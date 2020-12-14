"Мы начинаем подготовку к Новому году": моржи из Кемерова в купальниках и трусах прокатились по льду

Группа моржей из Кемерова решили устроить забавный корпоратив, подготовившись таким образом к Новому году. Местные жители в 15-градусный холод вышли на улицу, прокатились на коньках и нырнули в прорубь.
По традиции на празднике присутствовал Дед Мороз и его сопровождающие девушки. На фоне небольшой ёлочки моржи станцевали, прокатились на коньках и окунулись в прорубь.
— Мы ещё катаемся на коньках, но это так, для дополнения, для ощущений, потому что кататься, конечно, можно и в парке, но здесь, когда ты купаешься в купальнике — это совершенно другие ощущения. Вот эти вот колики, которые по телу, — здорово, — рассказала Life участница перформанса Анастасия.
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На берегу моржи согревались танцами. По словам любителей холода, моржевание укрепляет иммунитет и защищает организм от всех возможных вирусов и болезней. В наше время это как никогда кстати.
На видео от 12 декабря можно заметить женщину, у которой не хватает сил бороться со штормовыми волнами.
А вы ныряете в прорубь?
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В такой холод?! Наверное, моржи!
Ну одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная.