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"Мы начинаем подготовку к Новому году": моржи из Кемерова в купальниках и трусах прокатились по льду

"Мы начинаем подготовку к Новому году": моржи из Кемерова в купальниках и трусах прокатились по льду (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Веселые   интересное   кемерово   лёд   моржи   новый год   россия   юмор   
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Группа моржей из Кемерова решили устроить забавный корпоратив, подготовившись таким образом к Новому году. Местные жители в 15-градусный холод вышли на улицу, прокатились на коньках и нырнули в прорубь.

Источник:

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Метки: Веселые   интересное   кемерово   лёд   моржи   новый год   россия   юмор   
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5  комментариев
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Я вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Совершенно обнаженных!
В такой холод?! Наверное, моржи!
Ну одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная.
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30k
Григорий 37 минут назад
Ипанутые)
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2k
Агасфер 2 часа назад
Кемеров Ваня дал добро на пост? :-)
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2k
Max Lu 2 часа назад
я лучше apetor на ютубе посмотрю чем это
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Комментарий удален
−2
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