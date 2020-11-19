Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут

В Вашингтоне, США, во время очередных уличных беспорядков активистка движения Black Lives Matter схватилась за нож. Оставшийся неизвестным мужчина воспользовался моментом и отправил буйную дамочку в нокаут.
Активистка BLM, предположительно, отобрала флаг у сторонника Трампа и пообещала пырнуть любого, кто попробует отнять её трофей.
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По моему, так просто Быдло.
А эта - эта просто дура, привыкшая, что ей все должны и ей ничего не будет. Ну и получила по кумполу. Дураков так и учат к сожалению
Интересно. Байден, вроде, победил. Как он будет этих обезьянок обратно в клетки запихивать? Им-то пофиг, что там байден, что трамп, что блм и прочие фемки с [мат], им лишь бы побузить да магазины пограбить.