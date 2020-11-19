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Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут

Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 11:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   blm   видео   инцидент   нокаут   протест2020   сша   удар   
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В Вашингтоне, США, во время очередных уличных беспорядков активистка движения Black Lives Matter схватилась за нож. Оставшийся неизвестным мужчина воспользовался моментом и отправил буйную дамочку в нокаут.

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Метки: Black Lives Matter   blm   видео   инцидент   нокаут   протест2020   сша   удар   
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292  комментария
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16k
SolomonA День назад
Походу фильм был пророческим...
Походу фильм был пророческим...
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10k
Серёга@ Минуту назад
Мне показалось, или чувак еще и котлы подрезал ?
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64
kapas007 3 минуты назад
Мерзкая негройдная мразь!
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110
Вадим 19 минут назад
Малова-то будет
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836
Killa 24 минуты назад
Подруга дёрнула сразу с места от греха подальше)))
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836
Killa Полчаса назад
Вот это я понимаю равенство
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180k
MASK Час назад
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10k
Денис Час назад
Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут
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26k
Aleks Час назад
Эпичненько, каской по каске, без тяжких телесных
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82k
Феофан 2 часа назад
Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаутПосмотреть
Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А почему всяких отморозков называют "активистами"?
По моему, так просто Быдло.
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807
Роман Машков 3 часа назад
получила обезьяна и правильно
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6k
Валерий 3 часа назад
"Ты пошто, изверг, животинку мучаешь?"
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26k
a.fey 4 часа назад
Повезло, что полиции рядом не было. Пристрелили бы к фуям.
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3k
Platinum 4 часа назад
Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут
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3k
евгений 5 часов назад
Начинается?
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8k
krivsan 5 часов назад
все прекрасно в этом видео и обезьянка и дрессировщик
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7k
Владимир 5 часов назад
Видели как шимпанзе себя ведут в клетке?))) Вот именно так и ведут.
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1k
карлсон Владимир 4 часа назад
Ну вообще большинство крупных приматов ведут себя в клетках достаточно спокойно. Мы смотрим на них, а они с интересом на нас.
А эта - эта просто дура, привыкшая, что ей все должны и ей ничего не будет. Ну и получила по кумполу. Дураков так и учат к сожалению
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2k
АлександрКириков карлсон 3 часа назад
Такие животные дрессировке не поддаются.
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2k
Станислав 8 часов назад
Черномазые ваще страх и реальность этого сира потеряли!
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5k
leugene Станислав 7 часов назад
Танками задавит
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3k
Майкл 8 часов назад
Эта дамочка, когда в нокдаун отправилась, что, себе сэлфи делала? Такое впечатление, что у нее в руке смартфон был.
Интересно. Байден, вроде, победил. Как он будет этих обезьянок обратно в клетки запихивать? Им-то пофиг, что там байден, что трамп, что блм и прочие фемки с [мат], им лишь бы побузить да магазины пограбить.
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5k
disevenvis 10 часов назад
А что там чувак с руки у нее снял?
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3k
Майкл disevenvis 8 часов назад
Я так полагаю, ножик отобрал
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3k
евгений Майкл 5 часов назад
Нет нож сразу выпал. Это он часы с нее снял
Посмотрите в замедленном там четко видно нож упал, а снимает часы
Нет нож сразу выпал. Это он часы с нее снял Посмотрите в замедленном там четко видно нож упал, а снимает часы
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3k
Platinum евгений 4 часа назад
Он пульс замеряет
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3k
евгений Platinum 4 часа назад
Да фитнес браслет надевает
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237
udok7856 евгений 4 часа назад
Так ей и надо, нечего ножом махать))
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