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Дюжина самых комментируемых постов на Фишках за 2020 год

Дюжина самых комментируемых постов на Фишках за 2020 год (13 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:56
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Fishki.net   интересны   итоги 2020   итоги 2020 года   комментируемые посты   подборки   фишки   
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Какие темы волновали фишкян в этом году сильнее всего. Есть Беларусь, обнуление Путина, коронавирус и ещё кое-что. Что? смотрите в посте ;)

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Метки: Fishki.net   интересны   итоги 2020   итоги 2020 года   комментируемые посты   подборки   фишки   
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