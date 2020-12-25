Дюжина самых комментируемых постов на Фишках за 2020 год

Какие темы волновали фишкян в этом году сильнее всего. Есть Беларусь, обнуление Путина, коронавирус и ещё кое-что. Что? смотрите в посте ;)
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1186 комментов / "Это звиздец, товарищи": реакция соцсетей на итоги голосования за поправки в Конституцию
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