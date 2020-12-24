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Как изменились герои знаменитых мемов

Как изменились герои знаменитых мемов (13 фото)

Автор:
24 декабря 2020 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: изменились   люди   мем   подборка   приколы   тогда и сейчас   фото   юмор   
4108
13
Некоторые заметно изменились, так как на Том Самом изображении они были ещё детьми, а теперь уже нет.
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Метки: изменились   люди   мем   подборка   приколы   тогда и сейчас   фото   юмор   
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19  комментариев
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1k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
Опа-Опа, зелёная крапива.
Двадцать лет, а сисек нет,
Очень некрасиво.
Опа-Опа, зелёная крапива. Двадцать лет, а сисек нет, Очень некрасиво.
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623
фхранцуз Dr. Zoidberg 2 часа назад
а выглядит на 45
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5k
Ф Ив 7 минут назад
Про Никиту Литвинкова забыли
Про Никиту Литвинкова забыли
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4k
yahaomsk 45 минут назад
Как изменились герои знаменитых мемов
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5k
Ф Ив yahaomsk 2 минуты назад
Ася Петряева учится на учителя русского и китайского языков.
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24k
семён 50 минут назад
Чувак из болота, походу, так и не выбрался...
Чувак из болота, походу, так и не выбрался...
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16k
babuby семён 42 минуты назад
Так ведь Кривоуховы Топи!
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2k
Свирепый Бамбр семён 42 минуты назад
Это ТС мудачит. Разница между фотками год, а то и меньше.
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557
Andrew Belaks семён 36 минут назад
Напомнил актера из 9той роты, который себя гранатой подорвал...
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Как изменились герои знаменитых мемов
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15k
Александр Ego sum qui sum Час назад
Этот кот уже помер, так что он выглядит как на второй фото.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Так вот ты какой - Йожин из болота.


Так вот ты какой - Йожин из болота.
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2k
Алекс Чебурашкин Горожанин 2 часа назад
йожин с бажен ))
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Герои мемов....Звезда телесериала....Бузова - певица...
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4k
yahaomsk Мафусаил Полчаса назад
Как изменились герои знаменитых мемов
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