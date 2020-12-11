Ядовитые пауки-каракурты захватили Ростовскую область

Кандидат биологических наук Валерий Стахеев рассказал изданию «АиФ», что в Ростовской области внезапно расплодились пауки-каракуты. Ранее эти животные были замечены лишь на границе с Калмыкией. Теперь, из-за потепления климата пауки расселились на свалках, где охотятся на насекомых. Вместе с пауками в регионе расплодились змеи. Участились случаи когда они заползают в жилые дома.

Стахеев добавил, что пауки намного опаснее змей. Яд каракурта парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу. Если человеку после укуса не оказать срочную помощь, то смертельный исход неизбежен. В дикой природе пауки чаще нападают на животных, но могут укусить человека, если тот потревожит паука.