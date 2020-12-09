Американцы совсем с ума посходили!

В ходе ежегодного исследования выяснилось: душевное здоровье американцев находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений!
За год число американцев, которые оценивают свое психическое состояние как "хорошее" и "отличное", снизилось на 10%. Эксперты считают, что это - результат эпидемии коронавируса.
Ежегодный опрос на тему психического здоровья, проведенный в США Институтом Гэллапа, показал худшие результаты с 2001 года, когда начало проводиться исследование. В ноябре 2019-го 43% американцев оценили свое психическое здоровье и общее душевное благополучие как "отличное", тогда как в этом году их число снизилось на 9%, а число тех, кт оценил свое общее душевное состояние как "плохое", напротив, повысилось на 9%.
Ежегодный опрос на тему психического здоровья, проведенный в США Институтом Гэллапа, показал худшие результаты с 2001 года, когда начало проводиться исследование. В ноябре 2019-го 43% американцев оценили свое психическое здоровье и общее душевное благополучие как "отличное", тогда как в этом году их число снизилось на 9%, а число тех, кт оценил свое общее душевное состояние как "плохое", напротив, повысилось на 9%.
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В то же время, по свидетельству социологов из Университета Техаса, на 19% повысилось число тех, кто ради душевного комфорта употребляет в больших количествах алкоголь. Увеличились очереди в больницах, обслуживающих детей с нарушениями душевного здоровья, что также свидетельствует о его глобальном снижении в обществе.
По мнению экспертов, проблемы с душевным здоровьем связаны, прежде всего, с самоизоляцией и изменением общего уклада жизни. Это касается не только взрослых, но и школьников, которые то уходят на карантин, то вновь возвращаются в классы, чтобы спустя считанные недели вновь уйти на дистанционное обучение.
Еще в мае Институт Гэллапа провел опрос, касавшийся того, как американцы воспринимают меры социального дистанцирования, и как это сказывается на их состоянии. Примерно трое из десяти родителей заявили, что изоляция уже нанесла вред эмоциональному и ментальному здоровью детей. Лишь треть опрошенных заявила, что их дети смогут провести в условиях санитарных ограничений сколько угодно времени, и на их душевном здоровье это не скажется.
Еще в мае Институт Гэллапа провел опрос, касавшийся того, как американцы воспринимают меры социального дистанцирования, и как это сказывается на их состоянии. Примерно трое из десяти родителей заявили, что изоляция уже нанесла вред эмоциональному и ментальному здоровью детей. Лишь треть опрошенных заявила, что их дети смогут провести в условиях санитарных ограничений сколько угодно времени, и на их душевном здоровье это не скажется.
Среди опрошенных 18-29 лет и 50-64 лет отметили ухудшение душевного здоровья и общего состояния 9% опрошенных. Чуть стабильнее оказались показатели в группе 30-49 лет: там по сравнению с 2019 годом тех, кто считает свое душевное здоровье "отличным", стало меньше только на 8%. Больше всего упали показатели в группе старше 65 лет: там число тех, кто находится в "хорошем" или "отличном" душевном состоянии, упало на 10% - 34% против 44% в 2019 году. Меньше всего кризис сказался на душевном здоровье беднейших слоев населения с доходом менее 40000 долларов в год - с проблемами в психике и общем самочувствии столкнулись на 6% больше людей, чем в прошлом году, тогда как в группах со средним и высоким доходом число людей, жалующихся на душевный дискомфорт, увеличилось на 12%.
Единственной группой, чье душевное здоровье за год пандемии только укрепилось, стали религиозные люди, регулярно посещающие церковные службы. Среди них по сравнению с прошлым годом на 4% больше отметили свое позитивное душевное состояние.
Между тем, просвета не предвидится: эксперты в США предсказывают, что после рождественских праздников страна столкнется с дальнейшим ростом заболеваемости, и штаты уже готовятся вводить более строгие карантинные меры. Сложно сказать, как это в дальнейшем скажется на душевном здоровье американцев, но, судя по всему, проблемы только усугубятся.
Единственной группой, чье душевное здоровье за год пандемии только укрепилось, стали религиозные люди, регулярно посещающие церковные службы. Среди них по сравнению с прошлым годом на 4% больше отметили свое позитивное душевное состояние.
Между тем, просвета не предвидится: эксперты в США предсказывают, что после рождественских праздников страна столкнется с дальнейшим ростом заболеваемости, и штаты уже готовятся вводить более строгие карантинные меры. Сложно сказать, как это в дальнейшем скажется на душевном здоровье американцев, но, судя по всему, проблемы только усугубятся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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