"Девять колец были отданы людям": участникам неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге подарили памятные кольца

Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге закончился и для всех участников саммита подготовили памятные «клубные» кольца, на которых написано поздравление с Новым годом, сообщает РБК. Всего колец было девять, на каждого лидера.

В переговорах в Санкт-Петербурге помимо Владимира Путина приняли участие восемь лидеров стран СНГ — президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.