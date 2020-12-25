В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин

Прогуливаясь по Центральной площади Ижевска, жители города внезапно заметили в окнах здания правительства Удмуртской Республики двух голых мужчин. Чем они там были заняты, разглядеть не удалось, но вряд ли это государственные дела.
Все мы знаем, что государственные дела очень выматывают. Похоже настолько, что даже одежда становится лишней. Жители Ижевска, прогуливаясь Центральной площади заметили в окнах здания правительства Удмуртской Республики двух голых мужчин, сообщает udm-info.ru
Очевидцы предположили, что эти мужчины могут быть строителями.
«Да ладно, наверное, это просто бедные строители, которым даже помещения не выделили под раздевалку»
Однако, не у всех такие светлые мысли. Большинство, конечно же, решили, что это чиновники, занимающиеся разными непотребствами.
А какие мысли посещают вас?
Источник:
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Разумеется ими.
Удивляются так, как будто у них там чиновники ещё и чем-то другим занимаются)))