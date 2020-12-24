"Успеть бы!": могильщики решили устроить акцию к Новому году и разыграть скидки на надгробия

Перед праздниками многие компании устраивают розыгрыши для покупателей, чтобы порадовать их и прорекламировать товар. В Йошкар-Оле компания, занимающаяся изготовкой надгробий, решила устроить на Новогодние праздники конкурс репостов и тремя победителями. Счастливчики получат скидки на надгробия.
В информации к розыгрышу указывается, что за подписку, лайк и репост компания предлагает скидки от 30 до 70% трём победителям. Итоги будут подведены 30 декабря. К сожалению, организаторы так и не указали, когда можно воспользоваться своим выигрышем.
По мнению организатора, памятники будут популярны всегда. Однако, Александр в разговоре с Life отметил, что с датой установки "лучше, конечно, к маю определиться".
Такое себе предложение, если честно. На странице, где размещён розыгрыш, появились комментарии. Одна женщина написала:
"Готово ,очень надо 🤞🤞🤞👍🤞🤞🤞🤞"
А другие поинтересовались, до какого срока нужно обзавестись трупом:
"А умирать то когда надо? Какие условия для победителей? Когда можно воспользоваться скидкой?"
Источник:
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