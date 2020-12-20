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Мужчина 37 лет сидел в тюрьме, но люди не верили, что он невиновен. Зря — тайна свидетеля подарила ему свободу

Мужчина 37 лет сидел в тюрьме, но люди не верили, что он невиновен. Зря — тайна свидетеля подарила ему свободу (4 фото)

Автор:
20 декабря 2020 13:52
Метки: наказания   преступления   сша   факты   
482
4

Бывший заключённый из США 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал. Свидетельница, обвинявшая мужчину в умышленном поджоге и убийстве, призналась, что дала ложные показания. Несмотря на это, экс-арестант рад, что у женщины «проснулась совесть».

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Метки: наказания   преступления   сша   факты   
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Сжечь ведьму!
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3k
au3 Полчаса назад
Псц правосудие, где хватает одного свидетеля и ноль улик.
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7k
Агент Безопасной Национальности 41 минуту назад
"но люди не верили, что он невиновен"
================
Вчитайтесь
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48k
smakido Час назад
Каждому всевышний воздаст по делам его.
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1k
Афраний 2 часа назад
Ну да,подошли "люди в чёрном" и начали угрожать.Мужика жалко,что жизнь его погубили.
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4k
hairov 2 часа назад
У нас по зонам наверно половина таких же, отбывают чье то наказание.
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−71
Vovka 2 часа назад
37 лет??
[мат] сталин! и до негоров дотянулся!!!!
или что? не сталин?
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Заставили. ... «мне сказали голоса. Я их слышала. Честно. Говорят иди и с.п.и.з.д.и»
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13k
куджо 2 часа назад
Да подумаешь... Мелочь какая, тётя и второй раз спи.дела... Угрожали ей.. Ну ну...
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