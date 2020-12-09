Американцы совсем с ума посходили!

Среди опрошенных 18-29 лет и 50-64 лет отметили ухудшение душевного здоровья и общего состояния 9% опрошенных. Чуть стабильнее оказались показатели в группе 30-49 лет: там по сравнению с 2019 годом тех, кто считает свое душевное здоровье "отличным", стало меньше только на 8%. Больше всего упали показатели в группе старше 65 лет: там число тех, кто находится в "хорошем" или "отличном" душевном состоянии, упало на 10% - 34% против 44% в 2019 году. Меньше всего кризис сказался на душевном здоровье беднейших слоев населения с доходом менее 40000 долларов в год - с проблемами в психике и общем самочувствии столкнулись на 6% больше людей, чем в прошлом году, тогда как в группах со средним и высоким доходом число людей, жалующихся на душевный дискомфорт, увеличилось на 12%.

Единственной группой, чье душевное здоровье за год пандемии только укрепилось, стали религиозные люди, регулярно посещающие церковные службы. Среди них по сравнению с прошлым годом на 4% больше отметили свое позитивное душевное состояние.

Между тем, просвета не предвидится: эксперты в США предсказывают, что после рождественских праздников страна столкнется с дальнейшим ростом заболеваемости, и штаты уже готовятся вводить более строгие карантинные меры. Сложно сказать, как это в дальнейшем скажется на душевном здоровье американцев, но, судя по всему, проблемы только усугубятся.