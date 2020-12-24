Как изменились герои знаменитых мемов

Спланированно стать мемом вселенского масштаба практически невозможно, особенно если вы не какая-то знаменитость. Но с некоторыми людьми это всё же произошло, и с тех пор их жизнь оказалась связана с фразой: «Да это же тот/та из мема!»



Но годы идут, и время тщательно маскирует лица когда-то прославившихся в интернете людей. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят герои разных мемов, будь они простыми людьми или известными личностями. Некоторые заметно изменились, так как на Том Самом изображении они были ещё детьми, а теперь уже нет.