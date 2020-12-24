Как изменились герои знаменитых мемов

Некоторые заметно изменились, так как на Том Самом изображении они были ещё детьми, а теперь уже нет.
Спланированно стать мемом вселенского масштаба практически невозможно, особенно если вы не какая-то знаменитость. Но с некоторыми людьми это всё же произошло, и с тех пор их жизнь оказалась связана с фразой: «Да это же тот/та из мема!»
Но годы идут, и время тщательно маскирует лица когда-то прославившихся в интернете людей. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят герои разных мемов, будь они простыми людьми или известными личностями. Некоторые заметно изменились, так как на Том Самом изображении они были ещё детьми, а теперь уже нет.
Но годы идут, и время тщательно маскирует лица когда-то прославившихся в интернете людей. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят герои разных мемов, будь они простыми людьми или известными личностями. Некоторые заметно изменились, так как на Том Самом изображении они были ещё детьми, а теперь уже нет.
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«Растерянный Ник Янг»
35-лений Ник Янг — профессиональный баскетболист, выступавший в НБА за знаменитую команду «Лос-Анджелес Лейкерс».
Джорджио Цукалос или «Во всём виноваты пришельцы»
Джорджио Цукалос (42 года) — уфолог, известный по сериалу «Древние пришельцы».
«Потеющий Джордан Пил»
Джордан Пил (41 год) — актёр и оскароносный режиссёр, снявший фильмы «Прочь» (2017) и «Мы» (2019).
Андраш Арато или «Гарольд, скрывающий боль»
По профессии 75-летний Андраш Арато — инженер-электрик.
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Метки: изменились люди мем подборка приколы тогда и сейчас фото юмор
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Двадцать лет, а сисек нет,
Очень некрасиво.