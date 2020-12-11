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Ядовитые пауки-каракурты захватили Ростовскую область

Ядовитые пауки-каракурты захватили Ростовскую область (2 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Ростовская область   интересное   калмыкия   пауки   россия   фото   ядовитые пауки   
3593
2

Опасные пауки расселились по всей Ростовской области, облюбовав свалки, где обитают насекомые - привычная пища пауков. Учёные бьют тревогу, ведь эти пауки чрезвычайно опасны.

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Метки: Ростовская область   интересное   калмыкия   пауки   россия   фото   ядовитые пауки   
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17  комментариев
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1k
Георгий 2 часа назад
Я человек простой, вижу большого паука - визжу как баба.
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Эта мадам и Краснодарском крае обосновалась... встречался уже с ней.
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4k
Летучий Мыш 56 минут назад
О, филиал австралии открылся
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2k
Владимир Час назад
в степях Калмыкии этого добра хватает...
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13k
vikklu Час назад
А чё истерим-то? БОльшая часть людей живёт в соседстве с каракуртами, вдовами, отшельниками и ничего, не повымерли ещё. Эт на севере расслабились, ни тебе чёрной вдовы под диваном, ни тебе кобры в подвале...
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1k
lafonten vikklu Час назад
Север севером, а гадюк я под Кандалакшей встречал... Был сильно удивлён...
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8k
Кыся 2 часа назад
Ой, да ладно врать-то. Прям таки "смертельный исход неизбежен". Ага, счаз. Тогда в Крыму уже давно бы все вымерли.
По статистике, смертельных случаев единицы, не более 4-6% укушенных, и те из-за аллергии или возраста. Уж не опаснее ковида. Тем более, пауки кусают редко, и опасны только самки, самцы не могут прокусить кожу, да и яда у них маловато.
При укусе надо прижечь место укуса спичкой или сигаретой(курение все же имеет свои плюсы! ).
Конечно, это весьма неприятно, и последствия могут быть пару недель, но не смертельно.
В больницах даже зачастую не имеют специальной сыворотки, но вполне лечат просто по симптоматике.
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145
Миша Кыся Час назад
В больницах спичками прижигают ), я эту дрянь терпеть ненавижу, даже безобидных.
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3k
Мих Миша Полчаса назад
В больнице?? Спустя полчаса после укуса? Видимо, у вас там одни дураки работают. Прижигать позднее, чем через 2-3 минуты смысла не имеет, яд уже разошелся по телу.
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40k
Митрий 2 часа назад
Судя по убойному названию, они уже формируют временное правительство.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Пауки выдвигают какие-то требования? Может две тонны кузнечиков и вертолёт до Колмыкии?
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25k
Fat Lynx Pillin Alex Полчаса назад
Им две тонны кузнечиков, а вертолет нам... и скатертью дорожка в Калмыкию!
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18k
SerGProS 2 часа назад
Вывод из поста: нех тревожить пауков!
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
зима все это поправит
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5k
Алексей Hallo FreeSpace 2 часа назад
не факт.
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Fat Lynx Hallo FreeSpace Полчаса назад
нет... тепло. Они вслед за тараканами прутся в дома, там и зимуют.
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