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Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта

Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женщина-космонавт   интересное   книга   комикс   космос   россии   фото   юмор   
2019
5

На сайте Главкосмоса появился в продаже комикс под названием "Let's go to space". Издание доступно на русском и английском языках. Судя по фотографиям, опубликованным на сайте, в комиксе идёт речь о женщине в космосе. Приключения заводят даму в тайгу, где она встречает медведя. Хорошо, хоть без водки и шапки-ушанки...

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Метки: женщина-космонавт   интересное   книга   комикс   космос   россии   фото   юмор   
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27  комментариев
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5k
SSD 3 часа назад
Бывай... "космонавтка" куева)
Бывай... "космонавтка" куева)
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841
DanzelBanzel Полчаса назад
Чё то медведь из кустов походу не ГРРРР кричать должен,судя по мезансцене
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13k
Ser 38 минут назад
Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
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127
Константин 43 минуты назад
Эту мутатень они продавать собрались??
Если один экзепляр попадет в нормальные руки + сканер и будет в открытом доступе. Я бы глянул полную версию на досуге чтобы поднять настроение покачиваясь на батуте ))
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2k
Агасфер Час назад
Почему к ней в приходит медведь, а к мужикам белочка????
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540
Обратная сторона Луны Час назад
Интересно, а сколько бабла распилили на этот комикс включая типографию, гонорар художника, зарплаты работников глафкосмаса, бонусы топ менеджменту роскосмоса и контролирующих организаций?

И интересно, какой тираж сего чуда?
Интересно, а сколько бабла распилили на этот комикс включая типографию, гонорар художника, зарплаты работников глафкосмаса, бонусы топ менеджменту роскосмоса и контролирующих организаций? И интересно, какой тираж сего чуда?
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1k
Kariya 2 часа назад
Забыли приделать надпись к комиксу "Собираем на ракету"
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17k
Феникс 2 часа назад
КОМИКСЫ!)))
ДА, именно этого ещё не хватало что бы окончательно втоптать в говно честь советской космонавтики.
Вместо полетов - комиксы!

КОМИКСЫ!))) ДА, именно этого ещё не хватало что бы окончательно втоптать в говно честь советской космонавтики. Вместо полетов - комиксы!
КОМИКСЫ!))) ДА, именно этого ещё не хватало что бы окончательно втоптать в говно честь советской космонавтики. Вместо полетов - комиксы!
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10k
Денис 2 часа назад
Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Сильная независимая космонавтка без кота-космонавта? Низачот.
Сильная независимая космонавтка без кота-космонавта? Низачот.
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5k
SR 2 часа назад
Похоже, Главкосмос уже ничего не может, осталось только комиксы выпускать.

Похоже, Главкосмос уже ничего не может, осталось только комиксы выпускать.
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18k
SerGProS 2 часа назад
Marvel не выдержит конкуренции с таким "титаном"
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242
Миша 2 часа назад
Это то дочернее предприятие «Роскосмоса», что торгует продукцией космической тематики под маркой «Главкосмос» в интернет-магазине? )) Ну комикс намалевали, так что, пусть хоть презервативами с изображениями звездного неба торгуют, кому это интересно.
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1k
Чилли Дэ Вилли Миша Час назад
Миша! Нам тут и без твоих шуток непросто
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242
Миша Чилли Дэ Вилли Минуту назад
Ну да, понимаю ) В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной ... в это непростое время (тяжкий вздох), я своим смехом отвлекаю вас от обсуждения важнейшей для всех темы - нового бумажного изделия «Главкосмоса». Каков мерзавец то, не зря мне неадекваты минусуют. Мои вам соболезнования убогие.
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3k
bumtester 2 часа назад
Это видео должно быть тут
Ссылка www.youtube.com
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А где 40 кошек?
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Комиксы-это для тупых пиндосов,говорили они...
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72
SVG 3 часа назад
Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Сильная и независимая? А где ее котики? Почему ракету не освятили, перед как ее запустить? Почему у этой россиянинки нет крестика не шее? Почему в кабине космического корабля нет иконки Казанской Божьей Матери?
Серьезные вопросы, которые требуют ответа.
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27k
lem02 3 часа назад
А как выглядит "...цвет фуксии..."?
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2k
Hallo FreeSpace lem02 3 часа назад
Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
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27k
lem02 Hallo FreeSpace 2 часа назад
Понятно.
Понятно.
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2k
Hallo FreeSpace lem02 2 часа назад
мне вот не смешно , я должен их все отличать
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1k
Лёха 3 часа назад
Российскому космосу и Терешковой слишком много...

А медведь с комикса навеял вот такую картинку.
Правда похожи?

Российскому космосу и Терешковой слишком много... А медведь с комикса навеял вот такую картинку. Правда похожи?
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6
Вячеслав Воробьев 3 часа назад
По любому картинки и подписи дело рук Рогозина.
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27k
winergy2012 Вячеслав Воробьев 2 часа назад
Да вряд ли.Он не сам не сможет.Наверное есть помощники.Чуть умнее.
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