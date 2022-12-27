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"Девять колец были отданы людям": участникам неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге подарили памятные кольца

"Девять колец были отданы людям": участникам неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге подарили памятные кольца

Автор:
27 декабря 2022 10:24
Сообщество : Юмор
Метки: властелин колец   власти   интересное   кольца   новый год   подарки   снг   фото   
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Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге закончился и всем участникам (а их было 9) подарили памятные кольца с поздравлением к Новому году. Осталось помолиться, чтобы не было нигде выковано Единого кольца!

Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге закончился и для всех участников саммита подготовили памятные «клубные» кольца, на которых написано поздравление с Новым годом, сообщает РБК. Всего колец было девять, на каждого лидера.

В переговорах в Санкт-Петербурге помимо Владимира Путина приняли участие восемь лидеров стран СНГ — президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Пользователи сети тут же вспомнили легендарный "Властелин колец", где 9 колец власти были переданы людям. Те девять королей, взявших кольца, стали Назгулами, призраками-кольценос­цами. Единое Кольцо создал Саурон, желая поработить Свободные Народы Средиземья.

Осталось понадеяться, что нигде нет Единого кольца.

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Метки: властелин колец   власти   интересное   кольца   новый год   подарки   снг   фото   
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4  комментария
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Antonium 45 минут назад
Я кажется знаю у кого десятое кольцо
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Топпер Харли 41 минуту назад
Есть) У ТЕМНЕЙШЕГО!
Ссылка coub.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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