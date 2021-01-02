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17 колоритнейших скульптур и памятников из России

17 колоритнейших скульптур и памятников из России (18 фото)

Автор:
02 января 2021 09:52
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   памятники   памятники россии   подборки   россии   фото   
4118
18
Смотрим, какими забавностями богата монументальная и памятная Россия!
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Метки: интересно   памятники   памятники россии   подборки   россии   фото   
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2k
Zamkadysh (точка)Net 4 часа назад
Горыныч на Кудыкиной горе шедеврален!
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4k
Wadim 12 минут назад
Умершие десятки тысяч людей от энцефалита оценили БЫ. Да....
Умершие десятки тысяч людей от энцефалита оценили БЫ. Да....
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2k
Alex 18 минут назад
Челябинск
Челябинск
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4k
Олег Данилов 24 минуты назад
Пока стоит, но половина и не поймет уже вообще кто это
Пока стоит, но половина и не поймет уже вообще кто это
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2k
leto2016 52 минуты назад
Главное что где находится написано, а орскому пирожку "Оренбургская область", позор. Вы эту область видели вообще на карте? Самая большая из областей, так то. И не озаботились написать где стоит памятник
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18k
Мойша Час назад
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
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18k
Мойша Час назад
Омский городовой
Омский городовой
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18k
Мойша Час назад
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
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18k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Йошкин кот. Даже памятник есть. Но вот вопрос: а где Йошка?
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60
Казадоев 2 часа назад
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Был на Кудыкиной горе, где памятник Горынычу. Занятное место, но ехать надо в будний день и с самомго утра. Иначе народишшу дофига не смотря на огромную площадь. И очень стрёмный мерч, аж обидно. Вот что бывает, когда заказываешь фирменный стиль во всяких модных дизигнбюрах
Был на Кудыкиной горе, где памятник Горынычу. Занятное место, но ехать надо в будний день и с самомго утра. Иначе народишшу дофига не смотря на огромную площадь. И очень стрёмный мерч, аж обидно. Вот что бывает, когда заказываешь фирменный стиль во всяких модных дизигнбюрах
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550
Aleksei Snork Snorkoff Час назад
всё хочу туда добраться,как в России буду. не раз слышал.Сам Змей крут,впечатляет ?
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26k
Snork Snorkoff Aleksei Час назад
Да. Особенно если повезет и у него по лапам верещащие детишки не будут лазить ))
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11k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 2 часа назад
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
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7k
Мэйсон Второй 2 часа назад
Раньше героям ставили памятники, а сейчас какой-то фигне. Но Горыныч понравился.
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26k
Snork Snorkoff Мэйсон Второй 2 часа назад
Кто сказал что памятники должны быть только героям? Уныло так жить. Кстать, с удовольствием посмотрел бы на памятник фигне ))
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456
Evita Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну а кто сказал, что памятники должны быть только всякой фигне?
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3k
Чиуауа 3 часа назад
Неу самого главного памятника, памятника Дураку.
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1k
Kozlodoev 3 часа назад
Похоже, Шрек сбежал от своей, и прячется в Орске...Спалился парень.

Похоже, Шрек сбежал от своей, и прячется в Орске...Спалился парень.
Похоже, Шрек сбежал от своей, и прячется в Орске...Спалился парень.
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4k
Zorik Kozlodoev 2 часа назад
Мне больше Леонова напоминает.
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1k
Kozlodoev Zorik 2 часа назад
Один типчик )
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26k
Snork Snorkoff Zorik Час назад
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
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19k
pssst 3 часа назад
А как же Ярыж? 15 лет назад он в каждой подборке был в этих ваших интернетах.
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2k
Core pssst Час назад
Конь-огонь
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4k
ZAR 3 часа назад
Памятник объявлению. Написано как то неразборчиво. Сначало прочел совсем не "английское"..
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31k
Nefrion 3 часа назад
"Местные жители прозвали его «памятником удачи»."
Следующее поколение скорее всего переименует его в "лайк"
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−49
Юрий 3 часа назад
Чувствую как либшизе претит сама мысльо том что в России может быть хоть что нибудь хорошее..
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1k
Sergiy Rambus 3 часа назад
"Народные названия" это вообще отдельная тема. У нас "Памятник Первостроителям" зовут "за червями"

"Народные названия" это вообще отдельная тема. У нас "Памятник Первостроителям" зовут "за червями"
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772
all7ex 3 часа назад
...Якутск
...Якутск
...Якутск
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34k
Алексей all7ex 2 часа назад
всегда обращена?) ммм, интрига? или просто ктото - русский позабыл?)
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