"Мы начинаем подготовку к Новому году": моржи из Кемерова в купальниках и трусах прокатились по льду

По традиции на празднике присутствовал Дед Мороз и его сопровождающие девушки. На фоне небольшой ёлочки моржи станцевали, прокатились на коньках и окунулись в прорубь.

— Мы ещё катаемся на коньках, но это так, для дополнения, для ощущений, потому что кататься, конечно, можно и в парке, но здесь, когда ты купаешься в купальнике — это совершенно другие ощущения. Вот эти вот колики, которые по телу, — здорово, — рассказала Life участница перформанса Анастасия.