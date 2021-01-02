17 колоритнейших скульптур и памятников из России

Смотрим, какими забавностями богата монументальная и памятная Россия!
Отечественное скульптуростроение сейчас на подъёме! В каждом городе России, помимо памятников исторически важным личностям, можно найти несколько, так сказать, нескучных монументов.
В России очень любят создавать их по принципу: «Эта штука тоже достойна памятника!». Пирожок с ливером? Изготовим! Водопровод? Уже начинаем делать эскиз! Ухо? Можно и левое, и правое!
В России очень любят создавать их по принципу: «Эта штука тоже достойна памятника!». Пирожок с ливером? Изготовим! Водопровод? Уже начинаем делать эскиз! Ухо? Можно и левое, и правое!
1. «Йошкин кот», Йошкар-Ола
Как и все уважающие коты, этот парень пухленький и весит 150 кг!
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3. Памятник Орскому пирожку с ливером, Оренбургская область
Поставлен в 2015 году к 280-летию города Орск.
7. «Пермяк солёные уши», Пермь
«Пермяк солёные уши» — традиционное название жителей земель, где расположен город.
14. Памятник работникам ЖЭКа, Набережные Челны
Зимой монумент превращается в «памятник утопающему».
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