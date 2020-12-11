Ядовитые пауки-каракурты захватили Ростовскую область

Опасные пауки расселились по всей Ростовской области, облюбовав свалки, где обитают насекомые - привычная пища пауков. Учёные бьют тревогу, ведь эти пауки чрезвычайно опасны.
Кандидат биологических наук Валерий Стахеев рассказал изданию «АиФ», что в Ростовской области внезапно расплодились пауки-каракуты. Ранее эти животные были замечены лишь на границе с Калмыкией. Теперь, из-за потепления климата пауки расселились на свалках, где охотятся на насекомых. Вместе с пауками в регионе расплодились змеи. Участились случаи когда они заползают в жилые дома.
Стахеев добавил, что пауки намного опаснее змей. Яд каракурта парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу. Если человеку после укуса не оказать срочную помощь, то смертельный исход неизбежен. В дикой природе пауки чаще нападают на животных, но могут укусить человека, если тот потревожит паука.
Каракурты — ядовитые пауки, с оранжевым узором на спинке. Именно по этому узору можно понять, что перед вами ядовитый паучок. Каракурты не обитают в столице, но могут быть привезены из жарких стран вместе с фруктами. В общем, будьте острожнее!
Источник:
- Опять закроют? В течение двух недель в России могут ввести карантин
- У российских летучих мышей нашли коронавирус
- Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву"
- "Вонь стоит на километры": в Калмыкии тысячи рыб погибли в водохранилище
- Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус
Понравилось22
По статистике, смертельных случаев единицы, не более 4-6% укушенных, и те из-за аллергии или возраста. Уж не опаснее ковида. Тем более, пауки кусают редко, и опасны только самки, самцы не могут прокусить кожу, да и яда у них маловато.
При укусе надо прижечь место укуса спичкой или сигаретой(курение все же имеет свои плюсы! ).
Конечно, это весьма неприятно, и последствия могут быть пару недель, но не смертельно.
В больницах даже зачастую не имеют специальной сыворотки, но вполне лечат просто по симптоматике.