Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта

На сайте Главкосмоса появился в продаже комикс под названием "Let's go to space". Издание доступно на русском и английском языках. Судя по фотографиям, опубликованным на сайте, в комиксе идёт речь о женщине в космосе. Приключения заводят даму в тайгу, где она встречает медведя. Хорошо, хоть без водки и шапки-ушанки...
Сколько бы русские люди не жаловались на стереотипы о нашей стране, но всё равно изо всех сил стараются их поддерживать. Компания «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») представила журнал «Let's go to the space», в котором рассказывается история русской женщины-космонавта.
В описании говорится:
"Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы".
Приключения женщины начинаются с тренировки в тайге, где к команде в гости приходит медведь, которого ласково называют Миша и просят убраться, выстрелив из пистолета. На следующей картинке дамочка уже примеряет форму и просит скафандр цвета фуксии.
"Так приятно! Столько внимания!" - говорит женщина, когда с неё снимают мерки.
Стоимость комикса - 950 рублей. Похоже, все экземпляры уже раскупили, так как в наличии нет ни одного журнала.
Несмотря на красивые рисунки и замечательную идею, пользователи сети уже раскритиковали комикс.
"Сильная и независимая? Вы серьёзно?"
"Медведь есть. А где водка, балалайка, шапка-ушанка и матрёшки?"
"Просто интересно, для кого этот комикс? Для девочек? Для всех детей? Или для взрослых? Для девочек 7-ми лет ещё куда не шло, но явно не для взрослых."
Источник:
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Понравилось18
Если один экзепляр попадет в нормальные руки + сканер и будет в открытом доступе. Я бы глянул полную версию на досуге чтобы поднять настроение покачиваясь на батуте ))
И интересно, какой тираж сего чуда?
ДА, именно этого ещё не хватало что бы окончательно втоптать в говно честь советской космонавтики.
Вместо полетов - комиксы!
Серьезные вопросы, которые требуют ответа.
А медведь с комикса навеял вот такую картинку.
Правда похожи?