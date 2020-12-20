Мужчина 37 лет сидел в тюрьме, но люди не верили, что он невиновен. Зря — тайна свидетеля подарила ему свободу

В 2010 году Форбс обратился в правозащитную организацию Michigan Innocence Clinic, где ему обещали помочь. Активисты начали разбирать дело Уолтера и удивились, когда узнали, что на суде пользовались показаниями лишь одной свидетельницы. В 2017 году им удалось связаться с Кеннебрю и спросить, что именно она видела.

К удивлению адвокатов, женщина рассказала, что оговорила Уолтера. По её словам, спустя несколько недель после пожара к ней подошли двое мужчин и потребовали, чтобы она обвинила Форбса. А если откажется — сильно пожалеет об этом.

Они угрожали убить моих детей, родителей, меня и всю семью, если я откажусь. Всё, что я рассказала на суде, было сфабриковано.

Были назначены повторные судебные заседания. Процесс длился три года, но в итоге с Форбса сняли все обвинения, и 20 ноября он вышел на свободу после 37 лет, проведённых в тюрьме. В настоящее время неясно, понесёт ли Кеннебрю какое-либо наказание за свою ложь из-за срока давности преступления.

Что касается мужчин, угрожавших Аннис, то, по словам журналистов, они не имели никакого отношения к следствию, не были полицейскими и давно мертвы.