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В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин

В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин (3 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Удмуртия   голые мужики   интересны   мужики   россии   фото   юмор   
1559
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Прогуливаясь по Центральной площади Ижевска, жители города внезапно заметили в окнах здания правительства Удмуртской Республики двух голых мужчин. Чем они там были заняты, разглядеть не удалось, но вряд ли это государственные дела.

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Метки: Удмуртия   голые мужики   интересны   мужики   россии   фото   юмор   
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7  комментариев
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1k
Anatoly Tananykhin 50 минут назад
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7k
Клёст 20 минут назад
,,...решили, что это чиновники, занимающиеся разными непотребствами...,,
Разумеется ими.
Удивляются так, как будто у них там чиновники ещё и чем-то другим занимаются)))
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16k
nobody® Полчаса назад
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440
Вадим Полчаса назад
Да что вы можете знать о делах государственной важности??!
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324
Дмитрий 37 минут назад
Геи?
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12k
aalexey3 45 минут назад
Может быть они календарь снимают... Благотворительный.
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5k
SSD 45 минут назад
Что не таГ?
Что не таГ?
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