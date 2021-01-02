17 колоритнейших скульптур и памятников из России

Отечественное скульптуростроение сейчас на подъёме! В каждом городе России, помимо памятников исторически важным личностям, можно найти несколько, так сказать, нескучных монументов.



В России очень любят создавать их по принципу: «Эта штука тоже достойна памятника!». Пирожок с ливером? Изготовим! Водопровод? Уже начинаем делать эскиз! Ухо? Можно и левое, и правое!