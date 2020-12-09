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Американцы совсем с ума посходили!

Американцы совсем с ума посходили! (5 фото)

Автор:
09 декабря 2020 10:56
Сообщество : Факты
Метки: душевное здоровье   исследования   наука   опрос   психиатрия   психология   сша   факты   
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5
В ходе ежегодного исследования выяснилось: душевное здоровье американцев находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: душевное здоровье   исследования   наука   опрос   психиатрия   психология   сша   факты   
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3  комментария
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823
Йожык Час назад
Какая охрененная новость (нет). Вообще пофигу.
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4k
Афанасий 44 минуты назад
ничего-ничего, мы их в России активно догоняем!
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1k
Kariya 45 минут назад
Одни похерили деньги и достоинство и ударились в депрессию, другие, у которых и не было никаких бизнесов, но которые отлично налутались и наиздевались над всякими (на колено, белый раб!), настроение наоборот поднялось. Я прям в шоке, как же так получилось)
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