Мужчина 37 лет сидел в тюрьме, но люди не верили, что он невиновен. Зря — тайна свидетеля подарила ему свободу

Бывший заключённый из США 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал. Свидетельница, обвинявшая мужчину в умышленном поджоге и убийстве, призналась, что дала ложные показания. Несмотря на это, экс-арестант рад, что у женщины «проснулась совесть».
Уолтер Форбс из штата Мичиган был арестован в 1982 году, после того как устроил драку в местном пабе, пишет CNN. Он повздорил с парнем по имени Деннис Холл, который позже погиб в результате пожара в своём доме. Специалисты осмотрели развалины и пришли к выводу, что это было не случайной возгорание, а умышленный поджог, и начали активный поиск виновных.
Полицейские узнали, что накануне Холл повздорил с Форбсом, поэтому Уолтер стал первым подозреваемым. К тому же соседка умершего, Аннис Кеннебрю, рассказала следователям, что видела, как Уолтер убегал с места преступления, словно преступник-неудачник. Мужчине предъявили обвинения в умышленном поджоге и убийстве, после чего задержали.
В 1983 году начался суд по делу Форбса. Аннис была ключевой свидетельницей и на каждом заседании твердила, что своими глазами видела Уолтера на месте пожара. Обвиняемый уверял, что не делал ничего плохого, а о смерти Холла узнал из утренней радиопрограммы. Однако его доводы показались суду неубедительными, и мужчину приговорили к тюремному заключению.
В 2010 году Форбс обратился в правозащитную организацию Michigan Innocence Clinic, где ему обещали помочь. Активисты начали разбирать дело Уолтера и удивились, когда узнали, что на суде пользовались показаниями лишь одной свидетельницы. В 2017 году им удалось связаться с Кеннебрю и спросить, что именно она видела.
К удивлению адвокатов, женщина рассказала, что оговорила Уолтера. По её словам, спустя несколько недель после пожара к ней подошли двое мужчин и потребовали, чтобы она обвинила Форбса. А если откажется — сильно пожалеет об этом.
Они угрожали убить моих детей, родителей, меня и всю семью, если я откажусь. Всё, что я рассказала на суде, было сфабриковано.
Были назначены повторные судебные заседания. Процесс длился три года, но в итоге с Форбса сняли все обвинения, и 20 ноября он вышел на свободу после 37 лет, проведённых в тюрьме. В настоящее время неясно, понесёт ли Кеннебрю какое-либо наказание за свою ложь из-за срока давности преступления.
Что касается мужчин, угрожавших Аннис, то, по словам журналистов, они не имели никакого отношения к следствию, не были полицейскими и давно мертвы.
Уолтер, несмотря на пережитое, не держит зла на свидетельницу. Сейчас он пытается начать жизнь с нуля и планирует навестить 94-летнюю маму.
Источник:
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[мат] сталин! и до негоров дотянулся!!!!
или что? не сталин?