
А не это вот, о чём вы подумали....
Любому нормальному человеку понятно, что знак запрещает купаться в смокинге! А не это вот, о чём вы подумали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Алекс Крайчек 2 часа назад
Переводя перевод - Мусульманам купаться запрещено?
Вроде они любят в национальных одеждах брассом заплывы устраивать :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Вместо дефиса просто пробел...
Вместо дефиса просто пробел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Это уже от другого производителя ошибка - Отца :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 15 фото гостиниц, в которые "включено все", даже эпические провалы 15 фото гостиниц, в которые "включено все", даже эпические провалы 31 фото, происходящее на которых абсолютно бессмысленно 31 фото, происходящее на которых абсолютно бессмысленно Удивительные снимки с российских просторов Удивительные снимки с российских просторов Эти люди живут в 3019 году, пока мы застряли в 2019 Эти люди живут в 3019 году, пока мы застряли в 2019 30 сумасшедших фото с просторов нашей необъятной Родины 30 сумасшедших фото с просторов нашей необъятной Родины
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394732



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 необычных находок обычных людей
1
16
35 необычных находок обычных людей
35 гениальных изобретений для жизни
11
182
35 гениальных изобретений для жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О, спорт, ты жизнь: как преодолеть себя и вернуться к занятиям?
2
1
О, спорт, ты жизнь: как преодолеть себя и вернуться к занятиям?
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
5
8
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#в мире#природы#люди#дети#кино#рождество#аварии#москва
#юмор#факты#интересно#автомобили#новый год#дтп#коты#сша#дикая природа#наука
#животные#интересны#подборки#девушки#россии#истории#красоты#автомир#еда#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться