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"Успеть бы!": могильщики решили устроить акцию к Новому году и разыграть скидки на надгробия

"Успеть бы!": могильщики решили устроить акцию к Новому году и разыграть скидки на надгробия (3 фото)

Автор:
24 декабря 2020 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   новый год   памятники   розыгры   россии   успеть бы   фото   чёрный юмор   
591
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Перед праздниками многие компании устраивают розыгрыши для покупателей, чтобы порадовать их и прорекламировать товар. В Йошкар-Оле компания, занимающаяся изготовкой надгробий, решила устроить на Новогодние праздники конкурс репостов и тремя победителями. Счастливчики получат скидки на надгробия.

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Метки: интересное   новый год   памятники   розыгры   россии   успеть бы   фото   чёрный юмор   
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
а только себе, или в подарок тоже можно?
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Гиперборей 12 секунд назад
На секундочку! Количество смертей в новогодним праздники резко увеличивается. Банальные панкреатиты уносят уйму жизней... народ тупо закармливает себя до смерти. Так что считаю, что подобного рода реклама - вполне имеет право на жизнь.
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14k
Егор Час назад
"Успеть бы!": могильщики решили устроить акцию к Новому году и разыграть скидки на надгробия
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415
Buhlo Час назад
для тех, кто не хоронил. сразу обычно просто обычный крест ставят и холм насыпают. пока земля осядет, уляжется. уж потом, через год-другой уже основательное надгробие ставить можно. так что ничего криминального в акции с надгробиями я не вижу.
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1k
zenon Час назад
Разве они гробы дают, туды их в качель. Вот есть другая фирма, там гробы пальчики оближешь.
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6k
bum-bum Час назад
В пандемию ковида у них самый сенокос идет.
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