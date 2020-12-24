Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта

Приключения женщины начинаются с тренировки в тайге, где к команде в гости приходит медведь, которого ласково называют Миша и просят убраться, выстрелив из пистолета. На следующей картинке дамочка уже примеряет форму и просит скафандр цвета фуксии.

"Так приятно! Столько внимания!" - говорит женщина, когда с неё снимают мерки.